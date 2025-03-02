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    Samsung'dan bütçe dostu telefona sürpriz güncelleme

    Samsung, Galaxy S24 gibi üst seviye telefonlarında One UI 7'yi test ederken, ilginç olarak uygun fiyatlı modellerine Android 15 tabanlı güncellemesi vermeye devam ediyor.
    Samsung Galaxy A06 5G One UI 7 tabanlı güncelleme Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı Galaxy A06 5G telefonu için Android 15 ve One UI 7 tabanlı ilk güncellemeyi sundu. Galaxy A06, Galaxy S25 serisinden sonra One UI 7 tabanlı kararlı güvenlik güncellemesi alan ilk akıllı telefon oldu.

    Galaxy A06 5G, Android 15 ve One UI 7 tabanlı güvenlik güncellemesini aldı

    Galaxy A06 5G için yayınlanan ilk güncelleme, sistem güvenliğini ve kararlılığını iyileştiriyor ve Ocak 2025'te yayınlanan Android güvenlik yamasını içeriyor. Güncelleme, önceki sürümde karşılaşılan sorunları gidererek cihazın genel performansını artırıyor. Güncellemenin boyutu ise; 250 MB.

    Samsung Galaxy A06 5G neler sunuyor?

    Samsung Galaxy A06 5G, 6.7 inç HD+ ekran, 12 GB RAM, MTK D6300 işlemci, 25w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh batarya, IP54 sertifikalı kasayla geliyor. En önemlisi, 4 nesle kadar işletim sistemi yükseltmesi ve 4 yıl güvenlik güncellemesi alacak.

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    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

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    -OFLU- 4 saat önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 1 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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    obp ne kadar geri atar klozet kapağı düşüyor keten tohumu kilo aldırır mı edc şanzıman yağı hidrojen alkali metal mi

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