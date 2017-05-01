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John McAfee’den dünyanın en güvenli akıllı telefonu

Hackerlara karşı çok sıkı bir şekilde korunan bir akıllı telefon arıyorsanız güvenlik uzmanı John McAfee ilginç bir çözüm duyurmak üzere. John McAfee Privacy Phone haftaya tanıtılıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yanımızdan ayırmadığımız akıllı telefonların güvenliğinin sağlanması ayrı bir tartışma konusu. Saysız zararlı yazılım istilasının yanında istihbarat ajanslarının da iletişime göz diktiği sürekli gündeme geliyor. Bugüne kadar kullanıcılara üst seviye güvenlik sunduğunu iddia eden pek çok akıllı telefon piyasaya çıktı. John McAfee Privacy Phone ise en ilginci oldu.

Güvenlik onun işi

Bir dönemin en popüler güvenlik yazılımlarından birisine sahipken Intel’e satan ve daha sonra uyuşturucu kaçakçılığı ile gündeme gelen John McAfee, bugünlerde çok güvenli bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. McAfee, güvenliği ilginç bir yöntemle sağlayacak.

John McAfee Privacy Phone adındaki akıllı telefon, arka kısmına bir çok fiziksel tuş yerleştirilmiş bir tasarıma sahip. Bu tuşlar bataryayı, WiFi, Bluetooth ve GPS yongasını, SIM kartı, kameraları, mikrofonu manuel olarak devre dışı bırakma özelliğine sahip. Böylece bir anda telefonu tamamen çevrim dışı veya kapalı konuma getirebiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "HTC U 11 kısmen göründü"

McAfee telefonun kesinlikle hacklenemeyeceğini iddia ediyor. Donanım tarafında ise devrimsel yenilikler olacakmış ancak bunların henüz teknik detayları açıklanmış değil. McAfee, sahibi olduğu MGT firması üzerinden telefonu satışa sunacak.

Telefonun üretimi ise Avrupa’da yapılacak. Son dönemde güvenlik endişeleri had safhada olduğu için telefona büyük bir ilginin olacağını düşünüyor. Şu anda prototip aşamasında olduğu belirtilen telefonun gelecek hafta tanıtılması bekleniyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/John-McAfee-of-antivirus-fame-reveals-worlds-most-hack-proof-John-McAfee-Privacy-Phone_id93564 Yorum Yaz
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KaleyDeskop 2 yıl en beğenilen
John McAfee Privacy Phone adındaki akıllı telefon, arka kısmına bir çok fiziksel tuş yerleştirilmiş bir tasarıma sahip. Bu tuşlar bataryayı, WiFi, Bluetooth ve GPS yongasını, SIM kartı, kameraları, mikrofonu manuel olarak devre dışı bırakma özelliğine sahip..
pc ve akıllı tvlere gelmeli, kırk yıldır bant ile kamera kapatıyoruz en basit yöntemi bulmuş adam..
John McAfee Privacy Phone adındaki akıllı telefon, arka kısmına bir çok fiziksel tuş yerleştirilmiş bir tasarıma sahip. Bu tuşlar bataryayı, WiFi, Bluetooth ve ...
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eAkman 2 yıl
McAfee: Kimseye güvenmeyin, ama bana güvenin :)
Ya BSGT...
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kadirirdem 2 yıl
Bu devirde kimseye güvenilmez. :) :)
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eAkman 2 yıl
McAfee: Kimseye güvenmeyin, ama bana güvenin :)
Ya BSGT...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 2 yıl en beğenilen
John McAfee Privacy Phone adındaki akıllı telefon, arka kısmına bir çok fiziksel tuş yerleştirilmiş bir tasarıma sahip. Bu tuşlar bataryayı, WiFi, Bluetooth ve GPS yongasını, SIM kartı, kameraları, mikrofonu manuel olarak devre dışı bırakma özelliğine sahip..
pc ve akıllı tvlere gelmeli, kırk yıldır bant ile kamera kapatıyoruz en basit yöntemi bulmuş adam..
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