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Bosch, emisyon hilesine yardım etmekle suçlanıyor

Geçtiğimiz hafta Mercedes’in emisyon testlerinde hile yaptığı iddiasıyla şirkete ait ofislere baskın düzenleyen Alman yetkililer şimdi de Mercedes’in ortağı Bosch’u hedef aldı.
1 yıl
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13
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Bosch, emisyon hilesine yardım etmekle suçlanıyor
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Geçtiğimiz hafta Almanya’da Mercedes-Benz’in çatı şirketi olan Daimler AG’ye ait ofislere Stutgart Savcılığı tarafından baskın düzenlenmiş ve Mercedes’in emisyon testlerinde hile yapıp yapmadığını anlamak için inceleme başlatılmıştı. Mercedes’e yönelik inceleme halen devam ederken savcılık bu sefer otomobil parçaları ve bazı yazılımlar için Mercedes’in tedarikçisi olan Bosch hakkında soruşturma başlattı.

Sahteciliğe Yardım ve Yataklık Etme İddiası 

Savcılıktan bir sözcünün yaptığı açıklamaya göre soruşturma birkaç hafta önce başladı ve Mercedes soruşturmasına bağlı olarak yürütülüyor. Sahteciliğe yardım ve yataklık etme iddiası ile yürütülen soruşturmada dikkat çeken nokta ise Bosch ve Mercedes’in inceleme altında olan ofislerinin Stutgart şehrinde olup birbirlerine oldukça yakın olması.

Mercedes’in testleri sırasında kullandığı motor kontrol yazılımlarının Bosch tarafından karşılandığını dile getiren sözcü Mercedes’in emisyon hilesi yapıp yapmadığını araştırdıklarını ve eğer yaptıysa Bosch tarafından Mercedes’e sunulan yazılımların hilede ne derece etkili olduğunu öğrenmeye çalıştıklarını açıkladı.

Bosch konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak Volkswagen’e de motor kontrol yazılımları sunan şirket, ABD’de süren emisyon hilesi davasında her ne kadar iddiaları reddetse de dizel araç araçlarının sahiplerine 327.5 milyon dolar ödeme yapma konusunda mahkeme ile anlaşmıştı.


https://cleantechnica.com/2017/05/31/german-prosecutors-investigating-bosch-connection-alleged-diesel-vehicle-emissions-fraud-daimler/ Yorum Yaz
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lojistisyen 1 yıl en beğenilen
Ne emisyonmuş arkadaş
1 Yanıt Yanıtla +9
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Sirrüs 1 yıl
Bosch işler bunlar.
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ardabeyim 1 yıl
Alman üreticilerin çoğu elektronik ve mekatronik parçasını bosch tedarik ediyor. Geç bile kalmışlar.
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baltalı_ilah 1 yıl
Farkli endustrilerde kullandigimiz makinalarda hileye acik teknolojiler son yillarda hep Almanlardan cikiyor. Anlatsam agziniz acik kalir arkadaslar. Ozellikle gida endustrisi diyor ve konuyu kapatiyorum. Bu herifler teknolojide o kadar asmis ki artik konuyu sapitmislar resmen. Teknolojilerini sirf hile icin kullanir olmuslar.
Kimya bu adamlarda, mekanik bu adamlarda, katki endustrisi bu adamlarda. Sadece soludugumuz hava ile yetinseler yine iyi midemize giren seylerin bile ucundan kiyisindan Alman teknolojisine bulasmis olani maalesef ki hileli.
Tam serefsiz olmuslar.
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doblocu_ 1 yıl
Alman nede olsa şaşırdım mı şaşırmadım.
16 senede Doblo'da toplamda 7 kere arıza yaşadık, bunlardan 5 tanesi Made in Germany Bosch. İtalyan parçaların arıza sayısı sadece 2.
Almanya menşeili parçaların arıza oranı %71, italya menşeili parçaların arıza oranı %29.
Bizzat Alman kalitesi parçalardan yaşadığımla daha deşelense kimbilir neler çıkar diyorum.
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mentalform 1 yıl
İphone ne yapsa samsung da aynısı yaptı daha yeni iphone ebatına getirmişti ki şimdi de iphone bir daha genişletti çerçeveyi :)
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axaxa 1 yıl
sıradaki
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msansertekin 1 yıl
Denso mühendisleri kenardan kıs kıs gülüyordur
Japon dominasyonu geri gelecek önümüzdeki on yılda.
Avrupalı rakipleri, atmosferik benzinli motorda baş edemeyince, Japonları yumuşak karnından vurmak için küçük hacim dizel piyasasına yatırım yaptılar. (Dizel ülkemizde son yedi-sekiz yıldır binek araçlar arasında popüler) Ellerinde patladı

