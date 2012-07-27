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Apple, Samsung'un mobil güvenlik ortağı AuthenTec'i 356 milyon dolara satın alıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung'un birkaç hafta önce mobil güvenlik ortağı olarak duyurduğu AuthenTec, Apple tarafından satın alınıyor. Cupertino merkezli üreticinin hisse başı 8$'dan 356 milyon dolarlık bir meblağ ödeyeceği güvenlik şirketi, veri, içerik ve ağ koruması, erişim kontrolü ile hem mobil hem de bilgisayar platformları için parmak izi güvenlik çözümleri sunuyor.
Android işletim sistemli akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarını kurumsal anlamda daha güvenli hale getirmek isteyen Samsung, AuthenTec'in QuickSec VPN istemci teknolojisini kullanmaya karar vermişti. Bu hamlesiyle Apple'ın hükmettiği kurumsal pazarda yükselişe geçmesi beklenen Güney Koreli üreticinin lisans anlaşması, muhtemelen Apple alımının ardından da geçerliliğini koruyacak.
AuthenTec'in Motorola Atrix'te ve bazı dizüstü bilgisayarda kullanılan ödüllü parmak izi teknolojilerine 10 milyon dolar, patentleri lisanslamak içinse 115 milyon dolar ödeyen Apple, halihazırda 200 civarında patent ile mobil güvenlik anlamında en büyük patent portföyünü elinde tutan şirket haline geldi. 
iPhone ve iPad modellerinin ilerleyen dönemlerde kurumsal amaçlı kullanımlarda daha güvenli hale geleceğini söyleyebiliriz. Henüz alımı onaylamayan Apple'ın kısa süre içerisinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

http://investors.authentec.com/phoenix.zhtml?c=210427&p=irol-sec Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 6 yıl
Salak Samsung. O kadar milyar Dolarları var. 350 milyon dolarlık şirketi almamış, Apple da atlamış. İyi olmuş. Şimdi Samsung uğraşsın dursun.
Apple da Samsung'dan bu alanda da para kazansın.
Aferin Apple'a. İyi bir stratejik hamle yapmış. Normal yaptıkları saçma sapan şeylere dava açmasını doğru bulmasam da bu yapığı doğru bir hamleymiş.
Yiğidi öldür hakkını yeme. Her zaman dürüst ve tarafsız yorum yapmaya çalışırım.
Apple a +1
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DH Misafiri 6 yıl
apple artık ios cihazlarına parmak izini uyarlar ve böbürlenir sanki keşfetmişçesine.
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