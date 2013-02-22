Apple, iOS 6.1.3'ün ikinci derlemesini yayınladı

iOS 6.1'deki Exchange takvimlerinin eş zamanlanmasında yaşanan sorunu gidermek için hızlı bir şekilde iOS 6.1.2'yi yayınlayan Apple, daha öncesinde iOS 6.1.1 ismiyle ilk derlemesini geliştiricilere sunduğu güncellemenin yeni bir derlemesini iOS 6.1.3 Beta 2 ismiyle yayınladı

Derleme notlarına göre, birinci derlemede olduğu gibi Japonya için haritalar uygulamasını büyük ölçüde iyileştirerek yenilikler içerdiği ifade edilen iOS 6.1.3 10B318, ayrıca, ilk derlemeden farklı olarak kimi iOS 6.1'li cihazlarda başgösteren kilit ekranındaki açığın gidermekte..

iOS 6.1'deki sorunları hızlı şekilde çözümlemek için ara güncellemeleri sıklaştıran Apple'ın iOS 6.1.3'ü hangi tarihte yayınlayacağı ise şimdilik bilinmiyor.