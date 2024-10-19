iPhone 16 Pro'larda donma ve yeniden başlama sorunu ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 18.0.1 güncellemesiyle iPhone 16 serisindeki ekran sorununu çözdüğünü belirtmişti. Ancak, bu sorun farklı bir şekilde tekrar ortaya çıktı. Kullanıcılar, iPhone’larının beklenmedik şekilde donduğunu ve ardından yeniden başladığını söylüyor.

iPhone 16 satışları beklentilerin altında kaldı 1 hf. önce eklendi

iPhone 16 Pro’larda görülen donma ve yeniden başlama sorunu, hem iOS 18.0.1 hem de iOS 18.1 beta sürümde mevcut. Kullanıcı geri bildirimlerine göre sorun rastgele ortaya çıkıyor. Ekran yanıt vermeyi durduruyor veya dokunmatik girişe çok geç yanıt veriyor ve ardından aniden yeniden başlıyor. iPhone’un bekleme modundayken de yeniden başladığına dair şikayetler de var.

Kullanıcılar, günde 10 - 20 kez çökme sorunu yaşadıklarını söylüyor. iPhone’u sıfırlayıp iCloud yedeklemesinden geri yükleme yapmadan temiz kurulum yapmak sorunu çözüyor.

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iPhone 16 Pro'larda donma ve yeniden başlama sorunu!