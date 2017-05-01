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Apple elindeki nakitleri ikiye katladı: 250 milyar dolarlık dev kasa

Yaklaşık 4.5 yılda nakit rezervini iki katına çıkaran Apple yaklaşık 250 milyar dolarlık nakite sahip. Peki şirketin bu miktarı hangi amaçlar için kullanması bekleniyor?
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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ABD'nin en değerli şirketi olan Apple, geçtiğimiz yılın son 3 ayında saatte 3.6 milyon dolar kazanma başarısına ulaşarak yeni bir rekora imza atmıştı. Bu alışılmadık kazanç hızı şirketin kasasını da fazlasıyla doldurmuş gibi görünüyor zira şirket yaptığı açıklamayla sahip olduğu nakit miktarının yaklaşık 4.5 yıl gibi bir süre zarfında ikiye katlandığını ve şu an 246.09 milyar dolarlık nakdi elinde tuttuğunu açıkladı.
 
Bu miktarın hem ülke ekonomileri hem de diğer önemli şirketlerin bile ne kadar ötesinde olduğunu anlamak içinse sanırım şu açıklamalar yeterli olacaktır: Apple sahip olduğu nakitle iki önemli Amerikan şirketi Procter&Gamble(P&G) ve Wal-Mart'ı satın alabilir ve üstelik bu satın alma sonrasında kasasında halen önemli miktarda nakiti tutabilir. Ayrıca şirketin sahip olduğu nakit miktarı Birleşik Krallığın ve Kanada'nın döviz rezervlerinin toplamından daha fazla. Peki şirket bu dev miktarı nasıl değerlendirecek?


Yüksek Vergi Oranları Şirketi Zorluyor 

Apple'ın sahip olduğu nakitlerin büyük bir kısmı(yüzde 93'ünü) ABD dışında bulunduğu için ve Apple'ın bu nakitleri ABD'ye getirdiği taktirde 246.09 milyar dolarlık nakit için yüzde 35'e varan vergi ödemek zorundaydı ancak geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan şirketlerini kendi ülkelerinde üretmeye zorlama politikası kapmasında bu oran tek sefer yararlanmak üzere yüzde 15'e düşürüldü. Bu durum da Apple'ın daha sonra yüksek vergiler ödememek adına nakit varlıklarını bir şekilde ülke içine sokmaya çalışmasına neden oluyor.


Uzmanlar Apple'ın ya bir Amerikan şirketi satın alarak ya da ABD'de üretim tesisi açmak gibi yatırımda bulunarak nakit transferini gerçekleştirebileceğini düşünüyor ancak Apple'ın kafasında farklı planlar olabilir. Foxconn ile birlikte Toshiba'nın bellek bölümünü satın almak ve yüzde 20 ortak olmak isteyen Apple'ın; Netflix veya Disney'i satın alması da ihtimaller dahilinde.


1 Milyar iPhone Satışı 

İlk iPhone piyasaya sürüldüğünden bugüne kadar toplamda 1 milyarın üzerinde iPhone satan şirketin kazançlarının yüzde 91'i akıllı telefon satışından geliyor. Bu yoğunluğu farklı alanlara yönelerek dağıtmak isteyen şirketin yeni servis işine girmesi ya da hızlı bir otonom araç hamlesi yapması da bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/Apple-to-report-on-Tuesday-that-it-currently-holds-250-billion-in-cash_id93610 Yorum Yaz
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Puantum 2 yıl en beğenilen
Bize ne biz de saray yaptık
1 Yanıt Yanıtla +47
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neronidas 2 yıl Puantum
Puantum
Bize ne biz de saray yaptık

Ne alaka şimdi konuyla valla gına getirdiniz teknoloji formunda siyaset yapmaktan
1 Yanıt Yanıtla +40
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Cosster 2 yıl
Ar-Ge'ye harcaması gereken paraları biriktirince ve 1K'ya mal ettiği şeyi 10K'ya satınca böyle oluyor. Ama asıl başarı satabilmesi yeni şeyler sunmadan...
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TurboBoosted 2 yıl
Adamlar işi biliyor. Kaliteli ürün = pahalı mal. İnsanlar neden Mercedes yada BMW almak istiyorlar? Parası olan adam gidip Fiat yada Renault alır mı sizce?
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mavizaman 2 yıl
merkez bankası mübarek...
Steve jobs öldüğünde apple batar diyenleri ters köşeye yatıran veriler.
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kadirirdem 2 yıl
Bu firmayı bu hale getirenler el kaldırsın...
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WB 2 yıl
Guduk siyasi soylemlerle teknoloji formunu katletmek..
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xense 2 yıl
IOS olmasa bunlar olmazdı diyorum. nasıl symbian nokia'yı batırdıysa ios te apple'a milyarlar kazandırıyor. fakat iphone kullanıcısı olarak yeniliklerin azaldığını bende hissediyorum. samsung s8 ile ciddi işler yapıyor ip8 cıkınca bakalım neler olacak.
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Guest-BF8E9B238 2 yıl
O kasa dijital rakamlardan ibaret. Olası bir nükleer savaş ve ekonomik buhran sonucunda o milyarlar ile ancak sakız alınır.
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silver0021 2 yıl
1 kuruş dahi cebimden çıkartmadım çok şükür vicdanım rahat.
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sniper23 2 yıl
Çok az şey üret, ama onun yerine insanların zihninin altına kendi markanı yerleştir ve markadan dolayı milyarder.
Apple'nın özeti.
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merveyanar 2 yıl
adam iyi kazıklıyorlar bi telefona 3 bin 4 bin verirlerse insanlar 2ye değil 3 e bile katlarlar
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Guest-F8946C419 2 yıl
İphone 7+ 1 gün gitmeyen diyen de çıktı ya.. Bugün de başkası için utandık.
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