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Basın görseli sızdırıldı: İşte karşınızda Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung yeni amiral gemisi telefonunu 20 Şubat tarihinde resmen tanıtacak. Lansman etkinliği hızla yaklaşırken 91Mobiles adlı internet sitesi Galaxy S10 Plus'ın basın görselini yayınladı.
3 ay
17,1b
1
100
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Gelecek ay tanıtılmasını beklediğimiz Samsung Galaxy S10 Plus'ın resmi basın görseli internete düştü. Akıllı telefonu tüm ihtişamıyla ortaya çıkaran görsel daha önce birçok S10 sızıntısı paylaşan 91Mobiles adlı internet sitesinden geldi.
Ayrıca Bkz. "Samsung'un OLED ekranları otomotiv sektöründeki yerini sağlamlaştırıyor"
Amiral gemisi telefonun yatay olarak konumlandırılmış üçlü arka kamera sistemine sahip olduğunu görülüyor. Ayrıca ekranının sağ üst köşesinde çift selfie kamerasını barındıran geniş bir delik var. Bu da önceki sızıntıların doğru olduğunu gösteriyor.

Kilit ekranında 8 Mart yazıyor

Görselde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise kilit ekranında 8 Mart tarihinin yer alması. Hatırlayacağınız üzere amiral gemisi telefonun 8 Mart itibariyle raflardaki yerini alacağı söyleniyordu. Basın görseli çıkış tarihini de onaylamış gibi duruyor. Samsung, 20 Şubat'ta düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde Galaxy S10 serisini resmen tanıtacak.

https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-s10-plus-official-press-renders-exclusive/ Yorum Yaz
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The Balance 3 ay en beğenilen
Bence o kadar çirkin değil fakat video izlerken veya fotoğraf bakarken o lensler maalesef gözükecekler ve görüş kaybım olacak. Bence buna değmeyecek. Kamerayı koyacak yer de yok haklılar. Milyonlarca satan cihaza da mekanizma koymak olmaz.
Bu olmasaydı önceki telefonlardan ne fark var diye insanlar söyleneceklerdi.
Hoş biz alamayacağız tabi.
Bence o kadar çirkin değil fakat video izlerken veya fotoğraf bakarken o lensler maalesef gözükecekler ve görüş kaybım olacak. Bence buna değmeyecek. Kamerayı k...
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2 Yanıt Yanıtla +44
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Pc.programcı 3 ay
Kur artışından önce her sene cihaz yenilerdik. Şimdi Ağustos ayında ne kaldıysa elimizde hala aynıları var çoğumuzun.
4 Yanıt Yanıtla +15
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GoldPunch 3 ay
Aşırı güzel duruyor.
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DH Misafiri 3 ay
Ön kameranın ekran içinde olup görünmemesini sağlamak bu kadar zor mu yoksa optik bir yanılsama ile görünürlüğünü en aza indirmek için s11 ya da s12 de süper gelişim gibi lanse edilmesi için mi bu kadar net görünüyor dışardan kamera. Bence bütün ön kameraların durduğu yer problemli çünkü herhangi bir görüntülü konuşma esnasında gözleriniz kapalı gibi uykulu gibi konuşuyorsunuz eğer kameraya değil ekrana doğru bakarsanız. Beni sevindiren bu ekran ile ilgili tek şey eğer kamera artık ekranın yanlarından bağımsız yerleştirilebilir hale gelmesi sonucu ekranın tam ortasına veya orta üst konuma yerşelebileceğidir. Bu sayede ekrana baktığınızda direkt karşıya bakmak için ekstra çaba sarfetmenize gerek kalmayacak. Kameranın bulunduğu yüzeyin ayna efekti gibi görünmemesini başardıklarıklarında bu muhabbet son bulacaktır. Bu tarz aynalar şu anda zaten var ,sadece bunu mevcut erkanların o kısmına entegre etmek ve çalışma prensibi üzerine kafa yormak lazım. Keşke beklemek ve başardıklarını görmek yerine başaracak altyapımız olabilseydi.
Muhabbetle...
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Nerevarine 3 ay
Arkası sanki, gözlerinden sansür yemiş gibi duruyor.
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_Gamemaster_ 3 ay
S12 plus a kaldık yine..
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tnrskr 3 ay
Çok satmak istiyen kameraları kaybetmeye değil cebimizdeki paraları kaybetmemeye baksınlar.
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apeirons 3 ay
kamera dağılımı daha güzel olsaydı keşke.
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DaYWaLkeR 3 ay
Leş. Kamerayı sağa alınca çentik olmamış mı oluyor ? Bence oval kenarlı ve çok geniş olmayan çentikler gayet hoş duruyor. Mate 20 pro'dakinin daha dar olanını düşünün o şekilde. Sensör fazlalığından dolayı mate 20 pro da çok geniş. Yalnız ben mate 20 deki su damlası çentiği gayet beğendim. Bence çentik yapmayacağız diye gereksiz tasarımlara girmeye gerek yok hayatta almam şahsen.
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R.Karaeski 3 ay
s9 plusla devam ederiz
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kadir_canakci 3 ay
Bayıldım. Hemen arabayı satıp bunu almam lazım..
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hamza5806 3 ay
Altta cerceve var ustte delik bu ne la
Menuye girerken kasan samsung yazilimi da bonusu
Tam alinacak cihaz
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HAAltuntas 3 ay
Kameranın ekrandaki konumunu ve yeni halini beğendim fakat şarj ve sinyal seviyesi ekranın ortasında gibi olmuş onu en sola çekip saati de ortaya koyarlarsa daha iyi görünür bana göre.
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