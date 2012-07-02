Apple, MobileMe servisini kapattı

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Apple'ın geçen sene iCloud'u tanıtmasıyla birlikte 'MobileMe' adlı web servisinin 30 Haziran 2012 tarihine kadar mevcut kullanıcılarına hizmet vereceği belirtilmişti. Ayrıca 'MobileMe' kullanıcılarına geçiş uyarısında bulunulmuştu.
Geçiş için verilen sürenin dolmasıyla birlikte 'MobileMe' servisinin kullanımı sonlandırıldı. 'MobileMe' üzerinde tutulan e-posta, takvim ve iPhone'umu Bul gibi servislere ait veriler iCloud'a otomatik olarak aktarılırken iDisk, MobileMe Gallery ve iWeb gibi MobileMe servisleriyse iCloud'a geçiş kapsamında sonlandırıldı. Apple söz konusu verileri bir süre daha sunucularında tutacağını 'MobileMe' servisinin kapanışını haber veren sayfasında bildiriyor.
iCloud'a aktarılamayan bu 'MobileMe' verilerini henüz yedekleme yapmayan kullanıcıların ellerini çabuk tutup bir an önce bu verileri yedeklemelerin de fayda var çünkü kısa bir süreliğine tutulan bu verilerin yakın bir zamanda tamamen silineceği belirtiliyor.
https://auth.me.com/authenticate?service=mail&ssoNamespace=appleid&formID=loginForm&returnURL=aHR0cHM6Ly93d3cubWUuY29tL21haWwv Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynen bende oyle gerek duymuyorum
Görmek istediğiniz cihazada İphone'u Bul yükleyip Kendi Apple ID nizi yazacaksınız.
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