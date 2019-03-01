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Apple AirPods 2'nin piyasaya sürüleceği tarih ortaya çıktı

Apple'ın bu ayın sonunda bir lansman etkinliğine ev sahipliği yapması bekleniyor. Şirketin söz konusu etkinlikte duyuracağı AirPods 2'nin çıkış tarihi sızdırıldı.
2 ay
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10
Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın 25 Mart tarihinde bir lansman etkinliğine ev sahipliği yapacağı söyleniyor. Gelen haberlere bakılırsa etkinlik Apple Park kampüsündeki Steve Jobs Theatre'da gerçekleştirilecek. Bu haber patlak verdiğinden beri lansman sırasında tanıtılabilecek ürünler hakkında birçok spekülasyon yapıldı.
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Şirketin etkinlikte ikinci nesil kablosuz Bluetooth kulaklığını tanıtabileceği bildiriliyor. Yayınlanan raporlara göre AirPods yaşam döngüsünün sonuna geldi ve dolayısı ile AirPods 2 piyasaya sürülmek üzere. Yakında resmiyet kazanacak yeni nesil kablosuz kulaklık 29 Mart'ta satışa sunulabilir.

Yeni iPad'ler ve AirPower da gelebilir

Apple'ın aynı etkinlikte AirPower kablosuz şarj cihazı, 7. nesil iPad ve iPad Mini 5 ile birlikte çok beklenen haber abonelik planlarını da duyurabileceği belirtiliyor. Son sızıntılara göre yakında tanıtılacak olan AirPods 2'nin beyaz haricinde siyah renkli bir varyantı da olacak.
https://www.applesfera.com/accesorios/todo-encaja-pistas-nuevos-airpods-llegando-a-tiendas-29-marzo Yorum Yaz
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burakdc 2 ay en beğenilen
Bugun gayet guzel gıyınmıs bır kız tarafından kullanılırken gordum. İlk nesıl Air Pods u ben hıc denemedım. Muzık kalıtesı hakkında yorum yapmıcam ama ıncelemelerın sonucunda, herkesın ortak noktası, belırlı bır cızgının altında oldugu yonunde. Benım ıse dıkkatımı ceken su oldu cihaz bana fazla buyuk ve kaba gıbı geldı. Yani kulaklıgı apple degilde baska bır marka uretseydı o kız o kulaklıgı kullanmazmıs gıbı bır ızlenım bıraktı ıphone u ve apple watch uyla bırlıkte. Neyse kısısel fıkrım kablosuz teknolojılerın yaygınlasması yonunde ama hepı topu 1 metrelık kabloyu ortadan kaldırmak ıcın ses kalıtesınden fıyattan tasarımdan ve pratıklıkten vaz gecıp. Gorece dusuk ses kalıtelı sureklı sarj etmeyı gerektıren kaba bır urune sahıp olmaktansa aynı paraya ust sınıf kablolu kulaklık almayı tercıh ederım.
Bugun gayet guzel gıyınmıs bır kız tarafından kullanılırken gordum. İlk nesıl Air Pods u ben hıc denemedım. Muzık kalıtesı hakkında yorum yapmıcam ama ınceleme...
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Askaparta 2 ay
Air apple, bir düşeceksin toprağa.
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labtek38 2 ay
Çalışma süresi göz önüne alındığında. Yaklaşık 2 yıl içinde pil şarj döngüsünü tamamlayacak ve kullanılmaz hale gelecek. Çok para vermek değil de. Bu parayı verdiğim cihazı en fazla 2 yıl kullanabilmek ağırıma gider.
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scorpion20 2 ay labtek38
teknolojideki yenilikler karşısında hangi cihaz kaldı 2yıldan fazla kullanabileceğimiz?
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thanatos13 2 ay
mbaye diagne bunu beğendi
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brownness 2 ay
Kullanmayan yorum yapmasın bi zahmet ya
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burakdc 2 ay en beğenilen
Bugun gayet guzel gıyınmıs bır kız tarafından kullanılırken gordum. İlk nesıl Air Pods u ben hıc denemedım. Muzık kalıtesı hakkında yorum yapmıcam ama ıncelemelerın sonucunda, herkesın ortak noktası, belırlı bır cızgının altında oldugu yonunde. Benım ıse dıkkatımı ceken su oldu cihaz bana fazla buyuk ve kaba gıbı geldı. Yani kulaklıgı apple degilde baska bır marka uretseydı o kız o kulaklıgı kullanmazmıs gıbı bır ızlenım bıraktı ıphone u ve apple watch uyla bırlıkte. Neyse kısısel fıkrım kablosuz teknolojılerın yaygınlasması yonunde ama hepı topu 1 metrelık kabloyu ortadan kaldırmak ıcın ses kalıtesınden fıyattan tasarımdan ve pratıklıkten vaz gecıp. Gorece dusuk ses kalıtelı sureklı sarj etmeyı gerektıren kaba bır urune sahıp olmaktansa aynı paraya ust sınıf kablolu kulaklık almayı tercıh ederım.
1 Yanıt Yanıtla +8
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Raydr1c 2 ay burakdc
Sen herhalde çakma Airpods kullanan bi kıza denk geldin, zira orijinalinin büyük ve kaba durduğunu zannetmenin başka bir açıklaması olduğunu sanmıyorum.
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joven 2 ay
İlk AirPods Müzikalitesi vasattı yenisi bakalım nasıl olacak.
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Bukalemun 2 ay joven
joven
İlk AirPods Müzikalitesi vasattı yenisi bakalım nasıl olacak.

müzik kalitesi için mi alınıyor !? hele ki ülkemiz de !!! dolar 5.4 TL ve apple store fiyatı uçuk !!! ilk olan zaten vasat olmaz mı ayrıca ..!? bakın apple wach 4 cıktı .. o bile pil ömrüne çözüm getiremedi. müzik ve bu ürün için 3/4 nesil belki faydalı olabilir.
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