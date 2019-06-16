Apple AirPods 2 satışları ilk etapta beklentilerin altında kaldı

AirPods modeli ile birlikte gerçek kablosuz kulaklık olarak adlandırılan sınıfa hareket getiren Apple kısa sürede de büyük bir hakimiyet elde etmeyi başarı. Geçtiğimiz aylarda AirPods 2 modeli sessiz sedasız piyasaya çıktı ancak etkili olamadı.

Pazarın hâkimi Apple

Counterpoint Research tarafından yapılan araştırmaya göre yılın ilk çeyreğinde gerçek kablosuz kulaklık sınıfı 17.5 milyon satış rakamına ulaştı. Geçen yılın son çeyreğinde göre yüzde 40 civarında bir artış olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz.

"Nonstop Knight 2 ile macera durmaksızın devam ediyor"

Ürün olarak ilk nesil AirPods yüzde 50 üzerinde bir satış yaptı. Bununla birlikte AirPods 2 modeli kayda değer bir ilerleme sağlayamadı. 20 Mart tarihine piyasaya çıktığı için fazla bir zamanı yoktu ancak yine de bir hareket oluşturamadı. Uzmanlar yeni neslil beklentisi olmasına karşın ilk nesil AirPods’a ilginin yüksek olduğunu ifade ediyor.

Bu sınıfta Samsung Galaxy Buds yüzde 10 civarında bir satış oranı elde etmiş. Jabra Elite Active 65t hemen arkasından yüzde 8 civarında bir oranla geliyor. İlk 10 sırada Google gibi pek çok devin ürünü kendisine yer bulamamış. Genelde ses pazarının kıdemli oyuncuları Bose ve JBL gibi markalar daha çok satış yapıyor.

AirPods 2 modeli daha verimli W1 ses yongası, Siri desteği, kablosuz şarjlı muhafaza gibi artı özelliklerle gelmiş ve beklentileri yükseltmişti. Yılın ikinci çeyreğinde ürünün ne kadar satış yapacağı merak konusu.