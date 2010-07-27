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Apple: Jailbreak yasal olabilir fakat cihazlar yine de garanti kapsamından çıkar

Apple, jailbreak işlemi hakkında verilen kararla ilgili açıklamalarda bulundu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iPhone
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Apple, geçtiğimiz günlerde Birleşik Devletler Meclisi'nin araştırma kütüphanesi olan "Library of Congress"in, "jailbreak işlemi yasaldır" açıklamasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Meclis Kütüphanesi tarafından yapılan açıklamada adil kullanım amaçlı olduğu sürece jailbreak gibi işlemlerin yasadışı olmadığı belirtilmişti.

Apple, bu resmi açıklamanın karşısındaki duruşunu "jailbreak işlemi yasal olsa bile cihazları garanti kapsamı dışı yapacaktır" şeklindeki açıklamasıyla net olarak açıkladı. Apple, yaptığı açıklamanın devamında, hedeflerinin iPhone kullanıcılarının cihazlarından aldıkları deneyimi garanti kapsamıyla birlikte en üst seviyede tutmak olduğunu fakat jailbreak gibi işlemlerin bu deneyime ciddi biçimde zarar vereceğini belirtti.

Library of Congress tarafından verilen karar ile 3. parti uygulamaların cihazlara yasal olarak kurulabilmesi ve kullanılması için ciddi bir hamle olarak görünüyor. Apple ve Microsoft gibi firmaların bu karara uyması gerekmediği ifade edilirken, verilen bu karar ile jailbreak ve benzeri işlemler ile cihazlarına 3. parti uygulama kuran veya bu uygulamaları hazırlayan kişi veya kurumların üretici firmalar tarafından herhangi bir suçlama altında kalmaması bakımından önemli bir anlam taşıyor.


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DH Misafiri 7 yıl
Benim jailbreakli iPhone 4 bozuldu servise verdim keybord değişti geriverdiler garanti icinde yaptılar jailbreak var da demediler demekki Türkler de değil problem
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mehmetgirgin 9 yıl
Iphone da jailbreak. symbiandada güvenlik sertifikası var.bilmeyen insan içinn çok büyük engel
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Reddemon35 9 yıl
Arkadaşlar Teknik servis elemanlarının bu durumuyla alay edeceğinize duacı olun bence bide cihazı garanti dışı bıraksalar bas bas bagırırdınız.
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_KadirşinaS_ 9 yıl

Reddemon35

Arkadaşlar Teknik servis elemanlarının bu durumuyla alay edeceğinize duacı olun bence bide cihazı garanti dışı bıraksalar bas bas bagırırdınız.


Aynı, yetersiz ve cahil teknik servis elemanları sadece camı çizilmiş veya şarjı kısa süre gidiyor şikayetleriyle gelen son derece teferruatsız, basit telefonların bile "anakartı yanmış", "sıvı teması olmuş" veya "darbe almış" gibi üç tane hiçbir zaman kelimesi bile değişmeyen standart yalanlarla içine edip bırakıyorlar. Bu durumda zaten bizler bolca dua ediyoruz kendilerine ama BEDDUA..
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DSGNRY 9 yıl
Aksam da söyledim Apple böyle birşeye izin verir mi hiç?
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Kuray 9 yıl
Türkiye'de Yazilima bakicak kadar akilli teknik servis yok.
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grafiker 9 yıl
acaba adobe jb olan makinalara flash desteği verse ne olur ?????
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DH Misafiri 9 yıl
2 cesit iphone vardir jb li jbsiz
arasında daglar kdr fark vardir jb yi sdc paralı uygulamalari yuklemek icin kullandıgımız yol olarak gormemek lazim
msl bir sbsettings veya activator suz ip. kullanılamazdı kanımca ...
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