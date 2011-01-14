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Apple geri sayıma başladı: AppStore'da 10 milyarıncı uygulamayı indirecek talihli bekleniyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,8b
1
20
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple yeni bir rekor için geri sayıma başladı. Uygulama mağazası AppStore için geri sayım sayacı içeren özel bir internet sayfası hazırlayan Apple, 10 milyarıncı uygulamaya indirecek kullanıcıya, 10 bin dolarlık iTunes hediye kartı vereceğini açıkladı. Geliştirdiği uygulama-satma modeli tüm endüstriyi yeniden şekillendiren Apple, geri sayıma devam ediyor.

Yapılan hesapmalara göre dakikada 21,350 uygulamanın indirildiği AppStore, 10 milyar barajı muhtemelen 22 Ocak tarihinde geçilmiş olacak.


http://www.apple.com/itunes/10-billion-app-countdown/ Yorum Yaz
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0tt0m@n 8 yıl
Microsoft'ta 3.425.658nci kez yeniden başlatılacak windows 7 bilgisayarı için gün sayıyor.
TTNET 9.818.756ncı internet bağlantısı için gün sayıyor.
Bende sağ ön tekerleğimin 657.000nci dönüşü için gün sayıyorum.
Apple teknoloji üretemediği için (Milletin apple yaptı sandığı şeyleri yine LG, Samsung yapıyor) böyle şeylerle gündemde kalmaya çalışıyor.
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u_eskici 8 yıl
Dk'da 21.350 uygulama. Vay anasını dedirtiyo insana :D
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therion-x 8 yıl
sinancetinkaya

Microsoft'ta 3.425.658nci kez yeniden başlatılacak windows 7 bilgisayarı için gün sayıyor.
TTNET 9.818.756ncı internet bağlantısı için gün sayıyor.
Bende sağ ön tekerleğimin 657.000nci dönüşü için gün sayıyorum.

Apple teknoloji üretemediği için (Milletin apple yaptı sandığı şeyleri yine LG, Samsung yapıyor) böyle şeylerle gündemde kalmaya çalışıyor.


Macintosh nedir bilir misin sen


Yediğin ekMAC mesela
abartmayalım da, şu son çıkan SmartPhone'lar Apple'ın iPhone'unu piyasadan düşürmek için oldugunu cümle alem biliyor lütfen bilip bilmeden yorum yapmayalım


Ya bi üründe Apple öncülük yapar daha iyisini yapan pek çıkmaz yada var olan bir ürünü Apple ele alır biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu der ortaya koyar %90 böyle olur istisnalar da var elbet ama kaideyi pek bozmaz
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Numan 8 yıl
20 ocakta appstoredayız :P
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NightGuardian 8 yıl
21 ocaktan itibaren ful appstore dan onune geleni indircm :)
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1 9 0 7 8 yıl
Ücretli indirilen app lar için mı acaba bu?
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QbLaY!!! 8 yıl

1 9 0 7
Ücretli indirilen app lar için mı acaba bu?


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whtswrongstupid 8 yıl
Ahh bi bana ciksa nerde o gunler :D
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webislander 8 yıl
10.000 dolarlık hediye itunes çekini ne yapacam yaw,indir indir bitmez o para
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Rainbow6 8 yıl
Bu ne bicim bir rakamdir arkadaslar adamlarin yarattigi sektore bakin dunya nufusunun 2 kati nerdeyse
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KRML_KNN 8 yıl
o zaman 22 ocaga kadar en az indrilmesi beklenenin 2-kati uygulama indirilir ve satis rekorlari kirar ve 10.000 dolarda 22 ocakdan once sahibine ulasir
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fatihcanery 8 yıl
stevenin başına taş düşsede kendini türk sansa,sonra gelse türkiyeye yatırım yapsa :) güzel bi rüya gördüm sanki,gerçekten böyle zeki insanlara ihtiyacımız var .Allah bize akıl fikir versin gerçekten,biraz siyasi olacak ama boş işlerde uğraşmakta üzerimize yok.gecen bakan açıkladı,msn ve facebookta dünya 2.ymişiz,BRAVO BİZE.nerde salak sulak şeyler var,birinci oluyoruz.Kendi adıma konuşuyorum face hesabımı kapattım rahatladım,günün saatleri yetişmiyordu bana simdi artıyo bile
Aslında okullarda bilgisayar öğretmenin yanında zaman yönetimininde anlatılması şart,bilgisayar başından kalkmaya fırsat bulamayan insanlarımız nasıl teknolojide bilimde ilerleyebilecek ki...
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therion-x 8 yıl
21 ocaktan başlayim küçük küçük uygulamalar indirmeye en iyisi
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