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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, eski MobileMe kullanıcılarına ücretsiz olarak bir yıl daha ek depolama alanı sağlayacak

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple, MobileMe servisinden iClould'a geçiş sırasında MobileMe kullanıcılarına geçici olarak 20 GB'lık bir depolama alanı sunmuş ve 30 Eylül tarihinde bu alanı kısıtlayacağı konusunda uyarılar yapmıştı. Ancak, şirket MobileMe üzerinden geçiş yapan kullanıcılara yeni bir fırsat tanıyan şirket, ücretsiz olarak sunulan bu alanı bir yıl daha kullanıcıların hizmetinde tutmaya karar verdi.

Süre uzatma kararı eski MobileMe kullanıcılarına e-posta yoluyla bildirilirken, Apple'ın almış olduğu bu karar sayesinde eski MobileMe kullanıcıları 20 GB MobileMe'den gelen ve 5 GB iCloud'tan sağlanan depolama alanına ücretsiz olarak sahip oldu. Yani, kullanıcılar toplamda 25 GB'lık bir bulut depolama alanına sahip olmuş oldu. 

MobileMe kullanıcılarına sunulan bu fırsat herhangi bir karar değişikliği daha yaşanmadığı taktirde 30 Eylül 2013 tarihine kadar devam edecek. 

http://appleinsider.com/articles/12/10/05/apple-extends-free-icloud-storage-to-mobileme-users-for-extra-year Yorum Yaz
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CooL_ROMEO 6 yıl
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