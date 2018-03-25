Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mark Zuckerberg gazetelere tam sayfa özür ilanı verdi

Dünyanın en büyük sosyal medya platformunun kurucusu Mark Zuckerberg, 50 milyon Facebook üyesinin verilerinin usülsüz kullanıldığınının ortaya çıkmasından sonra gazetelere özür ilanı verdi.
1 yıl
5,6b
1
21
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geride bıraktığımız hafta Facebook için oldukça zor bir dönemin başlayacağının habercisiydi. İngiltere Londra merkezli Cambridge Analytica şirketinin, 50 milyon Facebook kullanıcısının kişisel verilerini ABD başkanlık seçimleri ve İngiltere Brexit referandumunda, sonuçları etkilemek için kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Tüm bunların üzerine Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, İngiltere'de yayın yapan gazetelere tam sayfa özür ilanı verdi.

Zuckerberg: Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm önlemleri alıyoruz

Cambridge Analytica skandalının patlak vermesinden sonra 50 milyar dolar değer kaybına uğradığı belirtilen Facebook'un patronu sözlerine, "Bilgilerinizi koruma sorumluluğumuz var, eğer yapamıyorsak, bu bilgileri haketmiyoruz." şeklinde başlıyor. Yaşanan olayın bir güvenlik ihlali olduğunu ve bununla ilgili çok fazla şey yapamadığını belirten Zuckerberg, böyle bir veri sızıntısının bir daha yaşanmaması için tüm önlemlerin alınacağını belirterek cümlelerini: "Bu topluluğa inandığınız için teşekkür ederim. Sizin için daha iyisini yapacağıma söz veriyorum." şeklinde sonlandırıyor.
Facebook'un, uygulama yapımcılarının kullanıcı verilerine erişimini kısıtlamaya başladığını sizlere duyurmuştuk. Görünen o ki sütten ağzı yanan Facebook, işleri çok daha sıkı tutacağa benziyor. Zira bu veri sızıntısı skandalının ardından Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri, Facebook'la ilgili denetimleri çok daha fazla artırmış durumda. Bakalım dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Facebook, bu olayı unutturmak için ne gibi çalışmalar yapacak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
AlicanNalbat 1 yıl
Fake profil açın oradan takılın zaten herkes sayfaları takip etmek için giriyor facebook’a.
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Monkey D. Dragon 1 yıl
Pek sallamıyordum karalama kampanyasıdır dedim ama şu haber ile yaptıklarını kabullendiklerini görünce inanarak bende facebook hesabımı siliyorum.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
classf2re 1 yıl
Tabi tabi. Facebook'u kurarken "Salaklar bana güveniyorlar." diyen bir adama çok güvenilir ya.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 1 yıl
Sende mi kandırıldın? Özür dileyince bitiyor mu sorunlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ihascelik 1 yıl
Gazete?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MonitörKertenkelesi 1 yıl
Tabii bu sadece Facebook için. Oysa Whatsup ve İnstagram da Mark'a ait. Burada ne gibi veri hırsızlığı yaşanıyor henüz bilmiyoruz ama bundan aşağı kalır yanı yoktur. Sanırım ileride bu sefer üç sayfaya çıkacak özür ilanları olabilir.

