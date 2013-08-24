Apple, Camera Raw v4.08 güncellemesini yayınladı

Apple'ın MacOS X işletim sistemine sahip bilgisayarlarında, ön izleme aracı, Aperture 3 ya da iPhoto 11 ve üstü programlarda fotoğraf makinelerinin Raw formatındaki fotoğraflarının açılmasına imkan veren Camera Raw'ın, yeni 4.08 güncellemesi yayınlandı.

Apple tarafından yapılan güncelleme ile Canon Canon EOS 70D, Fujifilm X-M1, Leica M, Leica M Monochrom, Nikon COOLPIX P330, Pentax 645D, Sony Cyber-shot DSC-RX1R ve Sony Cyber-shot DSC-RX100 II fotoğraf makinelerine destek verilmeye başlanmış durumda.

Yayınlanan 6.5 MB boyutundaki yeni v4.08 güncellemesine, buradan ulaşabilirsiniz.

http://support.apple.com/kb/DL1674?viewlocale=en_US&locale=en_US