Facebook, geçmişi temizleme özelliğini 2019'a erteledi

Facebook, on milyonlarca kullanıcının kişisel verilerini tehlikeye atan Cambridge Analytica skandalı sonrasında duyurulan kritik bir gizlilik özelliğinin başlatılmasını ertelemeye devam ediyor. Clear History adı verilen geçmişi temizleme aracının 2019'a ertelendiği su yüzüne çıktı.

2019 baharında test edilecek

Sosyal medya devi, kullanıcılarının güvenini yeniden kazanmak ve kişisel verilerini yönetmelerini kolaylaştırmak için bir dizi araçtan oluşan Clear History özelliğini Mayıs ayında duyurmuştu. Ancak bu aracı geliştirmenin beklenenden uzun sürdüğünü belirten yetkililer, özelliğin 2019'un ilkbaharında test yayınına geçeceğini ifade ettiler.

https://www.engadget.com/2018/12/17/facebook-browsing-history-control-delayed/

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Yeni oluşturulan gizlilik ürün ekibinin başkanı, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Başlangıçta düşündüğümüzden daha uzun sürüyor. Bunun ne kadar süreceğini hafife aldık." Sonuç olarak eğer Facebook'takiyönetmek ve tamamen silmek istiyorsanız 2019'un bahar ayını beklemekten başka bir seçeneğiniz yok.