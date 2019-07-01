Apple News+ hizmeti sıkıntılarla başladı

Aylık olarak 5 milyar makale okuma sayısıyla alanında tek olan Apple News geçtiğimiz aylarda abonelik tarzında yeni bir hizmet başlatmıştı. Apple News+ büyük vaatlerle başladı ancak yayıncılar tepkili.

Vaatler tutulmuyor

Apple News+ hizmeti aslında firmanın geçtiğimiz yıl satın aldığı Texture uygulamasını temel alıyor. Dergilerin Netflix’i olarak adlandırılan Texture yaklaşık 200 dergiyi aylık 10$ abonelik ücretiyle sunuyordu.

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Apple News+ yine aylık 10$ abonelik ücreti ile 300 civarında yayını okuma imkânı sunuyor. Bu yayınlar genelde kendi sitelerinde abonelik üzerinden okuma imkânı veriyorlar. Apple News+ kullanıcıların bir makalede geçirdiği zaman temelinde yayıncılara ödeme yapıyor. Tim Cook lansman sırasında Texture uygulamasına göre 10 kat daha fazla gelir vaadinde bulunmuştu.

Gelen bilgilere göre yayıncılar vaatlerin tutulmamasından şikayetçi. Hali hazırda değil 10 kat vadedilen gelirin sadece 12’de birini elde edebilen yayıncılar ayrıca okuyucu sayısının azlığından da dert yanıyor. Okuyucu sayısı artmadığı için yayıncıların geliri de haliyle düşük kalıyor. Yayıncılar Apple’ı gerekli önlemleri almamakla suçluyor.

Apple ise aksini iddia ediyor ve şartları daha iyi hale getirmek için yüzlerce mühendisi görevlendirdiğini vurguluyor. Hem yayıncılar hem de kullanıcılar için hizmet çok daha iyi hale getirilecek.