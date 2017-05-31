Bosch, emisyon hilesine yardım etmekle suçlanıyor

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Geçtiğimiz hafta Almanya’da Mercedes-Benz’in çatı şirketi olan Daimler AG’ye ait ofislere Stutgart Savcılığı tarafından baskın düzenlenmiş ve Mercedes’in emisyon testlerinde hile yapıp yapmadığını anlamak için inceleme başlatılmıştı. Mercedes’e yönelik inceleme halen devam ederken savcılık bu sefer otomobil parçaları ve bazı yazılımlar için Mercedes’in tedarikçisi olan Bosch hakkında soruşturma başlattı.

Sahteciliğe Yardım ve Yataklık Etme İddiası

Savcılıktan bir sözcünün yaptığı açıklamaya göre soruşturma birkaç hafta önce başladı ve Mercedes soruşturmasına bağlı olarak yürütülüyor. Sahteciliğe yardım ve yataklık etme iddiası ile yürütülen soruşturmada dikkat çeken nokta ise Bosch ve Mercedes’in inceleme altında olan ofislerinin Stutgart şehrinde olup birbirlerine oldukça yakın olması.

Mercedes’in testleri sırasında kullandığı motor kontrol yazılımlarının Bosch tarafından karşılandığını dile getiren sözcü Mercedes’in emisyon hilesi yapıp yapmadığını araştırdıklarını ve eğer yaptıysa Bosch tarafından Mercedes’e sunulan yazılımların hilede ne derece etkili olduğunu öğrenmeye çalıştıklarını açıkladı.

Bosch konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak Volkswagen’e de motor kontrol yazılımları sunan şirket, ABD’de süren emisyon hilesi davasında her ne kadar iddiaları reddetse de dizel araç araçlarının sahiplerine 327.5 milyon dolar ödeme yapma konusunda mahkeme ile anlaşmıştı.

https://cleantechnica.com/2017/05/31/german-prosecutors-investigating-bosch-connection-alleged-diesel-vehicle-emissions-fraud-daimler/