Apple: Eğitim kurumları 8 milyon iPad satın aldı

iTunes U ile eğitim alanında önemli bir kilometre taşını geride bırakan Apple, tablet kavramını yeniden yazan iPad ve sunduğu ekosistem ile eğitim alanındaki etkinliğini gittikçe arttırıyor.

iTunes U'dan yapılan indirme sayısının 1 milyarı geçtiğini ve kurslara 250,000'den fazla öğrencinin kayıtlı olduğunu resmi açıklamayla duyuran Apple'dan eğitim alanındaki durumuyla ilgili yeni açıklamalar geldi. TechCrunch'a konuyla ilgili detaylı bilgiler veren Apple yetkililerinin açıklamasına göre bugüne kadar 4,5 milyonu ABD'de olmak üzere dünya genelinde 8 milyon iPad eğitim kurumları tarafından satın alınmış. Diğer bir ifadeyle şimdiye kadarki tüm iPad satışlarının %6,6'sı eğitim kurumları tarafından gerçekleştirilmiş.

Bu sayı özellikle son kullanıcıya hitap eden ürünler geliştiren bir firma için çok büyük anlam taşıyor. Bu duruma vurgu yapan Tim Cook, 2012 mali yılının 3.çeyrek sonuçlarının açıklandığı telekonferansta konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Eğitim kurumlarında iPad'in benimsenme oranı, tarihte hiçbir teknolojik üründe görülmüş değil. Genelde eğitim kurumları değişim ya da yenilik alımı konusunda oldukça tutucudur. Fakat bu geleneksel anlayış iPad konusunda geçerli değil gibi görünüyor."

Ülkemizde de eğitim yatırımları için harekete geçen Apple'ın eğitimden sorumlu üst düzey yöneticisi John Couch kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Gül ile Çankaya Köşkü'nde görüşerek Fatih Projesi başta olmak üzere çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunmuş; ayrıca iTunes U için Türkiye'deki üniversiteler ile daha yakın ilişki kurulacağının müjdesini vermişti.