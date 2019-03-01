Netflix korsan izlemeler nedeniyle ayda 192 milyon dolar kaybediyor

Teknoloji Editörü
Birçoğumuz bazen arkadaşımız ya da ailemizden kişilerin hesap bilgilerini kullanarak çeşitli hizmetlerden faydalanabiliyoruz. Bizim açımızdan avantajlı bir durum olan bu olay, dev şirketlere pahalıya mal olabiliyor. Bunun son örneği ise Netflix ve diğer dijital yayın platformları.
Ortak hesap kullanımı pahalıya patlıyor
CordCutting.com'un yaptığı bir araştırmaya göre Netflix her ay, başkasının hesap bilgilerini kullanarak yayınları izleyen kişiler yüzünden 192 milyon dolar kaybediyor. Netflix'i sırasıyla 45 milyon dolarla Amazon Prime Video, 40 milyon dolarla da Hulu dijital yayın platformları takip ediyor.Dijital yayın platformlarının bu zararını ay hesabına vuracak olursak da, kullanıcılar Netflix'de 26 ay, Amazon Prime Video'da 16 ay, Hulu da ise 11 ay boyunca başkalarının şifrelerini kullanıyorlar. Rapora göre kullanıcıların yüzde 48'i ebeveynlerinin, yüzde 14'ü kız veya erkek kardeşlerinin, yüzde 12.1'lik kısmı ise ortak hesap kullanıyor.
https://www.forbes.com.mx/el-huachicoleo-de-cuentas-podria-costarle-a-netflix-192-mdd-al-mes/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
feysbok, tivitır ve diğerleri avrupada reklam vs diye reklam veriyorlarken, Türkiye de tık yok. Ama çoook zeki insanımız, birden fazla dahi hesap açıp, bu markaların değerlerine değer katıyorlar. Benim hiç birinde hesabım yok. Ne zaman ülkeme vergi verirler, o zaman düşünürüm.
Toplu sosyal medya iptal günü 6 nisan. Hadi bakalım yapabilecek misiniz? atıp tutmak kolay, maraba mısınız, ağa mı? Görelim bakalım.
Dağıtın bakalım 6 nisan tarihini, ya diğer devletlere ödedikleri gibi BENİM ülkeme, TÜRKİYE mize vergi verirler, yada toplu hesap kapatma ile hisseleri yani paraları kaybolur.