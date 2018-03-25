Mark Zuckerberg gazetelere tam sayfa özür ilanı verdi

Geride bıraktığımız hafta Facebook için oldukça zor bir dönemin başlayacağının habercisiydi. İngiltere Londra merkezli Cambridge Analytica şirketinin, 50 milyon Facebook kullanıcısının kişisel verilerini ABD başkanlık seçimleri ve İngiltere Brexit referandumunda, sonuçları etkilemek için kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Tüm bunların üzerine Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, İngiltere'de yayın yapan gazetelere tam sayfa özür ilanı verdi.

Zuckerberg: Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm önlemleri alıyoruz

Cambridge Analytica skandalının patlak vermesinden sonra 50 milyar dolar değer kaybına uğradığı belirtilen Facebook'un patronu sözlerine, "Bilgilerinizi koruma sorumluluğumuz var, eğer yapamıyorsak, bu bilgileri haketmiyoruz." şeklinde başlıyor. Yaşanan olayın bir güvenlik ihlali olduğunu ve bununla ilgili çok fazla şey yapamadığını belirten Zuckerberg, böyle bir veri sızıntısının bir daha yaşanmaması için tüm önlemlerin alınacağını belirterek cümlelerini: "Bu topluluğa inandığınız için teşekkür ederim. Sizin için daha iyisini yapacağıma söz veriyorum." şeklinde sonlandırıyor.

Facebook'un, uygulama yapımcılarının kullanıcı verilerine erişimini kısıtlamaya başladığını sizlere duyurmuştuk. Görünen o ki sütten ağzı yanan Facebook, işleri çok daha sıkı tutacağa benziyor. Zira bu veri sızıntısı skandalının ardından Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri, Facebook'la ilgili denetimleri çok daha fazla artırmış durumda. Bakalım dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Facebook, bu olayı unutturmak için ne gibi çalışmalar yapacak.