Apple geri sayıma başladı: AppStore'da 10 milyarıncı uygulamayı indirecek talihli bekleniyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Apple yeni bir rekor için geri sayıma başladı. Uygulama mağazası AppStore için geri sayım sayacı içeren özel bir internet sayfası hazırlayan Apple, 10 milyarıncı uygulamaya indirecek kullanıcıya, 10 bin dolarlık iTunes hediye kartı vereceğini açıkladı. Geliştirdiği uygulama-satma modeli tüm endüstriyi yeniden şekillendiren Apple, geri sayıma devam ediyor.
Yapılan hesapmalara göre dakikada 21,350 uygulamanın indirildiği AppStore, 10 milyar barajı muhtemelen 22 Ocak tarihinde geçilmiş olacak.
http://www.apple.com/itunes/10-billion-app-countdown/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
TTNET 9.818.756ncı internet bağlantısı için gün sayıyor.
Bende sağ ön tekerleğimin 657.000nci dönüşü için gün sayıyorum.
Apple teknoloji üretemediği için (Milletin apple yaptı sandığı şeyleri yine LG, Samsung yapıyor) böyle şeylerle gündemde kalmaya çalışıyor.
Macintosh nedir bilir misin sen
Yediğin ekMAC mesela abartmayalım da, şu son çıkan SmartPhone'lar Apple'ın iPhone'unu piyasadan düşürmek için oldugunu cümle alem biliyor lütfen bilip bilmeden yorum yapmayalım
Ya bi üründe Apple öncülük yapar daha iyisini yapan pek çıkmaz yada var olan bir ürünü Apple ele alır biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu der ortaya koyar %90 böyle olur istisnalar da var elbet ama kaideyi pek bozmaz
Aslında okullarda bilgisayar öğretmenin yanında zaman yönetimininde anlatılması şart,bilgisayar başından kalkmaya fırsat bulamayan insanlarımız nasıl teknolojide bilimde ilerleyebilecek ki...