Apple Watch’un pil ömrü neden konuşulmuyor?

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Tanıttığı saat ile birlikte giyilebilir teknolojiler alanına adım atan Apple, beklentileri şimdilik büyük ölçüde karşıladı ancak kafalarda çok ciddi bir soru işareti var: pil süresi! Özellikle Android’li akıllı saatlerdeki pil ömrü konusu çok ciddi manada eleştiriliyordu. Dolayısıyla Apple’ın bu odakta tüketicilere sunacakları merak konusu olmuştu.Sahnede 30 dakikadan fazla Apple Watch’u anlatan Tim Cook, akıllı saatin pil ömrüne dair tek kelime etmedi. Bu duruma sebep, öncelikle cihaz üzerindeki çalışmalar sürdüğü için, Apple’ın elinde henüz gerçekten pil ömrüne dair söyleyebilecek çok fazla stabil verinin olmaması olabilir. 2015 başında gelecek denilen saat için Apple’ın önünde dört ay gibi bir zaman dilimi var ve bu süreçte muhtemelen yazılımsal olarak bir dizi optimizasyon yapılacak, cihaz stabil hale getirilecek. Dolayısıyla da özellikle pil ömrüne dair kesin ifadeler tüm bu optimizasyonların sonunda dile gelebilecek. Belki şu anki haliyle 12 saat bile şarjı yetmeyen bir ürün var karşımızda.Şayet tüm çalışmalar neticelenmiş ve yeterli stoğun oluşması için bu kadar süre beklenecekse ve pil ömrü yapılan çalışmalara rağmen halen çok kötü olduğu için pil süresinden bahsedilmediyse bu çok daha can sıkıcı bir durum. Tabi tüm bunlar birer varsayım ancak somut bilgileri de cihaz ortaya çıkmadan göremeyeceğiz gibi görünüyor. İlerleyen günlerde cihazın piline dair daha somut bilgilerin ortaya çıkması muhtemel.