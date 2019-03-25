Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Apple TV ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple bugün neler tanıtacak?

Donanım tarafında hayal kırıklığı yaşayan Apple teselliyi yazılım tarafında buldu. Bugün iki büyük abonelik sistemini hayata geçirerek yıllık servis gelirlerini 50 milyar dolara çıkarmayı planlıyor.
1 ay
10,2b
1
14
apple tv
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple’ın artık geleneksel hale gelen Bahar dönemi tanıtım etkinliği bu akşam canlı olarak yayınlanacak. Ağırlıklı olarak çevrim içi içerik hizmetlerine odaklanması beklenen tanıtımda karşımıza çıkacak yenilikler az çok belli oldu gibi.

Ağırlık servislerde

Son dönemde Çin gibi büyük pazarlar da dahil olmak üzere iPhone satışlarında büyük bir düşüş yaşanıyor ve haliyle Apple’a da gelir kaybı olarak yansıyor. Akıllı telefon segmentinde büyük yatırımlar yapmanın karşılığını tam olarak veremediğini gören Apple önemli bir stratejik değişiklik yaptı.

Firmanın ikinci büyük gelir modeli olan ve en fazla kar eden bölümü konumundaki Servisler yavaş yavaş ön plana çıkmaya başlıyor. Apple yıllık olarak 50 milyar dolar gelir hedeflediği Servisler bölümünü iki önemli yenilik ile destekleyecek.

Ayrıca Bkz. "Yeni AirPods’un rakibi Apple’dan gelecek"

Bugün tanıtılması beklenen ilk hizmet çevrim içi içerik hizmeti olacak. İlk iddialar Netflix gibi bir platform beklerken daha çok melez bir yaklaşım olduğu anlaşıldı. Yeni hizmet ayrı bir uygulama olarak yayınlanacak. Bu uygulamada Starz, Showtime ve HBO platformlarına abonelik sunuluyor. 10$ değerindeki her bir aylık abonelik için Apple’ın yüzde 30 kesinti uygulayacağı ifade ediliyor.

Hali hazırda bu platformların kendi uygulamaları vardı ancak 1.5 milyarlık Apple ekosisteminden daha fazla abone gelmesi bekleniyor. Ayrıca abonelik fiyatı kendi uygulamalarında biraz daha yüksekti. Yani aslında platformlar daha çok sürüme odaklanmış bir iş birliği içerisinde gibi.

 

Apple bugün neler tanıtacak?
Tam Boyutta Gör

Diğer taraftan Apple’ın bu uygulamada kendine has orijinal bazı içerikler de sunacağı ifade ediliyor. Bu bakımdan hizmetin kendisi de belirli bir aylık ücret gerektirebilir. Yeni hizmetin 100 ülkede kullanıma sunulacağı ifade ediliyor. Ayrıca bazı akıllı televizyonlarda da bu hizmet ön yüklü olarak gelecek. Firma içerisinde Netflix katili olarak tanımlansa da Netflix’in geniş kataloğu tek abonelikle sunması durumu burada söz konusu değil.

İkinci olarak Apple’ın Haber abonelik servisini resmi olarak duyurması bekleniyor. Platformda 200 civarında dergi ve yayın servisi yer alacak. Abonelik bedeli aylık 10$ olurken gelir paylaşımı 50-50 olarak belirlenmiş. Dow Jones’ın sırf Apple News hizmeti için özel bir ekip kurduğu iddia ediliyor. Bununla birlikte gelir paylaşımını beğenmeyip servise katılmayan platformların olduğu da gündeme gelmişti. Apple News hizmetinin ilk ay 2 milyon kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

 

Apple bugün neler tanıtacak?
Tam Boyutta Gör

Son olarak Apple’ın aylık abonelik tarzında bir oyun servisi sunacağı da iddialar arasında. Bu servis belirli oyunların ücretsiz olarak sunulmasını içeriyor. Apple kullanıcıların oynadığı süreye göre geliştiricilere bu abonelik bedelinden pay verecek. Detaylar şimdilik net değil.

