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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Güney Kore'de iPhone ve iPad'ler için alınan satış yasağı kararını erteletmeyi başardı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Samsung ile Apple arasında dünyanın birçok bölgesinde gerçekleşen hukuk mücadelelerinin Güney Kore ayağında Samsung; iPhone 3Gs, iPhone 4, iPad ve iPad 2'ye kendine ait bağlantı patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle satış yasağı getirmeyi başarmıştı.

Mahkeme tarafından alınan yeni bir karar ile birlikte Apple itiraz süresince satış yasağı getirilen cihazlarının satışına devam edebilecek. Samsung cephesinde Galaxy serisi cihazlara getirilen yasak ise, şirketten herhangi bir itiraz gelmediği için halen devam ediyor. Samsung'un Güney Kore davasında harekete geçmek için ABD'deki davanın itiraz sürecinin sona ermesini beklendiği tahmin ediliyor.

Apple'ın itiraz ederek cihazlarının Güney Kore'deki satışına devam ederken, Samsung'un nasıl bir yol haritası izleyeceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.bloomberg.com/news/2012-10-11/apple-wins-delay-of-south-korea-sales-ban-on-iphone-ipad.html Yorum Yaz
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Tobi. 6 yıl
marazpolat
bu arada iphone 5 bimeksin stoklarına girmiş fiyat 3399 tl



Bu ülkede çok enayi var, herhalde.Bakalım Türkiye'de bu fiyatla, kaç ayfon satacaklar...

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Burak1916 6 yıl
bu arada iphone 5 bimeksin stoklarına girmiş fiyat 3399 tl
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BlackeR 6 yıl
nurettinaz
Apple kendi ülkesinde Amerika da samsung ürün satışlarını yasaklatıyor, samsung bunu kendi ülkesinde yapmaya çalışsa da başaramıyor. Resmen Ermeni lobşsş gibi şu lanet apple. Bakınız apple ın ürünleri aynı dava ile Almanya da yasaklanırken ne güney kore ki samsung un doğduğu yer ne de amerikada yasaklanmıyor veya uygulanmıyor. Umarım bu tekelcilik ve saöma güç gösterisi sona erer.

anlaşılan o ki ALman adaleti daha güvenilir.
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MaSSive 6 yıl
Yasaklanan bir ürünü alacak olan zaten ne yapar eder bulur alır.

Şahsen ben, Apple ürünlerinin yasaklanmış olduğu bir ülkede yaşasam,almıycak olsamda ne yapar eder yurt dışından satın alırım.Türkiye de henüz legal satış olmadığı halde tegmin etme yolları, satışlar ortada.
Aynı şey Samsung ürünleri içinde geçerli.

Yani diyeceğim şuki ;Samsung veya Apple, Apple yada Samsung pazar kazanmış,kaybetmiş umrumda bile degil. ne halleri varsa görsünler.

Neymiş Apple Samsung da çalışan tepe yöneticisini bünyesine katmış,yok bukadar zamanda şukadar satmış.
Apple hisse sahipleri bile, sırf Apple ürünü kullanmaktan başka, Apple ile bir bağı olmayan lar kadar bu konuları bukadar irdelemiyordur.
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nurettinaz 6 yıl
Apple kendi ülkesinde Amerika da samsung ürün satışlarını yasaklatıyor, samsung bunu kendi ülkesinde yapmaya çalışsa da başaramıyor. Resmen Ermeni lobşsş gibi şu lanet apple. Bakınız apple ın ürünleri aynı dava ile Almanya da yasaklanırken ne güney kore ki samsung un doğduğu yer ne de amerikada yasaklanmıyor veya uygulanmıyor. Umarım bu tekelcilik ve saöma güç gösterisi sona erer.
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ayyan 6 yıl
sparta1903
işte appleın gucu aslansın bee

sırf insanları tahrik etmek kavga çıkartmak için yazdın dimi.hadi itiraf et :)
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myhotyro 6 yıl
sparta1903
işte appleın gucu aslansın bee

Kesinlikle işte appleın gucu. 5 kuruş harcamadan, hatta binlerce dolarını alarak onbinlerce Türkü müridi yapmak, apple için ölümü göze aldırmak başka hiçbir firmanın başarabileceği birşey değil. İstanbulun fethinde bulunanlar bile bu kadar körü körüne bağlı değldi Osmanlıya.
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sparta1903 6 yıl
işte appleın gucu aslansın bee
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Rusty 6 yıl sparta1903
sparta1903
işte appleın gucu aslansın bee

pclabs.com.tr/...

Hehehe
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Swein 6 yıl sparta1903
sparta1903

işte appleın gucu aslansın bee


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