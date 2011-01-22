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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple: On milyar kere teşekkürler...

8 yıl
40,3b
1
52
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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1.Nesil iPhone'da 3.parti uygulamalara destek vermediği için eleştiri oklarına maruz kalan ancak bir sene sonra AppStore'u açarak eleştirilere cevap veren Apple, yaklaşık 2,5 senede bu alanda yakaladığı başarılara bir yenisini daha ekledi. iOS'in rakiplerine üstünlük kurduğu alanlardan olan ve bünyesinde 300,000'i aşkın uygulamayı barındıran AppStore'da yükleme oranı bugün itibariyle 10 milyarı aştı.

Kısa bir süre önce sayfasına AppStore'dan yapılan yüklemeler için sayaç koyan Apple, aynı sayfadan kullanıcılarına "10 milyar defa teşekkür" ederek, 10 milyarıncı uygulamayı yükleyerek 10,000 dolarlık iTunes hediye çekini kazanan sanşlı kullanıcının kısa zaman içersinde aynı sayfadan duyrulacağını belirtti.


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hsngencer 8 yıl en beğenilen
Bisey degil Apple cim
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ahmckr 6 yıl
İşime yarayan uygulama olması yeterli ücretli, ücretsiz yüklüyorum. Ayrıca 10 milyar gerçektende ciddi bir rakam.
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DH Misafiri 6 yıl
Yazıda indirme oranı diye yazılmış. İndirme sayısı yazılmalı. Az kişi çalışıyor bu sitenin yapımında galiba. Editör biraz dinlensin (varsa şayet).
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dockhanger 6 yıl
ulen 3 gs den beri aynı melodı sesleri onları değitirmicenizmi
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Aykutikula 6 yıl
apple storedan şu ana kadar 30 dolarlık uygymala satın almışımdır inşallah bana çıkar 30 dolar az değil yani :D
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Zordion 6 yıl Aykutikula
Aykutikula
apple storedan şu ana kadar 30 dolarlık uygymala satın almışımdır inşallah bana çıkar 30 dolar az değil yani :D

Haber tarihine bakın lütfen, ayrıca an itibariyle 25.000.000.000 ıncı uygulama indirildi bile.
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xtyper 7 yıl
KRML_KNN
kazanan geohot olsa ne cumbus olur ama

bi yolunu bulup dava açarlar
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suvarsahayatvar 7 yıl
hedef 100 milyon...
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denonder 7 yıl
Steve mesaj atti 10 bini dolar mi veriyim tl mi diye sordu
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tolgabjk 7 yıl denonder
denonder

Steve mesaj atti 10 bini dolar mi veriyim tl mi diye sordu



steve daha çaışıyo mu ya ölüp gidecek hala devam mı ediyo bırakmamışmıydı :P bence euro iste kardeş :D
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DH Misafiri 7 yıl
yav benim ipodumda 1 ghz işlemci var siz gidin noki n8 alın (333 mhz işlemcili) ben ipodumda 1.5 gblık oyun oynuyorum sen o çift cekirdekli işlemcinle napıyorsun. Dokunmatiğin benim kadar iyimi tamam islemci şart ama os de şart ikiside iyi olacak kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş olmasın sizi apple çalışanlarının bilgisine saygıya davet ediyorum. bu kadar kotu olsa bu kadar insan neden ipod alıyor acıklayın lutfen.
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Virinom 7 yıl
crazytrex
Orijinalden alıntı: Ahmet© jb yapana da tşk var mı?
Bi güzel sövüyo olsa gerek



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Virinom 7 yıl
10000$ itunes te ömür boyu yeter heralde
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Volkanbaba 7 yıl
Şöyle şeylerden hediye kazanmak ne şans ama aynı anda kaç kişi dosya çekiyor ve sen 10milyarıncı dosyayı çekiyorsun.
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