 

https://www.phonearena.com/news/What-to-expect-from-Apple-tomorrow_id114781 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
apeirons 1 ay
Fiyatlar kaç usd olacak acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 1 ay
Bunlar iyi günleri olabilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metehanturt 1 ay yeni yorumcu
Apple kurtarmaya çalışıyor. Kendini 😁
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ø 1 ay
iPhone SE 2 tanıtsalar bari
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 1 ay
Simültane yayın yok mu 😂
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jesterr 1 ay
Steve Jobs gitti bir dahi daha gelene kadar Apple bu demek geldi içimden
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ender 1 ay
Yeni Apple tv var mı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Awsful 1 ay
Iphone SE 2016 Mart ayinda tanitilmisti. Bugunde Iphone SE2 yi tanitirlarmi bakalim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
bunların reklamı için para alıyor olabilirsiniz. bunda da ihtiyacınız olabilir. her ne kadar ihtiyacınız olsa da reklamlarını almanız hiç hos değil
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Saydam 1 ay
Neden hoş değil? Köşe yazısı okuduğunuz gazetelerde ki onlarca reklam gazeteyi baglamadigi gibi bura DH yi bağlamaz keşke para kazanıyor olsalar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
haber icin de para vermem o kadar bedava alternatifi var.. sen bilirsin apple :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10206 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Apple, apple 25 march ve
5 etiket daha apple tv Apple News Ekrem71 Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Apple'ın dergi abonelik servisi News+ tanıtıldı 1 ay Kanada'da dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu 1 ay Redmi Note 7 Pro global pazarda satışa sunulmayacak 1 ay Windows 10 hesap makinesine, denklem çizebilme özelliği ekleniyor 1 ay Huawei'nin ilk akıllı TV'si Nisan'da geliyor, hedef 10 milyon adet satmak 1 ay Apple Arcade, Apple TV ve Apple Card canlı yayın tekrarı 1 ay 7 nm'lik Kirin 985 ile güçlendirilecek ilk telefon Huawei Mate 30 olacak 1 ay Açılır-kapanır ön kameralı Samsung Galaxy A90'ın pil kapasitesi ortaya çıktı 1 ay Nintendo bu yıl içinde iki yeni Switch modeli tanıtacak 1 ay Volkswagen Caravelle'in dört tekerlekten çekişli versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu 1 ay Microsoft’un Chromium tabanlı Edge tarayıcısı sızdırıldı 1 ay Tesla, Model 3'ü hackleyen takıma ödül olarak otomobil verdi 1 ay Gmail değişiklikleri IFTTT ayarlarını olumsuz etkiledi 1 ay PlayStation 4 için bu yıl yayınlanacak en iyi 10 oyun 1 ay Microsoft, dosya gezgininin tasarımını yenileyecek 1 ay Xiaomi Mi 9 SE yakında tüm dünyada satışa sunulabilir 1 ay BNB kripto parası müthiş bir sıçrama yaptı 1 ay 1 milyondan fazla Mac cihazı sahte Flash Player kurbanı oldu 1 ay Google, yeni oyun servisi Stadia için olması gereken internet hızı gereksinimlerini açıkladı 1 ay Netflix’in Beren Saat’li dizisinin ismi “Atiye” olarak açıklandı 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Apple bugün neler tanıtacak? Sonraki Efsane Supernatural dizisi 15 sezon sonra bitiyor 1 ay Apple'ın bugün tanıtacağı yeni hizmetlerinin fiyatlandırması ortaya çıktı 1 ay Huawei MateBook X Pro (2018) Türkiye’de satışa sunuldu 1 ay NASA'nın Mars'a göndereceği helikopter büyük potansiyel taşıyor 1 ay Microsoft Telefonunuz uygulaması ile Android cihazlara link paylaşın 1 ay NASA, izleyenleri Samanyolu galaksisinin merkezine götüren 360 derecelik video yayınladı 1 ay Nokia 5.1 Plus mercek altında | Nokia yeniden Türkiye'de 1 ay Mozilla'nın ücretsiz dosya paylaşım uygulaması Firefox Send Android kullanıcıları ile buluştu 1 ay İnsanlığın neden olduğu iklim değişikliği, bir memeli türünün soyunu tüketti 1 ay ASELSAN, F-16'lar için AESA radarı üretecek 1 ay Bakan Turhan açıkladı: 5G 2020'de ülkemize geliyor 1 ay Tesla, ticari sırlarını çaldıkları gerekçesiyle dört eski çalışanına dava açtı 1 ay Huawei P30 Pro bu kez ürün kutusuyla birlikte ortaya çıktı 1 ay Canon'un yeni EOS R fotoğraf makineleri bu yıl piyasaya sürülmeyebilir 1 ay Motorola One Vision delikli ekran ve 3.290 mAh pille gelecek 1 ay The Division 2 İlk İzlenim 1 ay Mozilla, Firefox tarayıcısını iPad için optimize etti 1 ay iPad Pro'lara uygun fiyatlı Logitech Crayon kalem desteği geliyor 1 ay Gözleri ve bağırsakları bile korunan 518 milyon yıllık fosiller 1 ay Sikorsky ve Boeing'in yüksek hızlı, çift pervaneli helikopteri ilk kez uçtu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim