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Apple, iPad kullanıcılarına 100$ geri ödüyor; Peki ne için yapıyor, kimler faydalanabiliyor?

8 yıl
32,3b
1
84
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple resmi tanıtımını dün yaptığı iPad 2'yi 11 Mart'ta Amerika'da satışa sunmaya hazırlanıyor. Yeni tabletle birlikte birinci nesil iPad için fiyat indirimine giden Apple, mevcut modellerin tamamında fiyatları 100 dolar aşağı çekti. Tüm bu gelişmelere ek olarak Apple, mevcut iPad kullanıcılarının bir kısmı için özel bir seçenek sunduğunu da açıkladı.

Son iki hafta içerisinde yani 16 Şubat'tan bu yana iPad satın alan kullanıcılar için Apple iki özel seçenek sunuyor. Kullanıcıların yeni yapılan indiriminden faydalanabileceğini belirten Apple yukarıda da belirttiğimiz gibi son iki hafta içerisinde iPad satın alan kullanıcılara, 100 dolar geri ödeme yapıyor. Bununla birlikte Apple, aynı kullanıcılara iPad 2'ye geçiş için tam para iade seçeneği de sunuyor. Bilindiği üzere iPad 2, iPad ile aynı fiyat seviyesinden satışa sunulacak.


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gun 8 yıl en beğenilen
Kullanicilarini cok seven ve kullanicilarinda cok sevdigi bir firma olarak kalmak icin elinden geliyor.
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Klack 8 yıl
çok iyi bir hareket.. helal olsun..

ancak türkiyede ipad in fiyatıyla 100 dolarlık farkı karşılaştırınca bizim milletimiz ( eğer 100dolar geri alırsa ) kazı yiyecek her zamanki gibi..
çok iyi bir hareket.. helal olsun..ancak türkiyede ipad in fiyatıyla 100 dolarlık farkı karşılaştırınca bizim milletimiz ( eğer 100dolar geri alırsa...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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hougras 8 yıl
E simdi ben ipad2'ye gecebilecekmiyim ucretsiz bumu demek oluyor bu. Amerikadan 23 subat tarihinde ipad aldim sonrada kalkip turkiyeye geldimama bilmiyordum boyle bir sey oldugunu. Bu isi nasil halledebilirim biriniz bir yardim etseniz bir akil. Erseniz.
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ErsinBoz 8 yıl
apple ayrıcalıkdır arkadaş ötesi yok her firma buna alsınlar 3ay sonra yenisşni çıkarıtım onu satarım der adamlar ne kadar ince düşünmüşler helal olsun imkanım olsa herşryini alırı apple ürünlerin
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gokiee 8 yıl
Apple zaten bilkom a satis fiyati 2000 usd olan bi urunu cok daha asagisinda veriyordur... En basiti 2000 usd cihaz icin abd de en az 200 usd ogrenci indirimi var ki bilkom a daha da ucuza gidiyordur. Dusunun arada ki kar marjini...

Apple indirim yapar tabi abd de aldigin elektronik cihaza gore 15 gun acilmissa ( herhangi bir tahribat olmaksizin) acilmamissa 30 gun iade hakkin var (eger degismediyse).

Apple a iade olan urununun fabrikaya gitmedi tekrar satmaya calis vs, 100 usd den fazla masraf yapacagindan indirimi daha mantikli degil mi sizce de ?
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JonnyCaqe 8 yıl
Helalll
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drony 8 yıl
Stok tuketmek istiyor diyenlere kapak olsun.
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Ölü ozan 8 yıl
lan buna bi avuç para vereceğime mis gibi
leptop
alırım beee
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antonidas 8 yıl
çok güzelde, biz müşteri değil miyiz? Sen amerikadaki müşterilerine her türlü güzelliği yap, türkiyeye gelince ipad1 en ucuz modeli 1 milyar tl.
Bu ne biçim iş.ipad1 16gb 3g yi 500 dolara satsın burda ben onada razıyım.
Millet hemen yazmış,iyi firma dediğin böyle olur diye.gelsin bana indirim yapsın o zaman derim iyi firma diye.yoksa abd de bedava dağıtsada bana gelmedikten sonra benim için hiç bir anlamı olmaz.
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VoodooRush 8 yıl

antonidas
çok güzelde, biz müşteri değil miyiz? Sen amerikadaki müşterilerine her türlü güzelliği yap, türkiyeye gelince ipad1 en ucuz modeli 1 milyar tl.
Bu ne biçim iş.ipad1 16gb 3g yi 500 dolara satsın burda ben onada razıyım.
Millet hemen yazmış,iyi firma dediğin böyle olur diye.gelsin bana indirim yapsın o zaman derim iyi firma diye.yoksa abd de bedava dağıtsada bana gelmedikten sonra benim için hiç bir anlamı olmaz.

