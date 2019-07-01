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Yeni Samsung aksesuarlarının tasarımını siz yapın

Tasarım konusunda yeteneğiniz varsa Samsung’un düzenlediği aksesuar ve duvar kâğıdı odaklı yarışmaya katılabilirsiniz. Yarışmada toplam ödül 40 bin dolar olarak belirlendi.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Zaman zaman üreticilerin yeni fikirler ortaya koyabilmek adına yarışmalar düzenlediğini görüyoruz. Samsung da iki yıldır belirli ürünleri için ödüllü tasarım yarışması düzenliyor. Bu yıl üçüncü kez tasarım yarışması düzenlenecek.

Önemli fırsat

Dezeen ortaklığında Samsung Mobile Design Competition adıyla düzenlenen yarışmada iki kategori yer alıyor. Katılımcılar Galaxy akıllı telefon ve tabletleri için aksesuarlar ile interaktif duvar kağıtları tasarlayacaklar.

Samsung Next Mobile + kategorisinde Galaxy akıllı telefon, giyilebilir cihaz ve tabletleri için aksesuarlar tasarlanacak. Katılımcılar herhangi bir cihaz için herhangi bir fikri paylaşabiliyor. Cihaza bir fonksiyon ve değer katan tasarımlar ise avantajlı olacak. Tasarımın belirli formatlarda hazırlanması gerekiyor.

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Samsung Next Mobile Wallpaper Paradigm kategorisi ise interaktif duvar kağıtları barındırıyor. Katılımcılar interaktif ve farklı kaynaklardan veri aktarabilen duvar kağıtları tasarlayacaklar.

4 Ağustos tarihinde sona erecek olan başvurular değerlendirilecek ve her kategoriden 5 finalist belirlenecek. 25 Eylül tarihinde Londra’da Dezeen haber müdürünün de olduğu jüri önünde bu 10 finalist projelerini sergileyecekler. 29 Ekim tarihinde başlayacak Samsung Geliştirici Konferansında ise kategorinin kazananları sahneye çıkacak. Ayrıca 10 finalistin projeleri de sergilenecek.

Yarışmada birincilik ödülü 10 bin dolar. İkinciler 5 bin dolar, üçüncüler 3 bin dolar alacak. Dört ve beşinci olanlar ise bin dolarlık ödülün sahibi olacaklar.


 

https://www.gizmochina.com/2019/06/30/samsung-to-splash-40000-on-winners-of-this-years-samsung-mobile-design-competition/ Yorum Yaz
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Galatas4ray 6 gün
Evet dh eleştirmenleri konuya bekleniyor buyrun kalem kagıt sizde yapın.Yok kamera şurda olsaymış burda olsaymış ahanda sen yap gönder bu şans bir daha eline geçmez.
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ganficover 5 gün Galatas4ray
Şekil A : "Haber okumadan eleştiren ama duyar kasan" tip. Telefon değil başlıkta yazdığı gibi "Aksesuar" diyor. :) Şaka bir yana arkadaş bunu aksesuar içinde demiş olabilir yada boşluğuna denk gelmiştir. Şahsına yazmadım, güzel bir örnek oldu.
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WB 6 gün
Tasarimcilara verecekleri ucretten daha ucuza geliyor olmali
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Rimesia 6 gün WB
Daha ucuza geliyor cümlesi çok hafif kalıyor. Bedavaya geliyor. 10 bin dolara yüzlerce tasarıma sahip oluyorlar. 10 bin dolar amerika da elinin kiri. Bir tasarımcının 2 aylık maaşıdır taş çatlasın.
Avrupa ve amerikada kimse bu ödüle kalem oynatmaz. Büyük ihtimal hintlisi rusu çinlisi katılır sadece.
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