Apple, engelli bireyler için yeni emoji önerileri sundu

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, engelli bireyler için tasarladığı 13 yeni emojiyi Evrensel Kod Konsorsiyumu'na (Unicode Consortium) gönderdi. Apple'ın, engelli bireylerin sanal ortamda daha iyi temsil edilmelerini sağlayacağını düşündüğü emojiler arasında rehber köpek, işitme cihazı, manuel ve otomatik tekerlekli sandalye, protez kol ve bacak, bastonla yürüyen engelli insan gibi emojiler yer alıyor.

Emojiler kabul görürse Apple daha fazlasını tasarlayacak

Erkek ve kadın seçeneklerinin yanı sıra, farklı cilt tonlarının da yer alması sonucu paketteki emoji sayısı 45'e çıkıyor. Apple bunların sadece başlangıç olduğunu kabul görmesi durumunda ise çok daha çeşitli emojilerin tasaralanacağını belirtiyor.

Tasarlanan bu emojiler Evrensel Kod Konsorsiyumu tarafından kabul görürse, tüm yazılım platformlarında yer alacak. Apple'ın, engelli bireyler için tasarladığı bu emoji paketini, Amerikan Ulusal Körler Federasyonu, Cerebral Palsy Vakfı ve Ulusal Sağırlar Derneği gibi kuruluşlara danışarak yaptığını da belirtmeden geçmeyelim.

https://blog.emojipedia.org/apple-proposes-new-accessibility-emojis/