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Apple, MobileMe servisini kapattı

6 yıl
1,9b
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10
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Apple'ın geçen sene iCloud'u tanıtmasıyla birlikte 'MobileMe' adlı web servisinin 30 Haziran 2012 tarihine kadar mevcut kullanıcılarına hizmet vereceği belirtilmişti. Ayrıca 'MobileMe' kullanıcılarına geçiş uyarısında bulunulmuştu.
Geçiş için verilen sürenin dolmasıyla birlikte 'MobileMe' servisinin kullanımı sonlandırıldı. 'MobileMe' üzerinde tutulan e-posta, takvim ve iPhone'umu Bul gibi servislere ait veriler iCloud'a otomatik olarak aktarılırken iDisk, MobileMe Gallery ve iWeb gibi MobileMe servisleriyse iCloud'a geçiş kapsamında sonlandırıldı. Apple söz konusu verileri bir süre daha sunucularında tutacağını 'MobileMe' servisinin kapanışını haber veren sayfasında bildiriyor. 

iCloud'a aktarılamayan bu 'MobileMe' verilerini henüz yedekleme yapmayan kullanıcıların ellerini çabuk tutup bir an önce bu verileri yedeklemelerin de fayda var çünkü kısa bir süreliğine tutulan bu verilerin yakın bir zamanda tamamen silineceği belirtiliyor.

https://auth.me.com/authenticate?service=mail&ssoNamespace=appleid&formID=loginForm&returnURL=aHR0cHM6Ly93d3cubWUuY29tL21haWwv Yorum Yaz
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Burning Desire 6 yıl en beğenilen
iCloud'da bütün servisler toplandı ve daha iyi oldu.
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DH Misafiri 6 yıl
türkiye'de hizmet vermeyen bir servisin kapanış haberi ne derecede değerli?
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oguz3838 6 yıl
Iphone bul icin ne yapmam lazim ne yuklemem lazim
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7nbitirdin 6 yıl
icloud kullanmiyorum nedense.
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X-Slim 6 yıl 7nbitirdin
7nbitirdin
icloud kullanmiyorum nedense.

Aynen bende oyle gerek duymuyorum
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oguz3838 6 yıl
iPhone'umu bul kendi ıphonumu pc de nerde olduğunun harita üzerinde görüyorum başka bir ıphone göremem için eklemem için ne yapmam lazım?
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KakaoluBiskuviCetesi 6 yıl oguz3838
oguz3838

iPhone'umu bul kendi ıphonumu pc de nerde olduğunun harita üzerinde görüyorum başka bir ıphone göremem için eklemem için ne yapmam lazım?

Görmek istediğiniz cihazada İphone'u Bul yükleyip Kendi Apple ID nizi yazacaksınız.
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Burning Desire 6 yıl en beğenilen
iCloud'da bütün servisler toplandı ve daha iyi oldu.
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