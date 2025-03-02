Samsung Galaxy A36 ve A26 tanıtıldı: Yapay zeka A serisine geliyor

- İşte Samsung Galaxy A36'nın özellikleri ve fiyatı:
- İşte Samsung Galaxy A26'nın özellikleri ve fiyatı:
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İşte Samsung Galaxy A36'nın özellikleri ve fiyatı:
- Ekran: 6,7 inç Super AMOLED, FHD+, 1080p+ çözünürlük, 120Hz, 1.200 nit maksimum parlaklık
- İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3 (4nm)
- Bellek: 6 GB/ 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50MP ana + 8MP ultra geniş + 5MP makro
- Ön Kamera: 12 MP
- Pil: 5.000 mAh, 45W hızlı şarj
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth, NFC, USB-C
- İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0 (6 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi)
- Renk: Siyah, Beyaz, Limon, Lavanta
- Boyutlar: 7,4mm kalınlık, 195g ağırlık
Performans açısından A36, Qualcomm'un 4nm süreciyle üretilen Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisiyle donatılmış durumda. Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüyle gelen cihaz, Samsung'un verdiği söz doğrultusunda 2031 yılına kadar altı yıllık büyük işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacak.
Samsung, fiyatlandırma konusunda da ilginç bir strateji izliyor. Galaxy A36'nın fiyatı selefine göre değişmezken, Amerika'da 128 GB versiyonu 399 dolar, Avrupa'da 379 euro, Birleşik Krallık'ta ise 256 GB versiyonu 399 sterlin olarak belirlenmiş.
İşte Samsung Galaxy A26'nın özellikleri ve fiyatı:
- Ekran: 6,7 inç OLED, FHD+, 1080p+ çözünürlük, 120Hz
- İşlemci: Exynos 1380
- Bellek: 6 GB/ 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50MP ana (OIS) + 8MP ultra geniş + 2MP makro
- Ön Kamera: 13 MP
- Pil: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB-C
- İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0 (6 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi)
- Renk: Siyah, Yeşil, Beyaz
- Boyutlar: 7,7mm kalınlık, 200g ağırlık
Amerika'da 256 GB versiyonu 299,99 dolar, Avrupa'da 128 GB versiyonu 299 euro, Birleşik Krallık'ta ise 256 GB versiyonu 299 sterlin olarak fiyatlandırılmış Galaxy A26, temel özellikleri korurken sunduğu uygun fiyatla dikkat çekiyor ve fiyat-performans odaklı kullanıcılar için cazip bir seçenek oluşturuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
Galaxy A36 ya yükseliyorum