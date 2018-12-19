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Apple Watch Series 4 eğitim videoları yayınlandı

Teknoloji devi Apple, resmi Youtube sayfasında geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü yeni akıllı saat modeli Apple Watch Series 4 ile ilgili eğitim videoları yayınladı...
5 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı saatlerin yaygın hale gelmeye başlaması ile birlikte, arabirimlerinin akıllı telefonlarla benzerlik göstermesi kullanım avantajı sağlayabilir. Ancak yine de bu teknolojilere çok fazla hakim olmayan kullanıcıların zorlanacağını düşünebiliriz. Bu bağlamda da Apple, yeni akıllı saat modeli Apple Watch Series 4'ün nasıl kullanılacağını gösteren eğitim videolarını yayınladı.

Apple'ın resmi Youtube sayfasında yayınlandı

Eğer bir Apple Watch Series 4 sahibiyseniz, Apple'ın resmi Youtube sayfasındaki eğitim videolarından, çeşitli özellikleri nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz mümkün. Eğitim içeriğinde saat arabirimini nasıl kullanacağınız, Walkie-Talki özelliği, aktiviteleriniz ve daha birçok temel işlevle ilgili videolara ulaşabilirsiniz.

Apple Watch'ın daha eski bir modelini kullanıyorsanız eğer, bu eğitim videoları, bazı özelliklerin benzerlik göstermesi dışında bir işinize yaramayacaktır. Ancak yine de göz atmanız faydalı olabilir. Apple Watch Series 4 eğitim videolarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/user/Apple/videos Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 ay
Müşterisine bu kadar aptal muamalesi yapan bir firma yoktur heralde.Her şeyi kısıtla, Parasını ben ödeyeyim ama onun istediği gibi kullanayım, SAdece verdiği özellikleri kullanayım vermediklerine ise ulaşamayayım. Eğitim videosu nedir yahu saat alt tarafı neyse ama apple kanka buculara gelsin .
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intel7mix 5 ay
Satılmayınca , video ile belki satışlar artan denmiş.
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