Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, engelli bireyler için yeni emoji önerileri sundu

Apple, dünyadaki engelli bireylere dikkat çekmek için Evrensel Kod Konsorsiyumu'na 13 yeni emoji önerisinde bulundu. Teknoloji devinin sunduğu yeni emojiler ve konunun detayları haberimizde.
1 yıl
1,8b
1
5
Diğer
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, engelli bireyler için tasarladığı 13 yeni emojiyi Evrensel Kod Konsorsiyumu'na (Unicode Consortium) gönderdi. Apple'ın, engelli bireylerin sanal ortamda daha iyi temsil edilmelerini sağlayacağını düşündüğü emojiler arasında rehber köpek, işitme cihazı, manuel ve otomatik tekerlekli sandalye, protez kol ve bacak, bastonla yürüyen engelli insan gibi emojiler yer alıyor.

Emojiler kabul görürse Apple daha fazlasını tasarlayacak

Erkek ve kadın seçeneklerinin yanı sıra, farklı cilt tonlarının da yer alması sonucu paketteki emoji sayısı 45'e çıkıyor. Apple bunların sadece başlangıç olduğunu kabul görmesi durumunda ise çok daha çeşitli emojilerin tasaralanacağını belirtiyor.
Tasarlanan bu emojiler Evrensel Kod Konsorsiyumu tarafından kabul görürse, tüm yazılım platformlarında yer alacak. Apple'ın, engelli bireyler için tasarladığı bu emoji paketini, Amerikan Ulusal Körler Federasyonu, Cerebral Palsy Vakfı ve Ulusal Sağırlar Derneği gibi kuruluşlara danışarak yaptığını da belirtmeden geçmeyelim.

https://blog.emojipedia.org/apple-proposes-new-accessibility-emojis/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ouzqan 1 yıl
Güzel düşünce ama insanoğlu nun bu emojilerin de bir şeyini çıkarır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
Üzülerek söylüyorum ama engellilere farkındalık yaratmaktan ziyade ergenlerin elinde "özürlü", "mal" ve benzeri lafları daha kısa şekilde ifade etmenin emoji şekli olacaktır...
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 1 yıl Kerim5100
Yıllardır öyleydi ki. Emojileri ilk ergenler basladi kullanmaya. Kullanmak zorunda kaldık eninde sonunda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Murmeko 1 yıl
Rehber köpek büyük bir mantık hatası olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirARSLAN 1 yıl
Güzel olmuş tebrik ederim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl NASA'ya 350 milyon dolarlık ek bütçe 1 yıl Elektrikli araçların yaygınlaşması kobalt fiyatlarını uçurdu 1 yıl Parmak izi sistemleri nasıl çalışır? Avantajları nelerdir? 1 yıl Facebook'a açılan davaların sayısı giderek artıyor 1 yıl Web gezintisini daha hızlı ve güvenli hale getirecek TLS 1.3 standardı onaylandı 1 yıl Dropbox ilk halka arzında rekora imza attı 1 yıl e-Devlet güvenlik testinden geçemedi 1 yıl DH mobil uygulaması, "en beğenilen yeni uygulamalar" listesine girdi 1 yıl Apple Pencil destekli ucuz iPad modeli yolda 1 yıl Porsche: "Tesla bizim için kıstas değil" 1 yıl Uber artık global pazarlardan çıkmayacak 1 yıl Son üç yılda İstanbullu sürücülere kesilen trafik cezaları 1 milyar lirayı aştı 1 yıl Zenginler için "sahte meteor yağmuru" hizmeti başlıyor 1 yıl Facebook kullanıcıların SMS ve çağrı kayıtlarını yıllarca kaydetti 1 yıl Far Cry 5'i 10 dakikada bitirmek mümkün 1 yıl Youtube'da müzik dinleyenlere kötü haber 1 yıl Venezuela'nın kripto parası Petro günlük alışverişte kullanılacak 1 yıl 24MP ön kameralı Vivo V9 duyuruldu 1 yıl Bir vurgun haberi de Anadolu Farm’dan 1 yıl İşte haftanın en güzel Bilim ve Teknoloji fotoğrafları 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Apple, engelli bireyler için yeni emoji önerileri sundu Sonraki Samsung Galaxy S7 Edge hâlâ alınır mı? 1 yıl Waymo CEO'su: Uber'in kazasında bizim sürücüsüz aracımız olsaydı yaya ölmezdi 1 yıl Türkiye’nin ilk, dünyanın en büyük off-shore rüzgâr santrali için aday bölgeler belirlendi 1 yıl İlk milli hava-hava füzelerinin atış testi gerçekleştirildi 1 yıl Fiziksel müzik satış rakamları dijital indirme gelirlerinden yüksek 1 yıl 2019 Toyota Auris Touring Sports, kamuflajlı olarak görüntülendi 1 yıl Mark Zuckerberg gazetelere tam sayfa özür ilanı verdi 1 yıl Santander ve Ripple'dan uluslararası ödemeleri kolaylaştıran uygulama 1 yıl Corsair yeni Hydro Series H60 sıvı işlemci soğutucusunu sunar 1 yıl Samsung Galaxy S9 için kılıf tavsiyeleri 1 yıl Bakan açıkladı: Yerli otomobil 500 km menzil ve rekabetçi bir fiyatla gelecek 1 yıl ADATA son kullanıcı için en hızlı SSD serisini duyurdu 1 yıl Akıllı telefon alırken en çok dikkat ettiğiniz kriter nedir? [Anket #1] 1 yıl Tesla Model X kaza yaptı: 1 ölü 1 yıl Çinli içerik üreticileri artık ''daha ciddi'' içerikler üretecek 1 yıl Dikkat! Nvidia GeForce MX150 daha düşük bir versiyona daha sahip 1 yıl Yurt dışı çıkış harcı bilet fiyatlarına dahil olabilir 1 yıl Nimbus’tan 3.5 inçte rekor SSD kapasitesi 1 yıl MİT için üretilen ANKA teslim edildi 1 yıl Street Fighter dizisi için hazırlıklara başlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim