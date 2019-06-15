Nonstop Knight 2 ile macera durmaksızın devam ediyor

İlk oyunu 2016 yılında mobil platformlar için indirmeye sunulan ve beğeni toplayan Nonstop Knight serisinin ikinci oyunu da geldi. Nonstop Knight 2 oyunu kısa sürede uygulama mağazalarında en çok beğenilenler arasında yerini aldı.

Nonstop Knight 2 neler sunuyor?

Nonstop Knight 2 adından da anlaşılacağı üzere sürekli hareket halinde olan şövalyemiz ile zindan maceralarına atılmamızı konu ediniyor. Şövalye saldırıları da otomatik olarak yaptığı için size yönlendirmek kalıyor.

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Kolay bir oynanış sunduğu için eğlenceli saatler vadeden oyunun grafikeri ve animasyonları da oldukça başarılı. RPG tarzında olduğu için karakteriniz sürekli gelişiyor ve para topluyorsunuz. İkinci oyunda yeni eşya setleri ve ekipman yuvaları mevcut.

Oynanış tarafında Badlands bölgesinde geçen bir mücadele modu ile klanlara katılmanızı gerektiren bir ortaklık modu yer alıyor. Nonstop Knight 2 oyunu ücretsiz.