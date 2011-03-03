Apple, iPad kullanıcılarına 100$ geri ödüyor; Peki ne için yapıyor, kimler faydalanabiliyor?

Apple resmi tanıtımını dün yaptığı iPad 2'yi 11 Mart'ta Amerika'da satışa sunmaya hazırlanıyor. Yeni tabletle birlikte birinci nesil iPad için fiyat indirimine giden Apple, mevcut modellerin tamamında fiyatları 100 dolar aşağı çekti. Tüm bu gelişmelere ek olarak Apple, mevcut iPad kullanıcılarının bir kısmı için özel bir seçenek sunduğunu da açıkladı.

Son iki hafta içerisinde yani 16 Şubat'tan bu yana iPad satın alan kullanıcılar için Apple iki özel seçenek sunuyor. Kullanıcıların yeni yapılan indiriminden faydalanabileceğini belirten Apple yukarıda da belirttiğimiz gibi son iki hafta içerisinde iPad satın alan kullanıcılara, 100 dolar geri ödeme yapıyor. Bununla birlikte Apple, aynı kullanıcılara iPad 2'ye geçiş için tam para iade seçeneği de sunuyor. Bilindiği üzere iPad 2, iPad ile aynı fiyat seviyesinden satışa sunulacak.