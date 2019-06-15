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Nonstop Knight 2 ile macera durmaksızın devam ediyor

Otomatik ilerleme ve saldırı mekaniği ile kolay bir mücadele tecrübesi sunan Nonstop Knight 2 oyunu grafik atmosferi ile de dikkat çekiyor. Detaylar haberimizde.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
2,8b
1
3
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk oyunu 2016 yılında mobil platformlar için indirmeye sunulan ve beğeni toplayan Nonstop Knight serisinin ikinci oyunu da geldi. Nonstop Knight 2 oyunu kısa sürede uygulama mağazalarında en çok beğenilenler arasında yerini aldı.

Nonstop Knight 2 neler sunuyor?

Nonstop Knight 2 adından da anlaşılacağı üzere sürekli hareket halinde olan şövalyemiz ile zindan maceralarına atılmamızı konu ediniyor. Şövalye saldırıları da otomatik olarak yaptığı için size yönlendirmek kalıyor.

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Kolay bir oynanış sunduğu için eğlenceli saatler vadeden oyunun grafikeri ve animasyonları da oldukça başarılı. RPG tarzında olduğu için karakteriniz sürekli gelişiyor ve para topluyorsunuz. İkinci oyunda yeni eşya setleri ve ekipman yuvaları mevcut.

Oynanış tarafında Badlands bölgesinde geçen bir mücadele modu ile klanlara katılmanızı gerektiren bir ortaklık modu yer alıyor. Nonstop Knight 2 oyunu ücretsiz.

Nonstop Knight 2: Google Play II App Store

 

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DH Misafiri 4 gün
Çok kötü olmuş
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Yazmayı_Severim 6 gün
Geliştirme olarak ilk oyundan bir fark göremedim, eğer "2" olarak bir şeyin devamını gerçekleştiriliyorsa biraz farklılık bekliyorsunuz. Bu oyunda da ilkine eklendiğinde sırıtacak hiçbir şey yok yani "2" olmasa da olurmuş birinci oyun üzerinden de devam edilirmiş. Bunun yanı sıra oyunun ilkini de severek oynamış biri olarak ikincisini de severek oynadım daha doğrusu denedim keza teknik yönden oyunu iPhone 6 ve daha düşük modelleri kullananlara önermiyorum, oyundan atılmaları sıkça yaşayabilirsiniz
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_CeKoCu_ 6 gün
Saçma yanı bazen iyi eşyalar veriyor. çok iyi bölümler atlarken bazen kötü eşyalar veriyor hiç ilerleyemiyorsunuz. Sadece zaman kaybı oluyor.
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