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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple artık Appstore'daki uygulamaların ekran görüntülerinin değiştirilebilmesi için de onay verecek

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple, Appstore'da yayınlanacak olan uygulamaların onay sürecini her ne kadar sıkı tutsa da, bazı durumlarda bu sıkı denetim bile yetersiz kalabiliyor. Sahte yazılım geliştirenlerin onay sürecini atlattıktan sonra uygulama resimlerini başka bir uygulamanın resimleri ile değiştirerek kullanıcıları aldatması da, sistemin yetersiz kaldığı durumlardan biri.

Zaman ve para kaybına neden olan bu sahte uygulamalar kullanıcıları etkilemeye başlayınca ve bu konudaki şikayetler artmasıyla birlikte duruma el atan Apple, mağaza kurallarında bir takım değişikler yaptı. Bu değişikliklerle birlikte söz konusu durumun önüne geçmeyi planlayan şirket, geliştiricilerin artık uygulamalarının ekran görüntülerini istedikleri gibi değiştirmelerine izin vermeyecek. 

Geliştiricilerin uygulama güncellemeleriyle birlikte ekran görüntülerini de Apple'ın onayına sunacağı bu yeni sistemde, onay alındıktan sonra ekran görüntüleri değiştirebilecek. Böylece kullanıcılar sahte uygulamalar yüzünden para ve vakit kaybı yaşanmamış olacak. 


http://appleinsider.com/articles/13/01/09/apple-to-lock-ios-app-screenshots-upon-submission-to-halt-scammers Yorum Yaz
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hakansant 6 yıl en beğenilen
Yerinde bir karar,nerdeyse aynı gibi görünüyor bazıları,bir çözüm gerekiyordu.
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Surprise Mothafucka 6 yıl olağan_şüpheli
olağan_şüpheli

abovvv !!' ne büyük devrim


android telefonlar bölümü burası değil, yanlış gelmişsin


play store'a bakmadan app store'a laf edebilenler var hala, ne diyim gerçekten bilemedim
olağan_şüpheliabovvv !!' ne büyük devrimandroid telefonlar bölümü burası değil, yanlış gelmişsin
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Barthemana 6 yıl
O god of war uygulamasindan bayagi kisinin agazi yandi ondandir
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gunem82 6 yıl
jailbreak'in gözünü seveyim :D
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Zenci Forvet 6 yıl gunem82
gunem82

jailbreak'in gözünü seveyim :D

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KinZhull 6 yıl
Yerinde bir karar olmuş
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reverse.angle 6 yıl
Doğru bir karar vermişler. Bunun faydasını biz Apple kullanıcıları yaşayacağız.
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Recharged 6 yıl
Yorum okumadan her hangi bir uygulama ücretsiz olsa dahi download etmiyordum ben.Bu tarz sahte uygulamalar çok denk geliyordu.Önemli bir adım olacağını düşünüyorum.En azından azalacaktır.
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OZYMANDIAS 6 yıl
Oh be olmasi gereken olmus. Gecen gun snake indirdim ilk bolumden sonra ah oh sesler cikti ciplak kadin resmi geldi ekrana. Ne yapacagimi sasirdim arkadas
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Cankano 6 yıl
Yorumlari okumadan alanlara cok sasiyorum en azindan bir videosu bulunursa izlenmeli ve yerinde bir karar sevindim
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ninja342 6 yıl
Bunu daha önce düşünmüş olmaları gerekirdi
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olağan_şüpheli 6 yıl
abovvv !!' ne büyük devrim
4 Yanıt Yanıtla
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hakansant 6 yıl en beğenilen
Yerinde bir karar,nerdeyse aynı gibi görünüyor bazıları,bir çözüm gerekiyordu.
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