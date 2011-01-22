Apple: On milyar kere teşekkürler...

1.Nesil iPhone'da 3.parti uygulamalara destek vermediği için eleştiri oklarına maruz kalan ancak bir sene sonra AppStore'u açarak eleştirilere cevap veren Apple, yaklaşık 2,5 senede bu alanda yakaladığı başarılara bir yenisini daha ekledi. iOS'in rakiplerine üstünlük kurduğu alanlardan olan ve bünyesinde 300,000'i aşkın uygulamayı barındıran AppStore'da yükleme oranı bugün itibariyle 10 milyarı aştı.

Kısa bir süre önce sayfasına AppStore'dan yapılan yüklemeler için sayaç koyan Apple, aynı sayfadan kullanıcılarına "10 milyar defa teşekkür" ederek, 10 milyarıncı uygulamayı yükleyerek 10,000 dolarlık iTunes hediye çekini kazanan sanşlı kullanıcının kısa zaman içersinde aynı sayfadan duyrulacağını belirtti.