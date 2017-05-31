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Apple, Qualcomm’un Türk mühendisini transfer etti

8 yıldır Qualcomm’da çalışan ve şirketin mühendislik bölümünün başkan yardımcılığı görevini yürüten Esin Terzioğlu artık Apple’ın kablosuz cihaz biriminin yöneticisi olacak.
1 yıl
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18
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Apple, Qualcomm’un Türk mühendisini transfer etti
 

Apple’ın Qualcomm’a, haksız lisans ücretleri istediği ve tekel olduğu gerekçesiyle açtığı dava halen sürerken şirket, Qualcomm’dan önemli bir ismi transfer etti. Qualcomm’da 8 yıla yakın bir süredir çalışan ve mühendislik bölümünün başkan yardımcılığı koltuğunda bulunan Esin Terzioğlu, Apple’da kablosuz cihaz üretiminden sorumlu yönetici olarak kariyerine devam edecek. Qualcomm’un teknoloji alanındaki yol haritasını hazırlayan kişi olarak değerlendirilen Terzioğlu 2004 yılında Novelics isimli şirketi kurmuş, 2009 yılında ise Qualcomm’da çalışmaya başlamıştı.

Qualcomm'a Övgü 

Qualcomm’daki görevinden ayrıldığını LinkedIn hesabı üzerinden paylaşan Terzioğlu, ‘’Qualcomm’da geçirdiğim sekiz inanılmaz yılın ardından yeni bir maceraya başlamanın vakti geldi.’’ derken Apple’da kariyerine devam edeceği için kendisini ayrıcalıklı hissetiğini dile getirdi. Qualcomm’daki iş arkadaşlarına ve başarılarına da dikkat çeken Terzioğlu ''Çok yetenekli ve özel kişilerin yer aldığı Qualcomm'da çalışmak benim için onurdu.'' dedi ve ekibin 10nm geliştirip piyasaya sürerek harika bir iş çıkardığını belirtti.

Apple’ın bu yıl tanıtılacak olan yeni iPhone modeli ile kullanıcılara kablosuz şarj özelliğini de sunacağı iddiaları artarken göreve başlayan Terzioğlu, şirketin üretmekte olduğu(Airpods gibi) ve üreteceği kablosuz cihazların yönetiminden sorumlu olacak. 


https://www.forbes.com/sites/aarontilley/2017/05/30/apple-qualcomm-esin-terzioglu/#5fdfb3bf2754 Yorum Yaz
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Eeltorm 1 yıl en beğenilen canguler917
canguler917

''Qualcomm’un teknoloji alanındaki yol haritasını hazırlayan kişi olarak değerlendirilen Terzioğlu''

beyin göçü diye yakınıyoruz da bu adamın bu yeteneklerini ülkede tam manasıyla değerlendirebilecek kaç şirket var?

Yok.
canguler917''Qualcomm’un teknoloji alanındaki yol haritasını hazırlayan kişi olarak değerlendirilen Terzioğlu''beyin göçü di...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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canguler917 1 yıl
''Qualcomm’un teknoloji alanındaki yol haritasını hazırlayan kişi olarak değerlendirilen Terzioğlu''
beyin göçü diye yakınıyoruz da bu adamın bu yeteneklerini ülkede tam manasıyla değerlendirebilecek kaç şirket var?
''Qualcomm’un teknoloji alanındaki yol haritasını hazırlayan kişi olarak değerlendirilen Terzioğlu''beyin göçü diye yakınıyoruz da bu adamın bu yetenekleri...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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USDUL 1 yıl
Zaten vestelin arge merkezide senin arka bahçeydi dimi. Fazla gelişmiş zekası çok arkadaşım. Siz anca Oturun pc basında; turk iş adamlarınin başarılarını iki klavye sallayarak kötüleyin aynen devam böyle aldığınız nefesi boşa harca...
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MCErgun 1 yıl
adam lisanstan itibaren yurtdisinda okumus kendini gelistirmis bir adam. bunu turk diye anmanin ne faydasi var ki?
soyu turk belki ama geriye kalan her seyiyle amerikali bu adam.
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V4LKyR 1 yıl
Asıl bayrak asılması gereken haber işte bu.
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kadirirdem 1 yıl
Güzel yere gelmiş,Meslek hayatında başarılar dileriz.
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OverClocK1ng 1 yıl
Başarılar...
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fuujitsu 1 yıl
Başarılarının devamını dileriz.
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|Eren| 1 yıl
Yetenek + sürekli çalışmanın sonucu , emin olun bu insanlar hepimizden çok çalışıyor
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canguler917 1 yıl
''Qualcomm’un teknoloji alanındaki yol haritasını hazırlayan kişi olarak değerlendirilen Terzioğlu''
beyin göçü diye yakınıyoruz da bu adamın bu yeteneklerini ülkede tam manasıyla değerlendirebilecek kaç şirket var?
2 Yanıt Yanıtla +7
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Eeltorm 1 yıl canguler917
canguler917

''Qualcomm’un teknoloji alanındaki yol haritasını hazırlayan kişi olarak değerlendirilen Terzioğlu''

beyin göçü diye yakınıyoruz da bu adamın bu yeteneklerini ülkede tam manasıyla değerlendirebilecek kaç şirket var?

Yok.
1 Yanıt Yanıtla +11
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darkaura 1 yıl canguler917
canguler917

''Qualcomm’un teknoloji alanındaki yol haritasını hazırlayan kişi olarak değerlendirilen Terzioğlu''

beyin göçü diye yakınıyoruz da bu adamın bu yeteneklerini ülkede tam manasıyla değerlendirebilecek kaç şirket var?

cok dogru nokta. beyin gocuyle yurdisinda bulunan kalifiye insanlarin cok azi bunu para icin yapiyor. ellerindeki cv ile turkiyedede benzer paralari kazanabiliyorlar. ayni olmasa bile yasam standartlari cok degismiyor. esas yurtdisinda bulunma nedenleri kariyer, yaptiklari iste daha ileri gitmek. yeni yeni olusan baska bir nedense politik nedenler. gecen yutdisindaki akademisyen arkadaslarla bir araya geldim. turkiyedeki olaylardan ciddi sekilde korkmus durumdalar. bazilari donmediklerine sukrediyor, bazisi ise yakin zamandaki donme planlarini ertelemis durumda. donup su sirada turkiyede olan arkadaslarinin baslarina gelenleri anlatiyorlar. isinde gucunde kariyerinde olan insanlar, siyasi nedenlerden isinden olma korkusu buyuk huzursuzluga neden oluyor. terzioglu orneginden bakarsak turkiyeye donse calismasi muhtemel buyuk telekom sirketlerinin cogu devletlesmis, hizla kadrolasmis durumda. gelip burda siyasi oyunlarla kariyrinimi riske edecek.
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