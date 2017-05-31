Bosch, emisyon hilesine yardım etmekle suçlanıyor

Sahteciliğe Yardım ve Yataklık Etme İddiası
Savcılıktan bir sözcünün yaptığı açıklamaya göre soruşturma birkaç hafta önce başladı ve Mercedes soruşturmasına bağlı olarak yürütülüyor. Sahteciliğe yardım ve yataklık etme iddiası ile yürütülen soruşturmada dikkat çeken nokta ise Bosch ve Mercedes’in inceleme altında olan ofislerinin Stutgart şehrinde olup birbirlerine oldukça yakın olması.
Mercedes’in testleri sırasında kullandığı motor kontrol yazılımlarının Bosch tarafından karşılandığını dile getiren sözcü Mercedes’in emisyon hilesi yapıp yapmadığını araştırdıklarını ve eğer yaptıysa Bosch tarafından Mercedes’e sunulan yazılımların hilede ne derece etkili olduğunu öğrenmeye çalıştıklarını açıkladı.
Bosch konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak Volkswagen’e de motor kontrol yazılımları sunan şirket, ABD’de süren emisyon hilesi davasında her ne kadar iddiaları reddetse de dizel araç araçlarının sahiplerine 327.5 milyon dolar ödeme yapma konusunda mahkeme ile anlaşmıştı.
https://cleantechnica.com/2017/05/31/german-prosecutors-investigating-bosch-connection-alleged-diesel-vehicle-emissions-fraud-daimler/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kimya bu adamlarda, mekanik bu adamlarda, katki endustrisi bu adamlarda. Sadece soludugumuz hava ile yetinseler yine iyi midemize giren seylerin bile ucundan kiyisindan Alman teknolojisine bulasmis olani maalesef ki hileli.
Tam serefsiz olmuslar.
16 senede Doblo'da toplamda 7 kere arıza yaşadık, bunlardan 5 tanesi Made in Germany Bosch. İtalyan parçaların arıza sayısı sadece 2.
Almanya menşeili parçaların arıza oranı %71, italya menşeili parçaların arıza oranı %29.
Bizzat Alman kalitesi parçalardan yaşadığımla daha deşelense kimbilir neler çıkar diyorum.
Avrupalı rakipleri, atmosferik benzinli motorda baş edemeyince, Japonları yumuşak karnından vurmak için küçük hacim dizel piyasasına yatırım yaptılar. (Dizel ülkemizde son yedi-sekiz yıldır binek araçlar arasında popüler) Ellerinde patladı
Şimdi hybrid'e, elektrikli araca geçiş yapılacak diyorlar. Toyota 97 yılından bu yana seri üretim hybrid prius yapıyor, Amerika'da deli gibi satıyor. Honda 99 yılından beri insight yapıyor. Bunlar ülkemizde satılmadığı için bilinmiyor. FCX Clarity var Honda'da, hidrojen yakıt pilli.
Bunlar öyle vw gibi konsept falan değil, bilfiil üretiliyor ve satılıyor. Haliyle know-how iyice birikti. Sorunlarına ve çözümlerine baya aşinalar. Gelsinler bakalım hybrid-elektrikli klasmanına, Japonlar nasıl madara ediyor Almanları.
Sizin rüzgarınız "fosfagın, taş gibi alman arabası yahu" culara söker ancak.
Reno ve japon demeye bin şahit nissan da mitsubishi'ye kumpas düzenleyip mitsubishi'nin nissan için ürettiği kei car'larda emisyon hilesini ortaya çıkarıp mitsubishi motors hisselerinin ciddi oranda payını düşürüp, uygun fiyattan %33-34 lük payı alarak söz sahibi oldular. Araçlar zaten nissanın, ama olan mitsubishi'ye oluyor. Bunun arkasında yatan sebep ise 2 firma da dci ünite dışında 5 para etmez motor ve şanzımanlara sahip olmaları. Kocaman outlander phev bile avrupada satış anlamında 2. olduğu ve Mitsubishi i-MiEV'in ciddi anlamda satış başarısının farkında ve mitsubishi'deki hybrid birikimini kendi modellerine aktaracaklar...
Ondan sonra reno yabtı diye fanboylar çıkacak. yerli üretim yedekparça bilmem ne diye gaza gelecekler
Asıl problem emisyon değil. Kendi insanının şeref ve haysiyeti. Yapılan işe saygı.
Bizde bunlar eksik olduğu için ülke bu hallerde. Türkiye'de hiç kimsenin hiç kimseye saygısı yok. Bu net.
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