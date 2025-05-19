Microsoft, yapay zekâ asistanlarının birlikte çalışabilmesini istiyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Build 2025 geliştirici konferansı öncesinde yapay zekâ teknolojilerinde büyük bir vizyonu kamuoyuyla paylaştı. Şirket, farklı platformlara ait yapay zekâ asistanlarının birbiriyle etkili şekilde iletişim kurabilmesini ve birlikte çalışabilmesini sağlamak amacıyla yeni bir yaklaşım benimsediğini duyurdu.

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Microsoft'un CTO’su Kevin Scott, bu vizyonun merkezinde birlikte çalışabilirlik olduğunu belirtti. Şirket, bu hedef doğrultusunda Google destekli Anthropic tarafından geliştirilen açık kaynaklı Model Context Protocol (MCP) standardını desteklediğini açıkladı. MCP, farklı yapay zekâ sistemlerinin ortak bir çerçevede veri alışverişi yapabilmesini sağlayarak "yapay zekâlar arası iletişim ağı" oluşturmayı hedefliyor.

Yapay zeka sistemlerinin daha verimli olmasını sağlayacak

Microsoft ayrıca, yapay zekâ asistanlarının kullanıcılarla önceki etkileşimlerini hatırlayabilmesini kolaylaştıracak yeni bir yöntem üzerinde de çalışıyor. Yeni teknik, sistemlerin her etkileşimden kısa ve anlamlı bilgi parçacıkları çıkarmasını sağlıyor. Böylece gelecekteki yanıtlar, geçmiş etkileşimlere dayalı olarak daha bağlamsal hale geliyor.

Tam Boyutta Gör Bu gelişmeler, Microsoft’un yapay zekâ sistemlerini daha entegre, akıllı ve kullanıcı odaklı hale getirme vizyonunun bir parçası olarak görülüyor. Şirket, bu adımlarla birlikte yapay zekâ teknolojilerinin daha verimli, iş birliğine açık ve sürdürülebilir olmasını hedefliyor.

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