Samsung Galaxy A36 ve A26 tanıtıldı: Yapay zeka A serisine geliyor

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Tam Boyutta Gör Samsung, orta segment akıllı telefon pazarında önemli bir hamle yaparak Galaxy A36 ve A26 modellerini dünya çapında resmen tanıttı. Samsung'un amiral gemisi S serisinden getirdiği Awesome Intelligence özellikleri artık daha uygun fiyatlı modellerde de kullanıcılarla buluşuyor. Circle to Search, Nesne Silgisi ve AI tarafından oluşturulan özel filtreler gibi özellikler hem A36 hem de A26 modellerinde yer alıyor.

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İşte Samsung Galaxy A36'nın özellikleri ve fiyatı:

Tam Boyutta Gör Galaxy A36, selefine göre daha geniş bir ekranla karşımıza çıkıyor. Super AMOLED panel, daha yüksek parlaklık ve Corning Gorilla Glass Victus+ korumasıyla gelen cihaz, ayrıca IP67 su ve toz direnci sertifikasıyla da dayanıklılık konusunda iddialı görünüyor.

Ekran: 6,7 inç Super AMOLED, FHD+, 1080p+ çözünürlük, 120Hz, 1.200 nit maksimum parlaklık

6,7 inç Super AMOLED, FHD+, 1080p+ çözünürlük, 120Hz, 1.200 nit maksimum parlaklık İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3 (4nm)

Snapdragon 6 Gen 3 (4nm) Bellek: 6 GB/ 8 GB RAM

6 GB/ 8 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50MP ana + 8MP ultra geniş + 5MP makro

50MP ana + 8MP ultra geniş + 5MP makro Ön Kamera: 12 MP

12 MP Pil: 5.000 mAh, 45W hızlı şarj

5.000 mAh, 45W hızlı şarj Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth, NFC, USB-C

5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth, NFC, USB-C İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0 (6 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi)

Android 15 tabanlı One UI 7.0 (6 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi) Renk: Siyah, Beyaz, Limon, Lavanta

Siyah, Beyaz, Limon, Lavanta Boyutlar: 7,4mm kalınlık, 195g ağırlık

Performans açısından A36, Qualcomm'un 4nm süreciyle üretilen Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisiyle donatılmış durumda. Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüyle gelen cihaz, Samsung'un verdiği söz doğrultusunda 2031 yılına kadar altı yıllık büyük işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacak.

Samsung, fiyatlandırma konusunda da ilginç bir strateji izliyor. Galaxy A36'nın fiyatı selefine göre değişmezken, Amerika'da 128 GB versiyonu 399 dolar, Avrupa'da 379 euro, Birleşik Krallık'ta ise 256 GB versiyonu 399 sterlin olarak belirlenmiş.

İşte Samsung Galaxy A26'nın özellikleri ve fiyatı:

Tam Boyutta Gör Galaxy A26 ise serinin daha ekonomik modeli olarak karşımıza çıkıyor. A36 ile benzer ekran boyutu sunan A26, tasarımda su damlası tarzı çentik kullanılmış. Bu, Samsung'un delikli kesim yerine daha bütçe dostu modellerde tercih ettiği bir tasarım seçeneği olarak göze çarpıyor.

Ekran: 6,7 inç OLED, FHD+, 1080p+ çözünürlük, 120Hz

6,7 inç OLED, FHD+, 1080p+ çözünürlük, 120Hz İşlemci: Exynos 1380

Exynos 1380 Bellek: 6 GB/ 8 GB RAM

6 GB/ 8 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50MP ana (OIS) + 8MP ultra geniş + 2MP makro

50MP ana (OIS) + 8MP ultra geniş + 2MP makro Ön Kamera: 13 MP

13 MP Pil: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj

5.000 mAh, 25W hızlı şarj Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB-C

5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB-C İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0 (6 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi)

Android 15 tabanlı One UI 7.0 (6 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi) Renk: Siyah, Yeşil, Beyaz

Siyah, Yeşil, Beyaz Boyutlar: 7,7mm kalınlık, 200g ağırlık

Tam Boyutta Gör Samsung'un kendi ürettiği Exynos 1380 işlemcisiyle güçlendirilmiş Galaxy A26, kamera tarafında ise selefinden değişmeyen bir kurulumla geliyor. Selfie kamerası ise eski 13MP ünitesini kullanıyor ve bu yüzden HDR video kaydı seçeneği bulunmuyor.

Amerika'da 256 GB versiyonu 299,99 dolar, Avrupa'da 128 GB versiyonu 299 euro, Birleşik Krallık'ta ise 256 GB versiyonu 299 sterlin olarak fiyatlandırılmış Galaxy A26, temel özellikleri korurken sunduğu uygun fiyatla dikkat çekiyor ve fiyat-performans odaklı kullanıcılar için cazip bir seçenek oluşturuyor.

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Samsung Galaxy A36 ve A26 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı