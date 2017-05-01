Apple elindeki nakitleri ikiye katladı: 250 milyar dolarlık dev kasa

ABD'nin en değerli şirketi olan Apple, geçtiğimiz yılın son 3 ayında saatte 3.6 milyon dolar kazanma başarısına ulaşarak yeni bir rekora imza atmıştı. Bu alışılmadık kazanç hızı şirketin kasasını da fazlasıyla doldurmuş gibi görünüyor zira şirket yaptığı açıklamayla sahip olduğu nakit miktarının yaklaşık 4.5 yıl gibi bir süre zarfında ikiye katlandığını ve şu an 246.09 milyar dolarlık nakdi elinde tuttuğunu açıkladı.

Bu miktarın hem ülke ekonomileri hem de diğer önemli şirketlerin bile ne kadar ötesinde olduğunu anlamak içinse sanırım şu açıklamalar yeterli olacaktır: Apple sahip olduğu nakitle iki önemli Amerikan şirketi Procter&Gamble(P&G) ve Wal-Mart'ı satın alabilir ve üstelik bu satın alma sonrasında kasasında halen önemli miktarda nakiti tutabilir. Ayrıca şirketin sahip olduğu nakit miktarı Birleşik Krallığın ve Kanada'nın döviz rezervlerinin toplamından daha fazla. Peki şirket bu dev miktarı nasıl değerlendirecek?





Yüksek Vergi Oranları Şirketi Zorluyor

Apple'ın sahip olduğu nakitlerin büyük bir kısmı(yüzde 93'ünü) ABD dışında bulunduğu için ve Apple'ın bu nakitleri ABD'ye getirdiği taktirde 246.09 milyar dolarlık nakit için yüzde 35'e varan vergi ödemek zorundaydı ancak geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan şirketlerini kendi ülkelerinde üretmeye zorlama politikası kapmasında bu oran tek sefer yararlanmak üzere yüzde 15'e düşürüldü. Bu durum da Apple'ın daha sonra yüksek vergiler ödememek adına nakit varlıklarını bir şekilde ülke içine sokmaya çalışmasına neden oluyor.





Uzmanlar Apple'ın ya bir Amerikan şirketi satın alarak ya da ABD'de üretim tesisi açmak gibi yatırımda bulunarak nakit transferini gerçekleştirebileceğini düşünüyor ancak Apple'ın kafasında farklı planlar olabilir. Foxconn ile birlikte Toshiba'nın bellek bölümünü satın almak ve yüzde 20 ortak olmak isteyen Apple'ın; Netflix veya Disney'i satın alması da ihtimaller dahilinde.





1 Milyar iPhone Satışı

İlk iPhone piyasaya sürüldüğünden bugüne kadar toplamda 1 milyarın üzerinde iPhone satan şirketin kazançlarının yüzde 91'i akıllı telefon satışından geliyor. Bu yoğunluğu farklı alanlara yönelerek dağıtmak isteyen şirketin yeni servis işine girmesi ya da hızlı bir otonom araç hamlesi yapması da bekleniyor.