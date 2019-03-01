Apple AirPods 2'nin piyasaya sürüleceği tarih ortaya çıktı

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Apple'ın 25 Mart tarihinde bir lansman etkinliğine ev sahipliği yapacağı söyleniyor. Gelen haberlere bakılırsa etkinlik Apple Park kampüsündeki Steve Jobs Theatre'da gerçekleştirilecek. Bu haber patlak verdiğinden beri lansman sırasında tanıtılabilecek ürünler hakkında birçok spekülasyon yapıldı.Ayrıca Bkz. "Netflix korsan izlemeler nedeniyle ayda 192 milyon dolar kaybediyor"
Şirketin etkinlikte ikinci nesil kablosuz Bluetooth kulaklığını tanıtabileceği bildiriliyor. Yayınlanan raporlara göre AirPods yaşam döngüsünün sonuna geldi ve dolayısı ile AirPods 2 piyasaya sürülmek üzere. Yakında resmiyet kazanacak yeni nesil kablosuz kulaklık 29 Mart'ta satışa sunulabilir.
Yeni iPad'ler ve AirPower da gelebilirApple'ın aynı etkinlikte AirPower kablosuz şarj cihazı, 7. nesil iPad ve iPad Mini 5 ile birlikte çok beklenen haber abonelik planlarını da duyurabileceği belirtiliyor. Son sızıntılara göre yakında tanıtılacak olan AirPods 2'nin beyaz haricinde siyah renkli bir varyantı da olacak.
https://www.applesfera.com/accesorios/todo-encaja-pistas-nuevos-airpods-llegando-a-tiendas-29-marzo Yorum Yaz Paylaş Tweetle
müzik kalitesi için mi alınıyor !? hele ki ülkemiz de !!! dolar 5.4 TL ve apple store fiyatı uçuk !!! ilk olan zaten vasat olmaz mı ayrıca ..!? bakın apple wach 4 cıktı .. o bile pil ömrüne çözüm getiremedi. müzik ve bu ürün için 3/4 nesil belki faydalı olabilir.
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