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Geris 1 yıl
Aklıma pardon filmi geldi pardon istemeden oldu Olay çok ciddi düşününkü süpergüç diye tabir edilen ülkenin başkanının seçimini etkiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 1 yıl
golü yedin mark bu saatten sonra özür anca suç beyanı olur başka birşey olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zolzauza 1 yıl
Sadece whatsapp kullanıyorum yetiyor, o da iç işleri bakanı gelirken ekmek,yoğurt al diyor o kadar :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JQKER 1 yıl
o değilde halen bunu savunanlar var ona çok gülüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
extinct 1 yıl
Türkiye'de olsa benzer olay kimse hatasını suçunu kabul etmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 1 yıl
Şu haberleri duydukça Cem Yılmaz'ın gösterisindeki laf aklıma geliyor "CIA ne yapsın senin b.klu hesabını". Dakika 2:30 izleyin ve gülün :)) youtube.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokuba 1 yıl
face alternatifi sosyal bir ağ varsa geçelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5607 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
facebook, Mark Zuckerberg ve
7 etiket daha veri sızıntısı cambridge analytica Web Siteleri Internet Uğur Seven Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl DH mobil uygulaması, "en beğenilen yeni uygulamalar" listesine girdi 1 yıl Apple Pencil destekli ucuz iPad modeli yolda 1 yıl Porsche: "Tesla bizim için kıstas değil" 1 yıl Uber artık global pazarlardan çıkmayacak 1 yıl Son üç yılda İstanbullu sürücülere kesilen trafik cezaları 1 milyar lirayı aştı 1 yıl Zenginler için "sahte meteor yağmuru" hizmeti başlıyor 1 yıl Facebook kullanıcıların SMS ve çağrı kayıtlarını yıllarca kaydetti 1 yıl Far Cry 5'i 10 dakikada bitirmek mümkün 1 yıl Youtube'da müzik dinleyenlere kötü haber 1 yıl Venezuela'nın kripto parası Petro günlük alışverişte kullanılacak 1 yıl 24MP ön kameralı Vivo V9 duyuruldu 1 yıl Bir vurgun haberi de Anadolu Farm’dan 1 yıl İşte haftanın en güzel Bilim ve Teknoloji fotoğrafları 1 yıl Apple, engelli bireyler için yeni emoji önerileri sundu 1 yıl Samsung Galaxy S7 Edge hâlâ alınır mı? 1 yıl Waymo CEO'su: Uber'in kazasında bizim sürücüsüz aracımız olsaydı yaya ölmezdi 1 yıl Türkiye’nin ilk, dünyanın en büyük off-shore rüzgâr santrali için aday bölgeler belirlendi 1 yıl İlk milli hava-hava füzelerinin atış testi gerçekleştirildi 1 yıl Fiziksel müzik satış rakamları dijital indirme gelirlerinden yüksek 1 yıl 2019 Toyota Auris Touring Sports, kamuflajlı olarak görüntülendi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Mark Zuckerberg gazetelere tam sayfa özür ilanı verdi Sonraki Santander ve Ripple'dan uluslararası ödemeleri kolaylaştıran uygulama 1 yıl Corsair yeni Hydro Series H60 sıvı işlemci soğutucusunu sunar 1 yıl Samsung Galaxy S9 için kılıf tavsiyeleri 1 yıl Bakan açıkladı: Yerli otomobil 500 km menzil ve rekabetçi bir fiyatla gelecek 1 yıl ADATA son kullanıcı için en hızlı SSD serisini duyurdu 1 yıl Akıllı telefon alırken en çok dikkat ettiğiniz kriter nedir? [Anket #1] 1 yıl Tesla Model X kaza yaptı: 1 ölü 1 yıl Çinli içerik üreticileri artık ''daha ciddi'' içerikler üretecek 1 yıl Dikkat! Nvidia GeForce MX150 daha düşük bir versiyona daha sahip 1 yıl Yurt dışı çıkış harcı bilet fiyatlarına dahil olabilir 1 yıl Nimbus’tan 3.5 inçte rekor SSD kapasitesi 1 yıl MİT için üretilen ANKA teslim edildi 1 yıl Street Fighter dizisi için hazırlıklara başlandı 1 yıl Makyajlı Renault Kadjar ilk kez göründü 1 yıl Türkiye'nin milli savaş gemisi TCG Anadolu, 2019'un ilk çeyreğinde suya inecek 1 yıl Kiliseler, Google ve Apple Pay ile bağış alacak 1 yıl Samsung Galaxy Note 9, 5G bağlantı desteğiyle gelebilir 1 yıl Bu sefer öldürdü! Suçlu Yapay Zeka | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl BTK'dan VPN kullanımının engellenmesi ile ilgili açıklama geldi 1 yıl Coincheck'ten çalınan 530 milyon dolarlık kripto para kayıplara karıştı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim