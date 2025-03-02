Samsung'dan Apple'a gönderme: Yeni Galaxy A56 ve A36, Awesome Intelligence ile geliyor

- Galaxy A56 & A36 Awesome Intelligence özellikleri
- Yapay Zeka Seçimi
- Özel Filtreler
- Düzenleme Önerileri
- Nesne Silici
- Sesli Okuma
- En İyi Yüz
- Yorumlar
Galaxy A56 & A36 Awesome Intelligence özellikleri
Galaxy A36'da gelişmiş yapay zeka seçimi, özel filtreler, düzenleme önerileri, nesne silme ve sesli okuma bulunurken, Galaxy A56 modeli daha güçlü çipi sayesinde Galaxy A36'daki tüm yapay zeka özelliklerine ek olarak en iyi yüz özelliğini sunuyor.
Yapay Zeka Seçimi
Bu özellik, ekranınızda ne olduğuna göre eylemler önererek yardımcı olur. Bir numarayı aramayı, birine e-posta göndermeyi veya bir web sayfasını ziyaret etmeyi önerebilir.
Özel Filtreler
Fotoğraflarınız için filtreler oluşturabilir ve kişiselleştirebilir, parlaklık ve renk gibi şeyleri tarzınıza uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Düzenleme Önerileri
Kamera uygulaması, açıyı değiştirme veya seviyeyi ayarlama gibi fotoğraflarınızı iyileştirmek için akıllı yollar önerir.
Nesne Silici
Yerleşik fotoğraf düzenleyicisini kullanarak fotoğraflarınızdan istenmeyen nesneleri veya kişileri kolayca kaldırabilirsiniz.
Sesli Okuma
Samsung İnternet tarayıcısını kullanırken makaleleri veya web sayfalarını dinleyebilirsiniz.
En İyi Yüz
Bu özellik, fotoğrafı çekmeden önce çekilen bir videodan daha iyi bir ifade seçmenizi ve fotoğraftaki herkesin en iyi şekilde görünmesini sağlar.
Galaxy S ve Galaxy Z serisindeki üst seviye telefonlarla karşılaştırıldığında, yeni Galaxy A telefonlarında daha az yapay zeka özelliği var çünkü çiplerinin içindeki NPU'lar Galaxy S ve Galaxy Z serisi telefonlardakiler kadar güçlü değil. Samsung, gelecek güncellemelerle Galaxy A36 ve Galaxy A56'ya daha fazla yapay zeka özelliği sunması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
Galaxy A36 ya yükseliyorum