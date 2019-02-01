Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple Music, 50 milyon ücretli abone sayısına ulaştı

Apple'ın dijital müzik platformu Apple Music, 50 milyon ücretli abone barajını aştı. Hızla büyüyen platform şu anki lider Spotify ile arasındaki farkı da giderek kapatıyor.
3 ay
2,3b
1
15
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple’ın en son kazanç görüşmesi sırasında şirket CEO’su Tim Cook, şu anda 50 milyon ücretli Apple Music abonesi olduğunu açıkladı. Dijital müzik platformu 2018 boyunca önemli oranda bir büyüme kaydetti. Şirket geçen yılın Mart ayında Apple Music'in 38 milyon ücretli abonesi olduğunu duyurmuştu.
Ayrıca Bkz. "Basın görseli sızdırıldı: İşte karşınızda Samsung Galaxy S10 Plus"
Kıyaslama açısından Spotify’ın 87 milyon ücretli aboneye sahip olduğunu belirtelim. İsveç merkezli dijital müzik hizmetinin küresel iletişim ve halkla ilişkiler sorumusu Dustee Jenkins, CES 2019 kapsamında yaptığı bir röportajda aylık 200 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştıklarını da açıklamıştı.

Apple Music hızlı büyüyor

Spotify hala dijital müzik pazarının lideri konumunda ancak Apple'ın platformu geçen sene gösterdiği performansı devam ettirip aynı hızda büyürse bu açığı kapatabilir gibi görünüyor. Gerçek olan şu ki 2019 yılı online müzik savaşında büyük bir rekabete sahne olacak.

