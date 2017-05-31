Apple, Qualcomm’un Türk mühendisini transfer etti

Qualcomm'a Övgü
Qualcomm’daki görevinden ayrıldığını LinkedIn hesabı üzerinden paylaşan Terzioğlu, ‘’Qualcomm’da geçirdiğim sekiz inanılmaz yılın ardından yeni bir maceraya başlamanın vakti geldi.’’ derken Apple’da kariyerine devam edeceği için kendisini ayrıcalıklı hissetiğini dile getirdi. Qualcomm’daki iş arkadaşlarına ve başarılarına da dikkat çeken Terzioğlu ''Çok yetenekli ve özel kişilerin yer aldığı Qualcomm'da çalışmak benim için onurdu.'' dedi ve ekibin 10nm geliştirip piyasaya sürerek harika bir iş çıkardığını belirtti.
Apple’ın bu yıl tanıtılacak olan yeni iPhone modeli ile kullanıcılara kablosuz şarj özelliğini de sunacağı iddiaları artarken göreve başlayan Terzioğlu, şirketin üretmekte olduğu(Airpods gibi) ve üreteceği kablosuz cihazların yönetiminden sorumlu olacak.
https://www.forbes.com/sites/aarontilley/2017/05/30/apple-qualcomm-esin-terzioglu/#5fdfb3bf2754 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yok.
beyin göçü diye yakınıyoruz da bu adamın bu yeteneklerini ülkede tam manasıyla değerlendirebilecek kaç şirket var?