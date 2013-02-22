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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iOS 6.1.3'ün ikinci derlemesini yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, iOS 6.1.3'ün ikinci derlemesini yayınladı

iOS 6.1'deki Exchange takvimlerinin eş zamanlanmasında yaşanan sorunu gidermek için hızlı bir şekilde iOS 6.1.2'yi yayınlayan Apple, daha öncesinde iOS 6.1.1 ismiyle ilk derlemesini geliştiricilere sunduğu güncellemenin yeni bir derlemesini iOS 6.1.3 Beta 2 ismiyle yayınladı

Derleme notlarına göre, birinci derlemede olduğu gibi Japonya için haritalar uygulamasını büyük ölçüde iyileştirerek yenilikler içerdiği ifade edilen iOS 6.1.3 10B318, ayrıca, ilk derlemeden farklı olarak kimi iOS 6.1'li cihazlarda başgösteren kilit ekranındaki açığın gidermekte..

iOS 6.1'deki sorunları hızlı şekilde çözümlemek için ara güncellemeleri sıklaştıran Apple'ın iOS 6.1.3'ü hangi tarihte yayınlayacağı ise şimdilik bilinmiyor.


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Be All My Sins Remembered 6 yıl
3gs hala destek alıyor fakat yeni bir özellik veya sorun giderme gerçekleşıyor mu yoksa sadece sürüm numarası mı yükseliyor bunu merak ediyorum.
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