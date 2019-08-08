Apple akıllı telefon pazarında gerilemeye devam ediyor

Apple artık çeyrek dönem mali tablolarda cihaz satış rakamlarını yayınlamıyor. Bu bakımdan pazar istatistiklerinde net sıralamalar bilinmiyor ancak kanal raporları üzerinden yapılan tahminler iç açıcı değil.

İlginç değişiklik

Normalde Huawei’nin yılın ikinci yarısında durumu biraz daha düzelteceği ve 210 milyon üzerinde akıllı telefon satacağı tahmin ediliyordu. Apple da böylece üçüncülüğe gerileyecekti ancak düşüş daha keskin olabilir.

IHS Markit yaptığı ikinci çeyrek pazar araştırmasında Samsung toplamda 75 milyon akıllı telefon satışı yaparak yüzde 6 civarında bir artış yakalamış. Huawei ise 58.7 milyon satış ile çeyrek bazda düşse de yıl bazında yüzde 8 artmış.

Ayrıca Bkz.

"Zotac’dan profesyoneller için RTX ekran kartlı mini PC modelleri"

Pazarın üçüncüsü sürpriz bir şekilde Oppo olmuş. 36.2 milyon adet satan Oppo böylece Apple’ı da geride bırakmış. Aslında Canalys, Strategy Analytics ve Counterpoint tahminleri Oppo’yu 30 milyon satışla beşinci sırada gösteriyor ancak IHS Markit nasıl bir kanal araştırması yaptı tam bilinmiyor.

Burada zaten asıl konu Apple. Firma 35.3 milyon satış yaparak çeyrek bazda yüzde 19, yıl bazında da yüzde 15 düşüş yaşamış. Oppo devreden çıksa bile Apple pazarda ancak üçüncü olabiliyor ve Xiaomi de zorlamaya başlamış gibi.

Raporda pazarın genelinde bir düşüş görülüyor. Samsung ve Huawei dışında hemen tüm üreticiler yıl bazında düşüş yaşamış. Motorola ve LG’nin de geçen çeyreğe göre bir miktar artış yaşadığı dikkat çekiyor.

Üçüncü çeyrek için ise belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Huawei ve Apple arasında bir çekişme görülebilir ancak bu Huawei’nin ticaret yasaklarından nasıl etkilendiğiyle ilgili bir durum olacak.