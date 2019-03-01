Apple AirPods 2'nin piyasaya sürüleceği tarih ortaya çıktı

Apple'ın 25 Mart tarihinde bir lansman etkinliğine ev sahipliği yapacağı söyleniyor. Gelen haberlere bakılırsa etkinlik Apple Park kampüsündeki Steve Jobs Theatre'da gerçekleştirilecek. Bu haber patlak verdiğinden beri lansman sırasında tanıtılabilecek ürünler hakkında birçok spekülasyon yapıldı.

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Şirketin etkinlikte ikinci nesil kablosuz Bluetooth kulaklığını tanıtabileceği bildiriliyor. Yayınlanan raporlara göre AirPods yaşam döngüsünün sonuna geldi ve dolayısı ile AirPods 2 piyasaya sürülmek üzere. Yakında resmiyet kazanacak yeni nesil kablosuz kulaklık 29 Mart'ta satışa sunulabilir.

Yeni iPad'ler ve AirPower da gelebilir

https://www.applesfera.com/accesorios/todo-encaja-pistas-nuevos-airpods-llegando-a-tiendas-29-marzo

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Apple'ın aynı etkinliktekablosuz şarj cihazı, 7. nesil iPad veile birlikte çok beklenenplanlarını da duyurabileceği belirtiliyor. Son sızıntılara göre yakında tanıtılacak olan AirPods 2'nin beyaz haricindebir varyantı da olacak.