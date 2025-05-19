Microsoft, yapay zekâ asistanlarının birlikte çalışabilmesini istiyor

Microsoft'un CTO’su Kevin Scott, bu vizyonun merkezinde birlikte çalışabilirlik olduğunu belirtti. Şirket, bu hedef doğrultusunda Google destekli Anthropic tarafından geliştirilen açık kaynaklı Model Context Protocol (MCP) standardını desteklediğini açıkladı. MCP, farklı yapay zekâ sistemlerinin ortak bir çerçevede veri alışverişi yapabilmesini sağlayarak "yapay zekâlar arası iletişim ağı" oluşturmayı hedefliyor.
Yapay zeka sistemlerinin daha verimli olmasını sağlayacak
Microsoft ayrıca, yapay zekâ asistanlarının kullanıcılarla önceki etkileşimlerini hatırlayabilmesini kolaylaştıracak yeni bir yöntem üzerinde de çalışıyor. Yeni teknik, sistemlerin her etkileşimden kısa ve anlamlı bilgi parçacıkları çıkarmasını sağlıyor. Böylece gelecekteki yanıtlar, geçmiş etkileşimlere dayalı olarak daha bağlamsal hale geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.