Apple geri sayıma başladı: AppStore'da 10 milyarıncı uygulamayı indirecek talihli bekleniyor

Apple yeni bir rekor için geri sayıma başladı. Uygulama mağazası AppStore için geri sayım sayacı içeren özel bir internet sayfası hazırlayan Apple, 10 milyarıncı uygulamaya indirecek kullanıcıya, 10 bin dolarlık iTunes hediye kartı vereceğini açıkladı. Geliştirdiği uygulama-satma modeli tüm endüstriyi yeniden şekillendiren Apple, geri sayıma devam ediyor.

Yapılan hesapmalara göre dakikada 21,350 uygulamanın indirildiği AppStore, 10 milyar barajı muhtemelen 22 Ocak tarihinde geçilmiş olacak.

http://www.apple.com/itunes/10-billion-app-countdown/