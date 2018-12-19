Apple Watch Series 4 eğitim videoları yayınlandı

Akıllı saatlerin yaygın hale gelmeye başlaması ile birlikte, arabirimlerinin akıllı telefonlarla benzerlik göstermesi kullanım avantajı sağlayabilir. Ancak yine de bu teknolojilere çok fazla hakim olmayan kullanıcıların zorlanacağını düşünebiliriz. Bu bağlamda da Apple, yeni akıllı saat modeli Apple Watch Series 4'ün nasıl kullanılacağını gösteren eğitim videolarını yayınladı.

Apple'ın resmi Youtube sayfasında yayınlandı

https://www.youtube.com/user/Apple/videos

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Eğer birsahibiyseniz, Apple'ın resmisayfasındaki eğitim videolarından, çeşitli özellikleri nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz mümkün. Eğitim içeriğindenasıl kullanacağınız,özelliği,ve daha birçok temel işlevle ilgiliulaşabilirsiniz.Apple Watch'ın dahabir modelini kullanıyorsanız eğer, bu, bazı özelliklerin benzerlik göstermesi dışında bir işinize yaramayacaktır. Ancak yine de göz atmanız faydalı olabilir.eğitim videolarınaulaşabilirsiniz.