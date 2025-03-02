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    Anlık Bildirim

    Samsung'dan Apple'a gönderme: Yeni Galaxy A56 ve A36, Awesome Intelligence ile geliyor

    Samsung, yeni tanıttığı Galaxy A serisini Galaxy AI ile sunuyor. Galaxy A56 ve A36 modelleri, Awesome Intelligence olarak adlandırılan yapay zeka özellikleriyle geliyor.
    Samsung Galaxy A56 & A36 Awesome Intelligence Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy A26, Galaxy A36 ve Galaxy A56 olmak üzere üç yeni Galaxy A serisi telefon tanıttı. Galaxy A26 temel model olarak gelirken, Galaxy A36 ve A56 bir zamanlar yalnızca üst segment telefonlarda bulunan yapay zeka özellikleriyle birlikte geliyor.

    Galaxy A56 & A36 Awesome Intelligence özellikleri

    Galaxy A36'da gelişmiş yapay zeka seçimi, özel filtreler, düzenleme önerileri, nesne silme ve sesli okuma bulunurken, Galaxy A56 modeli daha güçlü çipi sayesinde Galaxy A36'daki tüm yapay zeka özelliklerine ek olarak en iyi yüz özelliğini sunuyor.

    Yapay Zeka Seçimi

    Bu özellik, ekranınızda ne olduğuna göre eylemler önererek yardımcı olur. Bir numarayı aramayı, birine e-posta göndermeyi veya bir web sayfasını ziyaret etmeyi önerebilir.

    Özel Filtreler

    Fotoğraflarınız için filtreler oluşturabilir ve kişiselleştirebilir, parlaklık ve renk gibi şeyleri tarzınıza uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

    Düzenleme Önerileri

    Kamera uygulaması, açıyı değiştirme veya seviyeyi ayarlama gibi fotoğraflarınızı iyileştirmek için akıllı yollar önerir.

    Nesne Silici

    Yerleşik fotoğraf düzenleyicisini kullanarak fotoğraflarınızdan istenmeyen nesneleri veya kişileri kolayca kaldırabilirsiniz.

    Sesli Okuma

    Samsung İnternet tarayıcısını kullanırken makaleleri veya web sayfalarını dinleyebilirsiniz.

    En İyi Yüz

    Bu özellik, fotoğrafı çekmeden önce çekilen bir videodan daha iyi bir ifade seçmenizi ve fotoğraftaki herkesin en iyi şekilde görünmesini sağlar.

    Galaxy S ve Galaxy Z serisindeki üst seviye telefonlarla karşılaştırıldığında, yeni Galaxy A telefonlarında daha az yapay zeka özelliği var çünkü çiplerinin içindeki NPU'lar Galaxy S ve Galaxy Z serisi telefonlardakiler kadar güçlü değil. Samsung, gelecek güncellemelerle Galaxy A36 ve Galaxy A56'ya daha fazla yapay zeka özelliği sunması bekleniyor.

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    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

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    -OFLU- 4 saat önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 1 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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