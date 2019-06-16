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Apple AirPods 2 satışları ilk etapta beklentilerin altında kaldı

Gerçek kablosuz kulaklık olarak tanımlanan AirPods ve türevlerinin sınıfında Apple açık ara lider durumda. İlk nesil AirPods halen ilgiyi üzerinde tutuyor. AirPods 2 ise grafiklere yansıyamadı.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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iPod / iPod Touch
Ekrem71
Haber Editörü
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AirPods modeli ile birlikte gerçek kablosuz kulaklık olarak adlandırılan sınıfa hareket getiren Apple kısa sürede de büyük bir hakimiyet elde etmeyi başarı. Geçtiğimiz aylarda AirPods 2 modeli sessiz sedasız piyasaya çıktı ancak etkili olamadı.

Pazarın hâkimi Apple

Counterpoint Research tarafından yapılan araştırmaya göre yılın ilk çeyreğinde gerçek kablosuz kulaklık sınıfı 17.5 milyon satış rakamına ulaştı. Geçen yılın son çeyreğinde göre yüzde 40 civarında bir artış olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Nonstop Knight 2 ile macera durmaksızın devam ediyor"

Ürün olarak ilk nesil AirPods yüzde 50 üzerinde bir satış yaptı. Bununla birlikte AirPods 2 modeli kayda değer bir ilerleme sağlayamadı. 20 Mart tarihine piyasaya çıktığı için fazla bir zamanı yoktu ancak yine de bir hareket oluşturamadı. Uzmanlar yeni neslil beklentisi olmasına karşın ilk nesil AirPods’a ilginin yüksek olduğunu ifade ediyor.

Bu sınıfta Samsung Galaxy Buds yüzde 10 civarında bir satış oranı elde etmiş. Jabra Elite Active 65t hemen arkasından yüzde 8 civarında bir oranla geliyor. İlk 10 sırada Google gibi pek çok devin ürünü kendisine yer bulamamış. Genelde ses pazarının kıdemli oyuncuları Bose ve JBL gibi markalar daha çok satış yapıyor.

AirPods 2 modeli daha verimli W1 ses yongası, Siri desteği, kablosuz şarjlı muhafaza gibi artı özelliklerle gelmiş ve beklentileri yükseltmişti. Yılın ikinci çeyreğinde ürünün ne kadar satış yapacağı merak konusu.

 

https://www.phonearena.com/news/Second-generation-AirPods-had-weaker-than-expected-Q1-sales_id116856 Yorum Yaz
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berkayhas52 6 gün en beğenilen
Ne boş insansınız ne yeniliği istiyorsun kardeşim cihaz kulaklık aktif gürültü engelleme daha iyi ses su geçirmeme özelliği gelsin tamamdır.Başka bi şey istemez.
Ne boş insansınız ne yeniliği istiyorsun kardeşim cihaz kulaklık aktif gürültü engelleme daha iyi ses su geçirmeme özelliği gelsin tamamdır.Başka bi şey istemez...
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esmerbuyucu 6 gün
AirPods 2 beklenenin altında kaldıysa demek

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Penah000000 2 gün
airpods 1 kullanıyom iyi super bir 1 olan 2 almağına hiç gerek yok bence
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ramis78 4 gün
kalır tabi hem vaat yok hem para
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Stand Alone 5 gün
Yaklaşık olarak 2 hafta önce ben de yeni nesil olanını satın aldım ve iPhone 7 cihazımla birlikte kullanmaktan çok memnunum. Kısmetse önümüzdeki aya da 4. nesil saatini alacağım. Apple her zamanji gibi en iyisini yapmaya devam ediyor.
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~Lion King~ 5 gün Stand Alone
Parası olan tatava yapmaz alır kullanır, alamayanda arkadan konuşur.
Güle güle kullanın hocam
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EknCn 4 gün Stand Alone
Saat ile Airpods uyumu harika kesinlikle bir an önce denemenizi temenni ederim. Yeri geliyordu telefonu almıyordum yanıma yürüyüşe giderken sadece müzik dinlemek için.
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ymhaslaman 6 gün
Apple'ın pazarlama takitiği;
Daha iyi xxx
Yepyeni xxx
En iyi xxx
Dahada iyi xxx
Peki yeni katılan özellik?
Daha iy.........
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tunlab 6 gün
şimdi bekleneni veremedi denilen tabloya bakıyorum, diğer 9 tane firma yarısı kadar bile satamamış, kablosuz kulaklık piyasasını silip süpürmüş ama beklemeni verememiş:)
demek ki bu aletin piyasası bu kadar kimse 1000 lira vermek istemiyor diğer cihazlarda pahalı ucuz değilki,
ben 2 hafta önce aldım yeni airpods’u gayet memnunum hatta son zamanlarda en çok kullandığım cihaz olabilir.
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veteriner69 6 gün tunlab
Arkadaş sen haberi nasıl okudun? Airpods 2 den bahsediyor haber. Listeye bile girememiş Airpods 2.
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uguRacaR91 6 gün
Kulaklıklar tek kelime ile mükemmel. 1 den farkı yok diyen arkaşlar ;
Ses kalitesi kesinlikle daha iyi
Şarjı iki kat daha dayanıklı
Siri özelliği
İşlemcisi çok daha başarılı. Apple cihazları arasında geçişleri çok hızlı yapıyor.
Kulaklıktan daha ne bekliyorsunuz?
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RedManetics 5 gün uguRacaR91
Abartmayada gerek yok ama
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Askaparta 6 gün
Telefon fiyatına kulaklık satarsan böyle olur. Kulağına küpe olsun.
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AirSupport 6 gün
Düne kadar kablolu kulaklık kullanan adam bu gün çıkmış ne boş insansınız ne yeniliği diyor. Kulaklığın kablosuz olması yenilik değil mi? Otomatik bağlanması kablosuj şarj olması vesaire vesaire. Düşünme yetisinden uzak boş insan seni.
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JESKO 6 gün
Bu kulaklığın ismi new airpods diye geçiyor airpods 2 değil o yüzden tasarımı bile komple aynı.
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Şeref60 6 gün
Beter olsunlar
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