Şimdi hybrid'e, elektrikli araca geçiş yapılacak diyorlar. Toyota 97 yılından bu yana seri üretim hybrid prius yapıyor, Amerika'da deli gibi satıyor. Honda 99 yılından beri insight yapıyor. Bunlar ülkemizde satılmadığı için bilinmiyor. FCX Clarity var Honda'da, hidrojen yakıt pilli.
Bunlar öyle vw gibi konsept falan değil, bilfiil üretiliyor ve satılıyor. Haliyle know-how iyice birikti. Sorunlarına ve çözümlerine baya aşinalar. Gelsinler bakalım hybrid-elektrikli klasmanına, Japonlar nasıl madara ediyor Almanları.
Sizin rüzgarınız "fosfagın, taş gibi alman arabası yahu" culara söker ancak.
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Sadece Sürücü 1 yıl msansertekin
msansertekin
Denso mühendisleri kenardan kıs kıs gülüyordur
Japon dominasyonu geri gelecek önümüzdeki on yılda.
Avrupalı rakipleri, atmosferik benzinli motorda baş edemeyince, Japonları yumuşak karnından vurmak için küçük hacim dizel piyasasına yatırım yaptılar. (Dizel ülkemizde son yedi-sekiz yıldır binek araçlar arasında popüler) Ellerinde patladı

Şimdi hybrid'e, elektrikli araca geçiş yapılacak diyorlar. Toyota 97 yılından bu yana seri üretim hybrid prius yapıyor, Amerika'da deli gibi satıyor. Honda 99 yılından beri insight yapıyor. Bunlar ülkemizde satılmadığı için bilinmiyor. FCX Clarity var Honda'da, hidrojen yakıt pilli.
Bunlar öyle vw gibi konsept falan değil, bilfiil üretiliyor ve satılıyor. Haliyle know-how iyice birikti. Sorunlarına ve çözümlerine baya aşinalar. Gelsinler bakalım hybrid-elektrikli klasmanına, Japonlar nasıl madara ediyor Almanları.
Sizin rüzgarınız "fosfagın, taş gibi alman arabası yahu" culara söker ancak.

Reno ve japon demeye bin şahit nissan da mitsubishi'ye kumpas düzenleyip mitsubishi'nin nissan için ürettiği kei car'larda emisyon hilesini ortaya çıkarıp mitsubishi motors hisselerinin ciddi oranda payını düşürüp, uygun fiyattan %33-34 lük payı alarak söz sahibi oldular. Araçlar zaten nissanın, ama olan mitsubishi'ye oluyor. Bunun arkasında yatan sebep ise 2 firma da dci ünite dışında 5 para etmez motor ve şanzımanlara sahip olmaları. Kocaman outlander phev bile avrupada satış anlamında 2. olduğu ve Mitsubishi i-MiEV'in ciddi anlamda satış başarısının farkında ve mitsubishi'deki hybrid birikimini kendi modellerine aktaracaklar...
Ondan sonra reno yabtı diye fanboylar çıkacak. yerli üretim yedekparça bilmem ne diye gaza gelecekler
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ardabeyim 1 yıl
Alman üreticilerin çoğu elektronik ve mekatronik parçasını bosch tedarik ediyor. Geç bile kalmışlar.
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lojistisyen 1 yıl en beğenilen
Ne emisyonmuş arkadaş
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V4LKyR 1 yıl lojistisyen
lojistisyen

Ne emisyonmuş arkadaş


Asıl problem emisyon değil. Kendi insanının şeref ve haysiyeti. Yapılan işe saygı.

Bizde bunlar eksik olduğu için ülke bu hallerde. Türkiye'de hiç kimsenin hiç kimseye saygısı yok. Bu net.
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Sirrüs 1 yıl
Bosch işler bunlar.
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kadirirdem 1 yıl
Bir sen eksiktin ,şimdi tam oldu.
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Kerim5100 1 yıl
Bosch'a hapis şoku...
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