Apple, Qualcomm’un Türk mühendisini transfer etti

Apple’ın Qualcomm’a, haksız lisans ücretleri istediği ve tekel olduğu gerekçesiyle açtığı dava halen sürerken şirket, Qualcomm’dan önemli bir ismi transfer etti. Qualcomm’da 8 yıla yakın bir süredir çalışan ve mühendislik bölümünün başkan yardımcılığı koltuğunda bulunan Esin Terzioğlu, Apple’da kablosuz cihaz üretiminden sorumlu yönetici olarak kariyerine devam edecek. Qualcomm’un teknoloji alanındaki yol haritasını hazırlayan kişi olarak değerlendirilen Terzioğlu 2004 yılında Novelics isimli şirketi kurmuş, 2009 yılında ise Qualcomm’da çalışmaya başlamıştı.

Qualcomm'a Övgü

Qualcomm’daki görevinden ayrıldığını LinkedIn hesabı üzerinden paylaşan Terzioğlu, ‘’Qualcomm’da geçirdiğim sekiz inanılmaz yılın ardından yeni bir maceraya başlamanın vakti geldi.’’ derken Apple’da kariyerine devam edeceği için kendisini ayrıcalıklı hissetiğini dile getirdi. Qualcomm’daki iş arkadaşlarına ve başarılarına da dikkat çeken Terzioğlu ''Çok yetenekli ve özel kişilerin yer aldığı Qualcomm'da çalışmak benim için onurdu.'' dedi ve ekibin 10nm geliştirip piyasaya sürerek harika bir iş çıkardığını belirtti.

Apple’ın bu yıl tanıtılacak olan yeni iPhone modeli ile kullanıcılara kablosuz şarj özelliğini de sunacağı iddiaları artarken göreve başlayan Terzioğlu, şirketin üretmekte olduğu(Airpods gibi) ve üreteceği kablosuz cihazların yönetiminden sorumlu olacak.

https://www.forbes.com/sites/aarontilley/2017/05/30/apple-qualcomm-esin-terzioglu/#5fdfb3bf2754