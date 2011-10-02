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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iCloud'da şarkıların uluslararası lisans hakları için plak şirketleriyle görüşüyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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4 Ekim günü iPhone ve iPod ailesinin revizyon geçirmiş yeni ürünlerini tanıtmaya hazırlanan Apple'ın, o günkü önemli konularından biri de şüphesiz iCloud.Firmanın iTools, .mac ve Mobile Me'den sonraki bulut bilişim çözümü olan iCloud'un öne çıkan özellikleri arasında yer alan "iTunes Match" için Apple, kayıt şirketleri ile tüm dünyada geçerli olmak üzere anlaşma masasına oturmuş durumda.

CNet'in konuyla ilgili kaynaklarından aldığı bilgilere göre eğer Apple ile kayıt şirketleri arasındaki görüşmelerden zamanında sonuç çıkar ise 4 Ekim'deki etkinliğin önemli konularından biri bu olacak.

Apple, iTunes Match ile ne vadediyor ?

Yıllık 25 dolarlık fiyatıyla kullanıma sunulacak olan iTunes Match, kullanıcılara arşivlerine her yerden ulaşma fırsatı sunuyor. Ancak sistem kullanıcının arşivi üzerinden değil iTunes'un 18 milyondan fazla şarkının bulunduğu arşiv üzerinden işliyor. iTunes Match, otomatik olarak kullanıcının iTunes'undaki şarkılarını tarıyor ve bunları kendi arşivinde arıyor. Eşleşen şarkılar var ise bunlar iTunes'un kendi kütüphanesinden, kullanıcının arşivindeki kalite ne olursa olsun, 256KB iTunes Plus kalitesinde otomatik olarak kullanıcının iCloud kütüphanesine aktarılıyor. Kullanıcılar bu sayede, örneğin Macbook Pro'larındaki arşivlerine, gerek iPod'larından gerek iPhone, gerekse de iPad'lerinden hızlı bir şekilde erişebiliyor.


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gokooo 8 yıl
DH Misafiri
kayıt şirketi de ne plak şirketi olmasın

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DH Misafiri 8 yıl
kayıt şirketi de ne plak şirketi olmasın
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iDenis 8 yıl
hadi 4 ekim gel artık
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