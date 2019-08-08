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iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple akıllı telefon pazarında gerilemeye devam ediyor

Apple akıllı telefon pazarında kan kaybetmeye devam ediyor. Yetkililer bu duruma bir çare bulamazsa Xiaomi ve Oppo da en iyiler listesinde Apple’ı geride bırakacak.
2 sa.
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple artık çeyrek dönem mali tablolarda cihaz satış rakamlarını yayınlamıyor. Bu bakımdan pazar istatistiklerinde net sıralamalar bilinmiyor ancak kanal raporları üzerinden yapılan tahminler iç açıcı değil.

İlginç değişiklik

Normalde Huawei’nin yılın ikinci yarısında durumu biraz daha düzelteceği ve 210 milyon üzerinde akıllı telefon satacağı tahmin ediliyordu. Apple da böylece üçüncülüğe gerileyecekti ancak düşüş daha keskin olabilir.

IHS Markit yaptığı ikinci çeyrek pazar araştırmasında Samsung toplamda 75 milyon akıllı telefon satışı yaparak yüzde 6 civarında bir artış yakalamış. Huawei ise 58.7 milyon satış ile çeyrek bazda düşse de yıl bazında yüzde 8 artmış.

Ayrıca Bkz. "Zotac’dan profesyoneller için RTX ekran kartlı mini PC modelleri"

Pazarın üçüncüsü sürpriz bir şekilde Oppo olmuş. 36.2 milyon adet satan Oppo böylece Apple’ı da geride bırakmış. Aslında Canalys, Strategy Analytics ve Counterpoint tahminleri Oppo’yu 30 milyon satışla beşinci sırada gösteriyor ancak IHS Markit nasıl bir kanal araştırması yaptı tam bilinmiyor.

Burada zaten asıl konu Apple. Firma 35.3 milyon satış yaparak çeyrek bazda yüzde 19, yıl bazında da yüzde 15 düşüş yaşamış. Oppo devreden çıksa bile Apple pazarda ancak üçüncü olabiliyor ve Xiaomi de zorlamaya başlamış gibi.

Raporda pazarın genelinde bir düşüş görülüyor. Samsung ve Huawei dışında hemen tüm üreticiler yıl bazında düşüş yaşamış. Motorola ve LG’nin de geçen çeyreğe göre bir miktar artış yaşadığı dikkat çekiyor.

Üçüncü çeyrek için ise belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Huawei ve Apple arasında bir çekişme görülebilir ancak bu Huawei’nin ticaret yasaklarından nasıl etkilendiğiyle ilgili bir durum olacak.

 


https://www.phonearena.com/news/q2-2019-smartphone-market-report-apple-fourth-place-behind-oppo_id118056 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
iDoctor 1 sa. en beğenilen
Yeni iPhone'ların tanıtımından sonra Xiaomi dördüncülüğü alır ve Apple beşinciliğe geriler çünkü yeni iPhone'lara söylenenlere göre neredeyse hiçbir yenilik gelmiyor.
Apple için üzücü bir durum, yeniliğin öncülerinden olarak tanınan bir firma için veda vakti yaklaşıyor galiba.
Yeni iPhone'ların tanıtımından sonra Xiaomi dördüncülüğü alır ve Apple beşinciliğe geriler çünkü yeni iPhone'lara söylenenlere göre neredeyse hiçbir yenilik ge...
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wolferto 40 dk.
Taksit kalkti insanlar akıllanmadı pahalı telefona daha fazla vergi geldi yine akıllanmadı diğer markalar daha ucuza daha iyisini sundu yine akıllanmadı e abi müstehak şimdi. Bana telefonum bozuldu yeni telefon alıcam ne öneririsin diyorlar peşin fiyata alabilecekleri f/p leri gösteriyorum yok abi okdar yok hemen alıcam diyor taksitli hemen alıcakmış turkcell vodafone telefona bi yarı fiyat daha bindiriyor ve f/p ürün yok git hepsiburadadan alışveriş taksiti yaptır denizbanka diyorum illaki gidecek turkcell ne verirse onu alacak hangi telefonu alacağınıza telefoncuda kararvermeyin artık verdiğiniz paraya yazık iki aya memnun olmayıp tekrar değiştiriyorsunuz al bi ikinci el taka sonra taksitle alacağına 5ay dayan peşin uyguna daha iyisini al insta dakiler beklesin biyeremikaçıyorlar. Aga bana hemen turkcellden taksitli telefon öner gm 9plus diyorum gmmi markası kötü aga diyor samsung a10alıyor ne soruyon ozaman beyinsiz (diyemedim ya la)
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lterlemez 1 sa.
Apple'da düzey sayısı çok az, içerik olarak çok katı ve üstüne çok pahalı. Çok normal, mesela, Samsung'da S var, A, J, M, Note var. Var da var, çok normal.
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iDoctor 1 sa. en beğenilen
Yeni iPhone'ların tanıtımından sonra Xiaomi dördüncülüğü alır ve Apple beşinciliğe geriler çünkü yeni iPhone'lara söylenenlere göre neredeyse hiçbir yenilik gelmiyor.
Apple için üzücü bir durum, yeniliğin öncülerinden olarak tanınan bir firma için veda vakti yaklaşıyor galiba.
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General. 1 sa.
OnePlus diyorum başka bişey demiyorum.
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Angel of the Lord 2 sa.
Oppo'nun bu kadar satış yapabileceği aklıma gelmezdi hiç. Helal olsun. Ülkemizde snapdragon 710lu cihazı 5000 liraya satmasalar daha güzel olacaktı.
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DaggeredByRuhtan 2 sa.
yıllardır insanları ısırık elma ile sömürdü. İnsanlar da anladı artık hiç bir esprisi kalmadı alanlarda zaten hiç bir teknolojik bilgisi olmayanlar sorsan teknik özelliğini bilmez abi iphone işte en iyisi bay bay iphone beter ol insanların kanını emdiğin yeter.
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csh 1 sa. DaggeredByRuhtan
Gecen sene bu yorumu yapsaydin siddetle karsi cikardim ve yurtdisi fiyatlarinin gayet uygun oldugundan bahsederdim ama bu sene oyle degil, rakip telefonlar cok daha gelismis ozelliklere sahip ve cok daha uygun fiyatlarda. Apple ekosistemini seviyorum ama hem rakip telefonlarin cok daha uygun olmasi hem de ulkemizdeki vergiler deerken iPhone'lara o paralari vermek cok sacma gercekten. Ha telefon bir tutku olsa benim icin son model bi iPhone'a o parayi verirdim ama standart bir telefon kullanicisiyim, tutku duzeyinde bir hobi degil benim icin, 4-5 Bin Lirkalik bir telefon da isimi fazlasiyla gorur, o fiyat bile cok pahali ama vergi cok olunca boyle oluyor. Bir tane de devlete almis oluyoruz. Essek gibi calisiyoruz hayat yasayamiyoruz yaw.
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