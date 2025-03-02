Samsung'dan bütçe dostu telefona sürpriz güncelleme

- Galaxy A06 5G, Android 15 ve One UI 7 tabanlı güvenlik güncellemesini aldı
- Samsung Galaxy A06 5G neler sunuyor?
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Galaxy A06 5G, Android 15 ve One UI 7 tabanlı güvenlik güncellemesini aldı
Galaxy A06 5G için yayınlanan ilk güncelleme, sistem güvenliğini ve kararlılığını iyileştiriyor ve Ocak 2025'te yayınlanan Android güvenlik yamasını içeriyor. Güncelleme, önceki sürümde karşılaşılan sorunları gidererek cihazın genel performansını artırıyor. Güncellemenin boyutu ise; 250 MB.
Samsung Galaxy A06 5G neler sunuyor?
Samsung Galaxy A06 5G, 6.7 inç HD+ ekran, 12 GB RAM, MTK D6300 işlemci, 25w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh batarya, IP54 sertifikalı kasayla geliyor. En önemlisi, 4 nesle kadar işletim sistemi yükseltmesi ve 4 yıl güvenlik güncellemesi alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
Galaxy A36 ya yükseliyorum