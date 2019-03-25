Apple bugün neler tanıtacak?

Apple’ın artık geleneksel hale gelen Bahar dönemi tanıtım etkinliği bu akşam canlı olarak yayınlanacak. Ağırlıklı olarak çevrim içi içerik hizmetlerine odaklanması beklenen tanıtımda karşımıza çıkacak yenilikler az çok belli oldu gibi.

Ağırlık servislerde

Son dönemde Çin gibi büyük pazarlar da dahil olmak üzere iPhone satışlarında büyük bir düşüş yaşanıyor ve haliyle Apple’a da gelir kaybı olarak yansıyor. Akıllı telefon segmentinde büyük yatırımlar yapmanın karşılığını tam olarak veremediğini gören Apple önemli bir stratejik değişiklik yaptı.

Firmanın ikinci büyük gelir modeli olan ve en fazla kar eden bölümü konumundaki Servisler yavaş yavaş ön plana çıkmaya başlıyor. Apple yıllık olarak 50 milyar dolar gelir hedeflediği Servisler bölümünü iki önemli yenilik ile destekleyecek.

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Bugün tanıtılması beklenen ilk hizmet çevrim içi içerik hizmeti olacak. İlk iddialar Netflix gibi bir platform beklerken daha çok melez bir yaklaşım olduğu anlaşıldı. Yeni hizmet ayrı bir uygulama olarak yayınlanacak. Bu uygulamada Starz, Showtime ve HBO platformlarına abonelik sunuluyor. 10$ değerindeki her bir aylık abonelik için Apple’ın yüzde 30 kesinti uygulayacağı ifade ediliyor.

Hali hazırda bu platformların kendi uygulamaları vardı ancak 1.5 milyarlık Apple ekosisteminden daha fazla abone gelmesi bekleniyor. Ayrıca abonelik fiyatı kendi uygulamalarında biraz daha yüksekti. Yani aslında platformlar daha çok sürüme odaklanmış bir iş birliği içerisinde gibi.

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Diğer taraftan Apple’ın bu uygulamada kendine has orijinal bazı içerikler de sunacağı ifade ediliyor. Bu bakımdan hizmetin kendisi de belirli bir aylık ücret gerektirebilir. Yeni hizmetin 100 ülkede kullanıma sunulacağı ifade ediliyor. Ayrıca bazı akıllı televizyonlarda da bu hizmet ön yüklü olarak gelecek. Firma içerisinde Netflix katili olarak tanımlansa da Netflix’in geniş kataloğu tek abonelikle sunması durumu burada söz konusu değil.

İkinci olarak Apple’ın Haber abonelik servisini resmi olarak duyurması bekleniyor. Platformda 200 civarında dergi ve yayın servisi yer alacak. Abonelik bedeli aylık 10$ olurken gelir paylaşımı 50-50 olarak belirlenmiş. Dow Jones’ın sırf Apple News hizmeti için özel bir ekip kurduğu iddia ediliyor. Bununla birlikte gelir paylaşımını beğenmeyip servise katılmayan platformların olduğu da gündeme gelmişti. Apple News hizmetinin ilk ay 2 milyon kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

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Son olarak Apple’ın aylık abonelik tarzında bir oyun servisi sunacağı da iddialar arasında. Bu servis belirli oyunların ücretsiz olarak sunulmasını içeriyor. Apple kullanıcıların oynadığı süreye göre geliştiricilere bu abonelik bedelinden pay verecek. Detaylar şimdilik net değil.