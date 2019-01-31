Basın görseli sızdırıldı: İşte karşınızda Samsung Galaxy S10 Plus

Gelecek ay tanıtılmasını beklediğimiz Samsung Galaxy S10 Plus'ın resmi basın görseli internete düştü. Akıllı telefonu tüm ihtişamıyla ortaya çıkaran görsel daha önce birçok S10 sızıntısı paylaşan 91Mobiles adlı internet sitesinden geldi.

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Amiral gemisi telefonun yatay olarak konumlandırılmış üçlü arka kamera sistemine sahip olduğunu görülüyor. Ayrıca ekranının sağ üst köşesinde çift selfie kamerasını barındıran geniş bir delik var. Bu da önceki sızıntıların doğru olduğunu gösteriyor.

Kilit ekranında 8 Mart yazıyor

Görselde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise kilit ekranında 8 Mart tarihinin yer alması. Hatırlayacağınız üzere amiral gemisi telefonun 8 Mart itibariyle raflardaki yerini alacağı söyleniyordu. Basın görseli çıkış tarihini de onaylamış gibi duruyor. Samsung, 20 Şubat'ta düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde Galaxy S10 serisini resmen tanıtacak.

https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-s10-plus-official-press-renders-exclusive/