Apple Watch Series 4 eğitim videoları yayınlandı

Teknoloji Editörü
Akıllı saatlerin yaygın hale gelmeye başlaması ile birlikte, arabirimlerinin akıllı telefonlarla benzerlik göstermesi kullanım avantajı sağlayabilir. Ancak yine de bu teknolojilere çok fazla hakim olmayan kullanıcıların zorlanacağını düşünebiliriz. Bu bağlamda da Apple, yeni akıllı saat modeli Apple Watch Series 4'ün nasıl kullanılacağını gösteren eğitim videolarını yayınladı.
Apple'ın resmi Youtube sayfasında yayınlandıEğer bir Apple Watch Series 4 sahibiyseniz, Apple'ın resmi Youtube sayfasındaki eğitim videolarından, çeşitli özellikleri nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz mümkün. Eğitim içeriğinde saat arabirimini nasıl kullanacağınız, Walkie-Talki özelliği, aktiviteleriniz ve daha birçok temel işlevle ilgili videolara ulaşabilirsiniz.
Apple Watch'ın daha eski bir modelini kullanıyorsanız eğer, bu eğitim videoları, bazı özelliklerin benzerlik göstermesi dışında bir işinize yaramayacaktır. Ancak yine de göz atmanız faydalı olabilir. Apple Watch Series 4 eğitim videolarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
https://www.youtube.com/user/Apple/videos Yorum Yaz Paylaş Tweetle