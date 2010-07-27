Apple: Jailbreak yasal olabilir fakat cihazlar yine de garanti kapsamından çıkar

Apple, geçtiğimiz günlerde Birleşik Devletler Meclisi'nin araştırma kütüphanesi olan "Library of Congress"in, "jailbreak işlemi yasaldır" açıklamasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Meclis Kütüphanesi tarafından yapılan açıklamada adil kullanım amaçlı olduğu sürece jailbreak gibi işlemlerin yasadışı olmadığı belirtilmişti.

Apple, bu resmi açıklamanın karşısındaki duruşunu "jailbreak işlemi yasal olsa bile cihazları garanti kapsamı dışı yapacaktır" şeklindeki açıklamasıyla net olarak açıkladı. Apple, yaptığı açıklamanın devamında, hedeflerinin iPhone kullanıcılarının cihazlarından aldıkları deneyimi garanti kapsamıyla birlikte en üst seviyede tutmak olduğunu fakat jailbreak gibi işlemlerin bu deneyime ciddi biçimde zarar vereceğini belirtti.

Library of Congress tarafından verilen karar ile 3. parti uygulamaların cihazlara yasal olarak kurulabilmesi ve kullanılması için ciddi bir hamle olarak görünüyor. Apple ve Microsoft gibi firmaların bu karara uyması gerekmediği ifade edilirken, verilen bu karar ile jailbreak ve benzeri işlemler ile cihazlarına 3. parti uygulama kuran veya bu uygulamaları hazırlayan kişi veya kurumların üretici firmalar tarafından herhangi bir suçlama altında kalmaması bakımından önemli bir anlam taşıyor.