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    Microsoft, yapay zekâ asistanlarının birlikte çalışabilmesini istiyor

    Microsoft, yapay zekâ asistanlarının birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlamak amacıyla yeni bir standart ve hafıza sistemi geliştiriyor. Bu adım, sektör genelinde önemli bir dönüşüm başlatabilir.

    Microsoft, yapay zekâ asistanlarını buluşturmak istiyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Build 2025 geliştirici konferansı öncesinde yapay zekâ teknolojilerinde büyük bir vizyonu kamuoyuyla paylaştı. Şirket, farklı platformlara ait yapay zekâ asistanlarının birbiriyle etkili şekilde iletişim kurabilmesini ve birlikte çalışabilmesini sağlamak amacıyla yeni bir yaklaşım benimsediğini duyurdu.

    Microsoft'un CTO’su Kevin Scott, bu vizyonun merkezinde birlikte çalışabilirlik olduğunu belirtti. Şirket, bu hedef doğrultusunda Google destekli Anthropic tarafından geliştirilen açık kaynaklı Model Context Protocol (MCP) standardını desteklediğini açıkladı. MCP, farklı yapay zekâ sistemlerinin ortak bir çerçevede veri alışverişi yapabilmesini sağlayarak "yapay zekâlar arası iletişim ağı" oluşturmayı hedefliyor.

    Yapay zeka sistemlerinin daha verimli olmasını sağlayacak

    Microsoft ayrıca, yapay zekâ asistanlarının kullanıcılarla önceki etkileşimlerini hatırlayabilmesini kolaylaştıracak yeni bir yöntem üzerinde de çalışıyor. Yeni teknik, sistemlerin her etkileşimden kısa ve anlamlı bilgi parçacıkları çıkarmasını sağlıyor. Böylece gelecekteki yanıtlar, geçmiş etkileşimlere dayalı olarak daha bağlamsal hale geliyor.

    Microsoft, yapay zekâ asistanlarını buluşturmak istiyor Tam Boyutta Gör
    Bu gelişmeler, Microsoft’un yapay zekâ sistemlerini daha entegre, akıllı ve kullanıcı odaklı hale getirme vizyonunun bir parçası olarak görülüyor. Şirket, bu adımlarla birlikte yapay zekâ teknolojilerinin daha verimli, iş birliğine açık ve sürdürülebilir olmasını hedefliyor.
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    TheLuBu 1 gün önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 2 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 3 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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