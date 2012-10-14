Apple, Güney Kore'de iPhone ve iPad'ler için alınan satış yasağı kararını erteletmeyi başardı

Samsung ile Apple arasında dünyanın birçok bölgesinde gerçekleşen hukuk mücadelelerinin Güney Kore ayağında Samsung; iPhone 3Gs, iPhone 4, iPad ve iPad 2'ye kendine ait bağlantı patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle satış yasağı getirmeyi başarmıştı.





Mahkeme tarafından alınan yeni bir karar ile birlikte Apple itiraz süresince satış yasağı getirilen cihazlarının satışına devam edebilecek. Samsung cephesinde Galaxy serisi cihazlara getirilen yasak ise, şirketten herhangi bir itiraz gelmediği için halen devam ediyor. Samsung'un Güney Kore davasında harekete geçmek için ABD'deki davanın itiraz sürecinin sona ermesini beklendiği tahmin ediliyor.





Apple'ın itiraz ederek cihazlarının Güney Kore'deki satışına devam ederken, Samsung'un nasıl bir yol haritası izleyeceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.bloomberg.com/news/2012-10-11/apple-wins-delay-of-south-korea-sales-ban-on-iphone-ipad.html