https://www.macrumors.com/2019/01/30/apple-music-50m-paid-subscribers/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
swat882 3 ay en beğenilen
Spotify ve tidal varken apple music in esamesi okunmaz. Apple ne çıkarırsa onu kullanıyor kullanıcılar zaten, başka bir ekosistem varmı diye sorgulayan kitle çok azdır.
Spotify ve tidal varken apple music in esamesi okunmaz. Apple ne çıkarırsa onu kullanıyor kullanıcılar zaten, başka bir ekosistem varmı diye sorgulayan kitle ç...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
drjacob 3 ay
paralar akıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
apeirons 3 ay
spotify daha iyi, daha kullanışlı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seyhmus21 3 ay
Apple şu musixmatch şirketini satın alsaydı şarkıları karaoke li şekilde dinleyebilseydik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
High Sierra 3 ay
Apple artık irili ufaklı şirketleri satın almıyor, direkt rakibini geliştiriyor.
Apple, Disney'in büyük oranda hisselerini almalıydı. Şimdi kendi yayıncılık programlarını sıfırdan geliştirmeleri demek bir sürü orijinal yapımın elinden tutmak demek. Tabi bunu Netflix yapabildiyse Apple da yapar da, seçenekler çoğalıyor Disney ve Apple'ın ayrı ayrı piyasaya girmesi ile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 ay
Müzik kalitesi olarak Tidal hi-fi falan kullanmayacaksanız ve Apple ekosistemindeyseniz kullanmamanız için bir sebep yok.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sipihrz 3 ay esmerbuyucu
Flac formatlı müzikleri telefonda çalıştırmak ne derece mantıklı acaba kullananlar da zaten Dac veya amfi ile kullanıyor. Sadece telefondan flac dinleyenlerin kalite hissiyatları psikolojik bence.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 ay
Spotify nimet nimet resmen çok memnunum. Aradığım müziklerin %95'ini garanti buluyorum.
Bizim yerli müzik uygulamalarıda iyi ancak çok fazla Türkçe müzik odaklı bir gidiyorlar bi kısıtlanmışlık hissediyorsun. Global kafada gitmiyorlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marsk35 3 ay
Apple music hiç denemedim iphone kullanıcısı olmama rağmen spotify kullanıyorum carplay desteklediğinden apple geçmeme gerek duymuyorum bence ikisi arasında benim gibi karışık dinleyen biri için fark olacağını düşünmüyorum ne ile başladıysanız onunla gidiyonuz nerdeyse aradığım tüm parçalar iki platformdada bulunuyordur tercih hangisiyle önce tanıştığınız bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LGatakan 3 ay
Apple Music kullananın aklından şüphe ederim. Tamam, spotify'ın çok eksiği var. Eskiden çok daha geride ama kullanışlılık bakımından Apple Music gerçekten berbat. Windows'da iTUNES açılana kadar yıl geçiyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 3 ay en beğenilen
Spotify ve tidal varken apple music in esamesi okunmaz. Apple ne çıkarırsa onu kullanıyor kullanıcılar zaten, başka bir ekosistem varmı diye sorgulayan kitle çok azdır.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mars Portakalı 3 ay
Yıllardır iPhone kullanıcısıyım, ikisi arasında Spotify daha iyi bence.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2325 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
apple music, spotify ve
5 etiket daha ücretli abone 50 milyon Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay AB, Huawei'nin 5G ekipmanı kurmasını yasaklayabilir 3 ay Apple, FaceTime güvenlik açığını gelecek hafta düzeltecek 3 ay Boeing, yeni nesil uzay kapsülü Starliner'ı ilk kez test edecek 3 ay Dell çalışma ortamları için 75 inçlik dokunmatik monitörünü duyurdu 3 ay Google ve Amazon elektrik faturanızın ne kadar geldiğini öğrenmek istiyorlar 3 ay iPhone XR rakibi olacak Galaxy S10e sızdırıldı 3 ay Sony PS satışları ile güldü mobilde üzüldü 3 ay Google, düştüğünüzü algılayan akıllı ayakkabı geliştiriyor 3 ay iOS 13 ile cihaz desteğinde radikal bir değişiklik olabilir 3 ay Katlanabilir Samsung telefonu yeni bir videoda gözüktü 3 ay Haftaya BİM marketlerde Huawei Y5 2018, A101 marketlerde Honor 7c var 3 ay Dragons Titan Uprising indirmeye sunuldu 3 ay Sony, 3D ToF kameralar ile neler yapılabileceğini gösteren yeni bir video yayınladı 3 ay Nokia’nın Android One destekli yeni cihazı ortaya çıktı 3 ay Editörün dostu | Video canavarı bilgisayar 3 ay Elon Musk, insanlığı Mars'a götürecek roket motorunu tanıttı 3 ay FAST & FURIOUS: Hobbs & Shaw filminin ilk fragmanı yayınlandı 3 ay Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ın basın görselleri yayınlandı [Galeri] 3 ay Assassin's Creed Chronicles: China, kısa bir süreliğine ücretsiz oldu 3 ay LG mobilde kayıp genelde ise rekor kırıyor 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Apple Music, 50 milyon ücretli abone sayısına ulaştı Sonraki Energizer, mekanizmalı ön kameraya sahip akıllı telefonlarını MWC fuarına getiriyor 3 ay Güncellenen Skype, gelişmiş görüntülü arama deneyimi sunacak 3 ay Nintendo, Mario Kart Tour'un ertelendiğini açıkladı 3 ay HP Omen dizüstü ödüllü turnuvadaki ekipmanlar neler? 3 ay Huawei'nin katlanabilir telefonu 24 Şubat’ta tanıtılacak 3 ay Apple, FaceTime'daki dinlenme açığı nedeniyle mahkemeye verildi 3 ay Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Sport, Galaxy S10 ile birlikte tanıtılabilir 3 ay Puma da kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabısını tanıttı 3 ay Uyuşmazlıklar arabuluculuk ile mahkemelerden daha hızlı sonuçlanıyor 3 ay Aselsan'ın otomatik havan silah sistemi Alkar, kullanıcı birliğine teslim edildi 3 ay Teknoloji Tutkunlarının İzlemesi Gereken 9 Film | Film Önerileri 3 ay Nintendo’dan daha küçük ve ucuz Switch geliyor 3 ay Elektrik, doğalgaz ve GSM abonelikleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek 3 ay Samsung 8K ekran sürücüsünü duyurdu 3 ay Nokia-Pixelworks ortaklığı daha fazla akıllı telefona gelecek 3 ay 2019 Mercedes-Benz V-Serisi tanıtıldı: Yeni dizel motor ve daha fazlası 3 ay Antarktika buzulunun altında devasa boyutlarda oyuk bulundu 3 ay G.Skill iş istasyonları için 6 kanal DDR4 bellek kitlerini duyurdu 3 ay Bulut ve abonelik bölümü Microsoft’u uçurdu 3 ay Akıllı telefon pazarı ilk kez bir yılı yükseliş yaşamadan kapattı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim