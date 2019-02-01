Apple Music, 50 milyon ücretli abone sayısına ulaştı

Apple’ın en son kazanç görüşmesi sırasında şirket CEO’su Tim Cook, şu anda 50 milyon ücretli Apple Music abonesi olduğunu açıkladı. Dijital müzik platformu 2018 boyunca önemli oranda bir büyüme kaydetti. Şirket geçen yılın Mart ayında Apple Music'in 38 milyon ücretli abonesi olduğunu duyurmuştu.

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Kıyaslama açısından Spotify’ın 87 milyon ücretli aboneye sahip olduğunu belirtelim. İsveç merkezli dijital müzik hizmetinin küresel iletişim ve halkla ilişkiler sorumusu Dustee Jenkins, CES 2019 kapsamında yaptığı bir röportajda aylık 200 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştıklarını da açıklamıştı.

Apple Music hızlı büyüyor

Spotify hala dijital müzik pazarının lideri konumunda ancak Apple'ın platformu geçen sene gösterdiği performansı devam ettirip aynı hızda büyürse bu açığı kapatabilir gibi görünüyor. Gerçek olan şu ki 2019 yılı online müzik savaşında büyük bir rekabete sahne olacak.

https://www.macrumors.com/2019/01/30/apple-music-50m-paid-subscribers/