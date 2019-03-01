Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netflix korsan izlemeler nedeniyle ayda 192 milyon dolar kaybediyor

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix, her ay bir başkasının hesap bilgilerini kullanarak yayın izleyenler yüzünden 192 milyon dolarlık kayıp yaşıyor. Detaylar haberimizde.
2 ay
5,6b
1
33
Diğer
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Netflix korsan izlemeler nedeniyle ayda 192 milyon dolar kaybediyor
Birçoğumuz bazen arkadaşımız ya da ailemizden kişilerin hesap bilgilerini kullanarak çeşitli hizmetlerden faydalanabiliyoruz. Bizim açımızdan avantajlı bir durum olan bu olay, dev şirketlere pahalıya mal olabiliyor. Bunun son örneği ise Netflix ve diğer dijital yayın platformları.

Ortak hesap kullanımı pahalıya patlıyor

CordCutting.com'un yaptığı bir araştırmaya göre Netflix her ay, başkasının hesap bilgilerini kullanarak yayınları izleyen kişiler yüzünden 192 milyon dolar kaybediyor. Netflix'i sırasıyla 45 milyon dolarla Amazon Prime Video, 40 milyon dolarla da Hulu dijital yayın platformları takip ediyor.
Dijital yayın platformlarının bu zararını ay hesabına vuracak olursak da, kullanıcılar Netflix'de 26 ay, Amazon Prime Video'da 16 ay, Hulu da ise 11 ay boyunca başkalarının şifrelerini kullanıyorlar. Rapora göre kullanıcıların yüzde 48'i ebeveynlerinin, yüzde 14'ü kız veya erkek kardeşlerinin, yüzde 12.1'lik kısmı ise ortak hesap kullanıyor.

https://www.forbes.com.mx/el-huachicoleo-de-cuentas-podria-costarle-a-netflix-192-mdd-al-mes/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
AirSupport 2 ay en beğenilen DH Misafiri
Vay be ne kadar vergi delisi bir vatandaşımız
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKattchup 2 ay BlackLead
Hocam kardeşliği kaldıracaklarını sanmıyorum, kardeşlik kalksa 60.000 kullanıcı da kalmaz bir çok kişi o parayı bölüşüyor sonuçta, kalkarsa zaten insanlar tekrar dizi sitesi aramaya başlar fazlasını arayıp eldekilerden olacağını sanmıyorum.
Hocam kardeşliği kaldıracaklarını sanmıyorum, kardeşlik kalksa 60.000 kullanıcı da kalmaz bir çok kişi o parayı bölüşüyor sonuçta, kalkarsa zaten insanlar tekr...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
Türkiye ye, Türkiyeden kazandıklarının vergisini vermiyor, zerre kadar umurumda değil, beter olsunlar.
feysbok, tivitır ve diğerleri avrupada reklam vs diye reklam veriyorlarken, Türkiye de tık yok. Ama çoook zeki insanımız, birden fazla dahi hesap açıp, bu markaların değerlerine değer katıyorlar. Benim hiç birinde hesabım yok. Ne zaman ülkeme vergi verirler, o zaman düşünürüm.
Toplu sosyal medya iptal günü 6 nisan. Hadi bakalım yapabilecek misiniz? atıp tutmak kolay, maraba mısınız, ağa mı? Görelim bakalım.
Dağıtın bakalım 6 nisan tarihini, ya diğer devletlere ödedikleri gibi BENİM ülkeme, TÜRKİYE mize vergi verirler, yada toplu hesap kapatma ile hisseleri yani paraları kaybolur.
Türkiye ye, Türkiyeden kazandıklarının vergisini vermiyor, zerre kadar umurumda değil, beter olsunlar.feysbok, tivitır ve diğerleri avrupada reklam vs diye...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 ay
ben dahil çoğu kişi iptal edecek. içeriklerin hepsine yakını torrent sitelerinde var zaten. yapsınlar zam bakalım. üye kaybedecekler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ramis78 2 ay
hem korsandan hemde 1 üyeliği 4 kişi paylaşmaktan :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YOURMOVE 2 ay
Elbette zarar ediyor. 30 gün deneme vermesi bile onu zarara sokuyor. "30 gün ücretsiz izlemek varken para vermek saçm" diyen bir sürü insan var.
En kötü 4 kişilik bir evde 10 tane kart vardır. Hesap kartı, maaş kartı, kredi kartı vs.
300 gün ediyor. Neredeyse 1 yıl ücretsiz Netflix.
BluTv 7 gün ücretsiz denemeyi kaldırdı. Çünkü başa çıkamadı. Netflix büyük bir şirket olduğu için şuan pek ilgilenmiyor bu işle ama yakın zamanda ilgilenir diye tahmin ediyorum.
Bir istatistik açıklasar keşke. 30 gün ücretsiz deneme alıp aboneliğe devam etmeyenlerin sayısını :)
Mevcut Netflix abonesi ile kapışır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 2 ay
sanki viral reklam hissi geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ali_candan 2 ay
Tamamen algı operasyonu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 2 ay
İyi olmuş gavura...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AC_Hawker 2 ay
Ulan dövizin 6 TL oldugu ülkede yapacak başka haber bulamadınız mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BigMuffin 2 ay
Çakallarla dans 5i izleyebileceğim bi yer var mı pm atabilir misiniz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 2 ay
Ciddi bir kayip degil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
Türkiye ye, Türkiyeden kazandıklarının vergisini vermiyor, zerre kadar umurumda değil, beter olsunlar.
feysbok, tivitır ve diğerleri avrupada reklam vs diye reklam veriyorlarken, Türkiye de tık yok. Ama çoook zeki insanımız, birden fazla dahi hesap açıp, bu markaların değerlerine değer katıyorlar. Benim hiç birinde hesabım yok. Ne zaman ülkeme vergi verirler, o zaman düşünürüm.
Toplu sosyal medya iptal günü 6 nisan. Hadi bakalım yapabilecek misiniz? atıp tutmak kolay, maraba mısınız, ağa mı? Görelim bakalım.
Dağıtın bakalım 6 nisan tarihini, ya diğer devletlere ödedikleri gibi BENİM ülkeme, TÜRKİYE mize vergi verirler, yada toplu hesap kapatma ile hisseleri yani paraları kaybolur.
3 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AirSupport 2 ay DH Misafiri
Vay be ne kadar vergi delisi bir vatandaşımız
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpabi 2 ay DH Misafiri
Güzel mantık ancakşu anda devletin KDV tahsilat oranı %27. Yani senin benim ödediğim vergileri devlete transfer edecek kişiler(mahalle bakkalı, kasap, arabanı koyduğun otoparkçı, taksici gibi) bu paranın %73'ünü cebe atıyor. Ayrıca kendi gelirini düşük gösterip gelir vergisini de ödemiyor.
Bu mantıkla fırından ekmek almayıp, şarküteriden de peynir zeytin almamalısın.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackLead 2 ay DH Misafiri
abonelik fiyatları vergi dahil fiyatlar?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5560 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
netflix, korsan ve
5 etiket daha hulu amazon prime video Diğer Internet Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Sony, PS Vita satışlarını resmen durdurmaya başladı 2 ay Darwin'den 1000 yıl önce evrim benzeri ilk söylemler Iraklı bir bilim insanından gelmiş 2 ay Vivo IQOO oyuncu odaklı amiral gemisi duyuruldu 2 ay Samsung yakında Galaxy A40 modelini piyasaya sürecek 2 ay Apple AirPods 2'nin piyasaya sürüleceği tarih ortaya çıktı 2 ay Mi Sports Bluetooth Earphones Basic tanıtıldı 2 ay Huawei yonga pazarında da zirveye oynuyor 2 ay Fortnite içerisinde albüm tanıtımı yapılacak 2 ay Sony CFexpress hafıza kartları 1.7GBps hızlarına çıkabiliyor 2 ay Xiaomi giriş seviyesi Mi LED TV 4A Pro televizyonunu duyurdu 2 ay Samsung şimdi de yuvarlanabilir ve esnek ekranlı telefonları piyasaya sürmeyi planlıyor 2 ay Cem Yılmaz'ın merakla beklenen Karakomik Filmler'i 9 ay ertelendi! 2 ay Facebook'taki etkinlikler artık hikayelerde paylaşılabiliyor 2 ay Google Haritalar'daki sahte işletme bilgileri artık şikayet edilebilecek 2 ay Katlanabilen telefon yarışına Alcatel de giriyor 2 ay Fiat Panda City Cross Türkiye'de satışa sunuldu 2 ay Türk Silahlı Kuvvetleri’nden PUBG uyarısı 2 ay Netflix'e Mart ayında eklenecek film ve diziler 2 ay Hellboy filminden 'aksiyon ve kan dolu' yeni fragman 2 ay Seat'ın ilk elektrikli otomobil konsepti Seat el-Born tanıtıldı: 420 km sürüş menzili 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Netflix korsan izlemeler nedeniyle ayda 192 milyon dolar kaybediyor Sonraki Xiaomi, katlanabilir akıllı telefon planını beklemeye aldı 2 ay Bu telefon farklı | Meitu V7 ön inceleme 2 ay Meizu Note 9 Lite, Snapdragon 660 yonga seti ile birlikte görüldü 2 ay Elon Musk'ın sözünü verdiği ucuz Tesla Model 3 satışa sunuldu 2 ay Steve Wozniak:"Bitcoin'e hiç yatırımcı gözüyle bakmadım" 2 ay Pentagon'un yeni teknolojisi ile yürüme ve hareket biçiminize göre telefon kilidinizi açın 2 ay AMD FreeSync 2 için hazırladığı demo’sunu duyurdu 2 ay Motorola'nın bir zamanlar Huawei’yi satın almaya çalıştığı ortaya çıktı 2 ay Lenovo Z6 Pro, 5G desteği ve HyperVision kamera ile gelecek 2 ay Apple, 2018'in son çeyreğinde 9.2 milyon Apple Watch sevkiyatı yaptı 2 ay Kia'nın elektrikli konsept otomobilinde 21 dijital ekran bulunuyor 2 ay X-Men: Dark Phoenix filminin ikinci fragmanı yayınlandı 2 ay GTX 1650’nin bellek kapasitesi ve kutu tasarımı sızdı 2 ay Artık tüm Samsung amiral gemisi telefonlarda Bixby tuşunun işlevi değiştirilebilecek 2 ay Huawei CEO'su: Samsung Galaxy Fold'un tasarımı iyi değil 2 ay Seat'ın ilk elektrikli otomobiline ait görsel paylaşıldı 2 ay MediaTek Helio M70 5G modemi ilk kullanan belli oldu 2 ay Venezuela’nın Petro kripto parası ile kara para akladığı iddia ediliyor 2 ay Meizu Note 9’un canlı görüntüleri sızdırıldı 2 ay Huracán EVO Spyder’ın tanıtımı Asphalt 9: Legends’ta yapılacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim