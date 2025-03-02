Samsung'dan bütçe dostu telefona sürpriz güncelleme

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Tam Boyutta Gör Samsung, yeni piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı Galaxy A06 5G telefonu için Android 15 ve One UI 7 tabanlı ilk güncellemeyi sundu. Galaxy A06, Galaxy S25 serisinden sonra One UI 7 tabanlı kararlı güvenlik güncellemesi alan ilk akıllı telefon oldu.

Samsung, 130 dolarlık telefonuna 6 yıl güncelleme verecek 1 gün önce eklendi

Galaxy A06 5G, Android 15 ve One UI 7 tabanlı güvenlik güncellemesini aldı

Galaxy A06 5G için yayınlanan ilk güncelleme, sistem güvenliğini ve kararlılığını iyileştiriyor ve Ocak 2025'te yayınlanan Android güvenlik yamasını içeriyor. Güncelleme, önceki sürümde karşılaşılan sorunları gidererek cihazın genel performansını artırıyor. Güncellemenin boyutu ise; 250 MB.

Samsung Galaxy A06 5G neler sunuyor?

Samsung Galaxy A06 5G, 6.7 inç HD+ ekran, 12 GB RAM, MTK D6300 işlemci, 25w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh batarya, IP54 sertifikalı kasayla geliyor. En önemlisi, 4 nesle kadar işletim sistemi yükseltmesi ve 4 yıl güvenlik güncellemesi alacak.

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