Sen piyasanı adamların karlı olarak is yapacagı hale getirdin de girmediler mı? Adamlar kar edemeyecekleri piyasada distribütör kullanıyor. O zaman da fiyatlar yüksek oluyor Amerika'ya göre. Hoş Apple burda kendisi de satsa Euro ile satış yapacak yine yüksek fiyat diyeceksiniz.
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L.E.A. 8 yıl

antonidas

çok güzelde, biz müşteri değil miyiz? Sen amerikadaki müşterilerine her türlü güzelliği yap, türkiyeye gelince ipad1 en ucuz modeli 1 milyar tl.
Bu ne biçim iş.ipad1 16gb 3g yi 500 dolara satsın burda ben onada razıyım.
Millet hemen yazmış,iyi firma dediğin böyle olur diye.gelsin bana indirim yapsın o zaman derim iyi firma diye.yoksa abd de bedava dağıtsada bana gelmedikten sonra benim için hiç bir anlamı olmaz.

Dostum naptın 16 3G orda bile 500 dolar değil:)
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Rainbow6 8 yıl
ipadi tam bilmiyorum ama iphonede telefonu 1 ay kullanip geri verebilirsiniz tam para iadesi var ben oyle yaptim :) muhtemelen ipadde de buna benzer bi iade soz konusu (normal sartlarda 14 gun %15 kesilerek para iadesi galba) tabi bunlarla ugrasmaktansa firmanin direk 100 dolar geri odemesi yada degisikligi dusunmesi gercekten cok iyi bi olay bi cok firmada boyle bir dusunce yok
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ABREC 8 yıl
Tebrikler Apple
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Witcher3 8 yıl
Buyuk sirket boyle olunuyor iste tebrikler
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Alfren 8 yıl
Türkiye'de geçerli bir durum mu bu?
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VoodooRush 8 yıl

Alfren

Türkiye'de geçerli bir durum mu bu?

iPad 2'nin Türkiye'de satışının bu aylarda başlamayacağını düşünürsek hayır.
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Ivoorzwart 8 yıl
Türkiye'de fiyatlar ya aşağı inmemiştir, inmişse sabit kurdan indirim yapacaklar kesin.
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CodeMachine 8 yıl
Hemen millet kullanıcı dostu ayağına yatmışta, bu adamlar zaten ipad2 yi martta piyasaya süreceklerdi o zaman şubat 16 dan itibaren fiyat indimi yapsaydı ya, bu apple fanlarıda her haltı bir nimet sanıyorlar...
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1 HiT u DowN 8 yıl
CodeMachine

Hemen millet kullanıcı dostu ayağına yatmışta, bu adamlar zaten ipad2 yi martta piyasaya süreceklerdi o zaman şubat 16 dan itibaren fiyat indimi yapsaydı ya, bu apple fanlarıda her haltı bir nimet sanıyorlar...

100$ geri ödeme yapıyor diyor işte ne farkı oldu yani?Demekki yeni ipadi sürpriz yapmak istediler.
Adamlar ne yapsa yaranamıyor, bedava verseler yine birşey bulursunuz.
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bluerdem 8 yıl
martta piyasaya sürüleceğini bile bile aldı bir çok insan..onlara "aldın artık hadi güle güle kullan" demek yerine "gel yenisini verelim" diyor adamlar, daha napsınlar anlamadım ki!! yakında neden tuvalet kağıdımı kopartmıyorlar diyeceksiniz nerdeyse! (lafım şahsi diil, apple'ın her hareketine çamur atanlara)

CodeMachine

Hemen millet kullanıcı dostu ayağına yatmışta, bu adamlar zaten ipad2 yi martta piyasaya süreceklerdi o zaman şubat 16 dan itibaren fiyat indimi yapsaydı ya, bu apple fanlarıda her haltı bir nimet sanıyorlar...

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