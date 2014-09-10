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Apple Watch’un pil ömrü neden konuşulmuyor?

iPhone 6 ve iPhone 6 Plus ile birlikte Apple Watch da tanıtıldı ancak cihazın pil ömrüne dair tek bir kelime edilmedi. Peki ama neden?
4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Apple Watch’un pil ömrü neden konuşulmuyor?
Tanıttığı saat ile birlikte giyilebilir teknolojiler alanına adım atan Apple, beklentileri şimdilik büyük ölçüde karşıladı ancak kafalarda çok ciddi bir soru işareti var: pil süresi! Özellikle Android’li akıllı saatlerdeki pil ömrü konusu çok ciddi manada eleştiriliyordu. Dolayısıyla Apple’ın bu odakta tüketicilere sunacakları merak konusu olmuştu.

Sahnede 30 dakikadan fazla Apple Watch’u anlatan Tim Cook, akıllı saatin pil ömrüne dair tek kelime etmedi. Bu duruma sebep, öncelikle cihaz üzerindeki çalışmalar sürdüğü için, Apple’ın elinde henüz gerçekten pil ömrüne dair söyleyebilecek çok fazla stabil verinin olmaması olabilir. 2015 başında gelecek denilen saat için Apple’ın önünde dört ay gibi bir zaman dilimi var ve bu süreçte muhtemelen yazılımsal olarak bir dizi optimizasyon yapılacak, cihaz stabil hale getirilecek. Dolayısıyla da özellikle pil ömrüne dair kesin ifadeler tüm bu optimizasyonların sonunda dile gelebilecek. Belki şu anki haliyle 12 saat bile şarjı yetmeyen bir ürün var karşımızda.

Şayet tüm çalışmalar neticelenmiş ve yeterli stoğun oluşması için bu kadar süre beklenecekse ve pil ömrü yapılan çalışmalara rağmen halen çok kötü olduğu için pil süresinden bahsedilmediyse bu çok daha can sıkıcı bir durum. Tabi tüm bunlar birer varsayım ancak somut bilgileri de cihaz ortaya çıkmadan göremeyeceğiz gibi görünüyor. İlerleyen günlerde cihazın piline dair daha somut bilgilerin ortaya çıkması muhtemel.
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alp0007 4 yıl
Çok pahalı olursa, belki bakanlara hediye bile edilebilir.
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deryagulu 4 yıl
telefonları gibi bir ömrü sorunu varsa belki o yüzden söz edilmemiş olaiblir
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tumay1234 4 yıl
Apple Watch özellikleri için: uzmantv.com/...
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Dijitalevren 4 yıl
Apple artık samsunga veya androide kaptırdı sırayı ...
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ganja77 4 yıl
1 ay olur büyük ihtimal
apple sonuçta hikmetinden sual olunmaz bir markadan bahsediyoruz kendinize kedin
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NeroWin 4 yıl
Benim hayalim kaliteli ve yüksek fiyatlı bir otomatik saat almak.İstediği özelliği koysunlar ama otomatik saatler bir başka.Param olursa kaliteli bir otomatik saat alıcam insallah.
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JessieJ 4 yıl
Çok çirkin yapmışlar be, Apple telefonlarının tasarımının yanında ucube kalmış.
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E_Aydin35 4 yıl
Apple'ın genelde eleştirildiği nadir noktalardan biri olmuş ve klasikleşmiştir hep pil süreleri, iPhone'da yeteri kadar gitmeyen batarya can alıcı nokta olmuştu çoğu zaman. Eğer Apple Watch içinde durum böyle olursa katlanılamaz bir çile olur.
Ancak Apple'ın son zamanlarda yaptığı atılımlar, anlaşmalar ve satın alımlar aklıma da gelmiyor değil. Özellikle'de yakın bir zamanda Tesla firması ile yaptığı çalışma veya satın alım her neyse artık batarya konusunda ileri doğru koca bir adım attırmalı.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
şimdi bunada ister 1500 lira
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doctor_bey 4 yıl
Bu saat tam bi fiyasko oldu bence. Zaten tip yok saatte,en azından Bataryası iyi olsun diye bi iç geçirir insan ama o da yok;bu saat nasıl satacak çok merak ediyorum, ha daha nihai sürüm çıkmış değil belki o zaman batarya konusunda daha iyi şeyler söyleyebiliriz (bence söyleyemiyecez, nihai sürümde batarya konusunda berbat olacak büyük ihtimalle)
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Denorath 4 yıl
Hiç boşuna çenenizi yormayın 3-5 sene sonra hepinizin kolunda bu saatlerden olacak :)))
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xmasx 4 yıl
Saatin tipi evladım olsa eve almazdım. :/
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