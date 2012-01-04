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Apple iPhone 4S, 22 yeni ülkeye daha gidiyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3b
1
15
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın 4 Ekim tarihinde tanıttığı ve ardından piyasaya sürdüğü iPhone 4S modeli bugüne kadar en hızlı satılan akıllı telefon modeli oldu ve rekor kırdı. 24 Ocak'ta Apple'ın açıklayacağı 2011 yılı 4. çeyrek rakamlarının ardından toplam ne kadar iPhone 4S sattığı resmi olarak ortaya çıkacak.

2011 yılını başarılı satışlarla geride bırakan iPhone 4S, 2012 yılına 22 yeni ülke pazarına girerek başlıyor. 13 Ocak tarihinde dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin ile birlikte Anguilla, Antigua ve Barbuda, Bolivya, Botsvana, İngiliz Virgin Adaları, Kamerun, Cayman Adaları, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çin, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Grenada, Guam, Gine Conakry, Fildişi Sahilleri, Jamaika, Kenya, Madagaskar, Mali,Mauritius, Nijer, Senegal, St Vincent ve Grenadines, Trinidad ve Tobago, Turks ve Caicos ve Uganda ülkelerinde iPhone 4S satışına başlanacak.

Son ülkelerle birlikte iPhone 4S modelinin ulaştığı ülke sayısı 90'ı geçmiş oldu. İlk kez bu kadar geniş bir satış bölgesine ulaşan model için Apple CEO'su Tim Cook, firmanın bugüne kadar ki en iyi iPhone satış süreci yaşadığını kaydetti.

iPhone 4S'in  Çin'de piyasaya çıkması firma için büyük önem taşıyor. Ülkenin önde gelen telekom operatörleriyle anlaşma imzalayan Apple iki yeni mağazasını da faaliyete soktu. Çin'e büyük yatırım yapan Apple'ın karşılığını hangi oranda alacağı merak konusu. 

Ülkemizde de 16 Aralık tarihinde satışa sunulan iPhone 4S modelleri 2050 TL'den başlıyor.

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erci501 7 yıl en beğenilen
çağlar haklı baksanıza apple hayranlarına :)))
ressim.net/...
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alpa07 7 yıl
Apaçi styla
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Felix Felicis 7 yıl
türkiyeden geç çıkan ülkenin olmadığını sanıyordum sevindirici, beterin beteri varmış
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RevyMan 7 yıl
@tekno_user neden hakaret ediyorsun ?
Gençler kendinizi zorlamayın babanızın aldıgı telefonları buralarda sergilemeyin sonucta hepsi telefon amacınız nedir sizin ? bilmem kimin telefonu bilmemkiminkini dovermiş . Çocuk gibisiniz .... dur bi dakika zaten çocuksunuz .
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r.m.y. 7 yıl RevyMan
RevyMan

@tekno_user neden hakaret ediyorsun ?


Gençler kendinizi zorlamayın babanızın aldıgı telefonları buralarda sergilemeyin sonucta hepsi telefon amacınız nedir sizin ? bilmem kimin telefonu bilmemkiminkini dovermiş . Çocuk gibisiniz .... dur bi dakika zaten çocuksunuz .

hakaret etmiyorum, söyledikleriyle kendisi çelişmiş onu vurguladım.
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a.f.y. 7 yıl
iphonu kötüleye kötülüye enerjisi falan kalmadı android boyların.
Önceden her iphone haberine yüzlerce mesaj yazarlardı. Saçma sapan kulaktan duyma karalama haberleri kendilerine delil kabul edip burada car car öterlerdi.

şimdi bakıyorum da sesleri solukları çıkmıyor. Kabullendiler apple ın büyüklüğünü.



Bu arada arkadaşlar yurt içi veya yurt dışından iphone 4s alacak olanlar aş. konuya baksınlar, madur olmasınlar. Oldukça fazla data birikti bu konuda.





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...
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r.m.y. 7 yıl a.f.y.
a.f.y.

iphonu kötüleye kötülüye enerjisi falan kalmadı android boyların.
Önceden her iphone haberine yüzlerce mesaj yazarlardı. Saçma sapan kulaktan duyma karalama haberleri kendilerine delil kabul edip burada car car öterlerdi.

şimdi bakıyorum da sesleri solukları çıkmıyor. Kabullendiler apple ın büyüklüğünü.



Bu arada arkadaşlar yurt içi veya yurt dışından iphone 4s alacak olanlar aş. konuya baksınlar, madur olmasınlar. Oldukça fazla data birikti bu konuda.





forum.donanimhaber.com/...











...





söylediklerinle verdiğin link bir birine uyuyor mu ?

önce sen ona bak benim beyni yıkanmış kardeşim
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erci501 7 yıl en beğenilen
çağlar haklı baksanıza apple hayranlarına :)))
ressim.net/...
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whtswrongstupid 7 yıl erci501
erci501
çağlar haklı baksanıza apple hayranlarına :)))
ressim.net/...


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teatrous 7 yıl erci501
erci501

çağlar haklı baksanıza apple hayranlarına :)))

ressim.net/...

evet çok güzel....Birde mantıklı apple karşıtlarına bakalım
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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whtswrongstupid 7 yıl
Allahtan bizi bu ulkelerden üstte görmüsler
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Parn 7 yıl
Bize nie gec geliyor diye kızıyoruz çin e yeni geliyor
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berkkarabacak 7 yıl
@.::ÇaĞLaR::. reklamısın yoksa şaka fln mı
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Technotronic 7 yıl berkkarabacak
berkkarabacak

@.::ÇaĞLaR::. reklamısın yoksa şaka fln mı

gözlemlerimi paylaşıyorum neden bu kadar şaşırdın ,ayrıca iphone nun benim reklamıma ihtiyacı var mı sence ?
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Technotronic 7 yıl
ben telefon sektöründe çalışıyorum magazaya gelen müşterilerin %70 iphone almak istiyor , üstelik 7 den 70 e herkes te bir alma hevesi var baya popüler türk insanı için
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