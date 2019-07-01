Yeni Samsung aksesuarlarının tasarımını siz yapın

Zaman zaman üreticilerin yeni fikirler ortaya koyabilmek adına yarışmalar düzenlediğini görüyoruz. Samsung da iki yıldır belirli ürünleri için ödüllü tasarım yarışması düzenliyor. Bu yıl üçüncü kez tasarım yarışması düzenlenecek.

Önemli fırsat

Dezeen ortaklığında Samsung Mobile Design Competition adıyla düzenlenen yarışmada iki kategori yer alıyor. Katılımcılar Galaxy akıllı telefon ve tabletleri için aksesuarlar ile interaktif duvar kağıtları tasarlayacaklar.

Samsung Next Mobile + kategorisinde Galaxy akıllı telefon, giyilebilir cihaz ve tabletleri için aksesuarlar tasarlanacak. Katılımcılar herhangi bir cihaz için herhangi bir fikri paylaşabiliyor. Cihaza bir fonksiyon ve değer katan tasarımlar ise avantajlı olacak. Tasarımın belirli formatlarda hazırlanması gerekiyor.

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Samsung Next Mobile Wallpaper Paradigm kategorisi ise interaktif duvar kağıtları barındırıyor. Katılımcılar interaktif ve farklı kaynaklardan veri aktarabilen duvar kağıtları tasarlayacaklar.

4 Ağustos tarihinde sona erecek olan başvurular değerlendirilecek ve her kategoriden 5 finalist belirlenecek. 25 Eylül tarihinde Londra’da Dezeen haber müdürünün de olduğu jüri önünde bu 10 finalist projelerini sergileyecekler. 29 Ekim tarihinde başlayacak Samsung Geliştirici Konferansında ise kategorinin kazananları sahneye çıkacak. Ayrıca 10 finalistin projeleri de sergilenecek.

Yarışmada birincilik ödülü 10 bin dolar. İkinciler 5 bin dolar, üçüncüler 3 bin dolar alacak. Dört ve beşinci olanlar ise bin dolarlık ödülün sahibi olacaklar.



