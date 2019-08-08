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Zotac’dan profesyoneller için RTX ekran kartlı mini PC modelleri

Mini PC alanında öncü isimlerden Zotac, profesyonellerin ve oyuncuların ihtiyacı olan performansı sunabilecek GeForce RTX ekran kartlı MAGNUS ZBOX mini PC serisini duyurdu.
3 sa.
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10
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem sadece gündelik işlemler için tasarlanan mini bilgisayar kasaları artık her türlü yükün altından kalkar hale geldi. Oyuncu ve profesyonellere yönelik güçlü mini PC modellerinin yanında Xeon işlemcili olanlarını bile bulmak mümkün. Zotac da yeni serisinde profesyonelleri hedefliyor.

Zotac MAGNUS ZBOX özellikleri

Zotac MAGNUS ZBOX mini PC serisi 62.2mm gibi etkileyici bir kalınlıkta olmasına rağmen oldukça güçlü bir sistemi içerisine sığdırmayı başarmış. Tüketiciler kasa içerisinde RTX 2070 veya 2060 ekran kartlarını bulabilecekler. Bu haliyle oyuncular için de iyi bir alternatif haline geliyor.

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2.65L kapasiteye sahip olan MAGNUS serisi dokuzuncu nesil Intel Core i5 ve Core i7 işlemciler ile destekleniyor. 32GB’a kadar DDR4 bellek, 2.5 inç ve NVMe M.2 SSD yuvaları, Optane bellek için destek, Killer AX1650 WiFi 6 modem, çift LAN ve 2.5Gbps Killer E3000 portu ile bol miktarda genişleme yuvaları sunuluyor.

Zotac MAGNUS ZBOX serisi Intel Core i5/RTX 2060 ve Intel Core i7/ RTX 2070 barebone seçenekleri sunuyor. Hazır sistemde ise 8 GB DDR4, 128 GB M.2 SSD+1TB 2.5 inç sabit disk yer alıyor. Satışlar kısa süre içerisinde başlayacak.

 


https://www.techpowerup.com/258070/zotac-announces-the-zbox-magnus-e-mini-creator-pc Yorum Yaz
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