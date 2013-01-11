Apple artık Appstore'daki uygulamaların ekran görüntülerinin değiştirilebilmesi için de onay verecek

Apple, Appstore'da yayınlanacak olan uygulamaların onay sürecini her ne kadar sıkı tutsa da, bazı durumlarda bu sıkı denetim bile yetersiz kalabiliyor. Sahte yazılım geliştirenlerin onay sürecini atlattıktan sonra uygulama resimlerini başka bir uygulamanın resimleri ile değiştirerek kullanıcıları aldatması da, sistemin yetersiz kaldığı durumlardan biri.





Zaman ve para kaybına neden olan bu sahte uygulamalar kullanıcıları etkilemeye başlayınca ve bu konudaki şikayetler artmasıyla birlikte duruma el atan Apple, mağaza kurallarında bir takım değişikler yaptı. Bu değişikliklerle birlikte söz konusu durumun önüne geçmeyi planlayan şirket, geliştiricilerin artık uygulamalarının ekran görüntülerini istedikleri gibi değiştirmelerine izin vermeyecek.





Geliştiricilerin uygulama güncellemeleriyle birlikte ekran görüntülerini de Apple'ın onayına sunacağı bu yeni sistemde, onay alındıktan sonra ekran görüntüleri değiştirebilecek. Böylece kullanıcılar sahte uygulamalar yüzünden para ve vakit kaybı yaşanmamış olacak.





http://appleinsider.com/articles/13/01/09/apple-to-lock-ios-app-screenshots-upon-submission-to-halt-scammers