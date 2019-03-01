Netflix korsan izlemeler nedeniyle ayda 192 milyon dolar kaybediyor

Birçoğumuz bazen arkadaşımız ya da ailemizden kişilerin hesap bilgilerini kullanarak çeşitli hizmetlerden faydalanabiliyoruz. Bizim açımızdan avantajlı bir durum olan bu olay, dev şirketlere pahalıya mal olabiliyor. Bunun son örneği ise Netflix ve diğer dijital yayın platformları.

Ortak hesap kullanımı pahalıya patlıyor

CordCutting.com'un yaptığı bir araştırmaya göre Netflix her ay, başkasının hesap bilgilerini kullanarak yayınları izleyen kişiler yüzünden 192 milyon dolar kaybediyor. Netflix'i sırasıyla 45 milyon dolarla Amazon Prime Video, 40 milyon dolarla da Hulu dijital yayın platformları takip ediyor.

https://www.forbes.com.mx/el-huachicoleo-de-cuentas-podria-costarle-a-netflix-192-mdd-al-mes/

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Dijital yayın platformlarının bu zararını ay hesabına vuracak olursak da, kullanıcılar Netflix'de, Amazon Prime Video'da, Hulu da iseboyunca başkalarının şifrelerini kullanıyorlar. Rapora göre kullanıcılarınebeveynlerinin,kız veya erkek kardeşlerinin,kısmı ise ortak hesap kullanıyor.