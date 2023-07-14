Tam Boyutta Gör Emojiler uzunca bir süredir hayatımızın birer ayrılmaz parçası haline gelmiş durumda. Özellikle sosyal medyada ve sohbetlerde kullanılan emojilerin sayısı ise sürekli olarak artıyor. Emojisiz mesaj dahi atamayanların olduğunu düşündüğümüzde yeni emojiler aynı zamanda yeni ifadeler anlamına geliyor. Bu bağlamda ilerleyen dönemlerde hayatımıza girecek olan yeni emoji seçenekleri kısa bir süre önce ortaya çıktı.

Yeni emojiler geliyor

Tam Boyutta Gör 2024'te geleceği belirtilen yeni emojiler arasında dikey olarak sallanan kafa, yatay olarak sallanan kafa, misket limonu, anka kuşu, kırık zincir, kahverengi mantar, aile siluetleri ve birden fazla cilt tonuna sahip insan emojileri yer alacak. Bu karakterler Unicode Konsorsiyumu'nun bu eylül ayında onaylayacağı Emoji 15.1 spesifikasyonuna dahil edilebilir. Emojipedia tarafından listelenen bu emojiler değerlendirileme aşamasında ancak bu aşamadaki birçok emoji onaylanarak resmi emoji sürümlerine dahil edilmekte. Yani bu yeni emojilerin gelişine kesin gözüyle bakılıyor.

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Emoji 15.1 karakterleri Eylül 2023'te son halini alacak ve ardından Apple, Google ve diğer cihaz üreticileri bunları gelecekteki iOS ve Android yazılım güncellemeleriyle müşterilerine sunmaya başlayacak. Apple'ın yeni emojileri tanıtması genellikle birkaç ay sürüyor, bu nedenle bunlar Eylül ayında onaylanacak olsa da Apple bunları 2024 yılına kadar cihazlarına muhtemelen eklemeyecektir.

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Hayatımıza girecek olan yeni emojiler belli oldu