Apple iPhone 4S, 22 yeni ülkeye daha gidiyor

Apple'ın 4 Ekim tarihinde tanıttığı ve ardından piyasaya sürdüğü iPhone 4S modeli bugüne kadar en hızlı satılan akıllı telefon modeli oldu ve rekor kırdı. 24 Ocak'ta Apple'ın açıklayacağı 2011 yılı 4. çeyrek rakamlarının ardından toplam ne kadar iPhone 4S sattığı resmi olarak ortaya çıkacak.





2011 yılını başarılı satışlarla geride bırakan iPhone 4S, 2012 yılına 22 yeni ülke pazarına girerek başlıyor. 13 Ocak tarihinde dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin ile birlikte Anguilla, Antigua ve Barbuda, Bolivya, Botsvana, İngiliz Virgin Adaları, Kamerun, Cayman Adaları, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çin, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Grenada, Guam, Gine Conakry, Fildişi Sahilleri, Jamaika, Kenya, Madagaskar, Mali,Mauritius, Nijer, Senegal, St Vincent ve Grenadines, Trinidad ve Tobago, Turks ve Caicos ve Uganda ülkelerinde iPhone 4S satışına başlanacak.





Son ülkelerle birlikte iPhone 4S modelinin ulaştığı ülke sayısı 90'ı geçmiş oldu. İlk kez bu kadar geniş bir satış bölgesine ulaşan model için Apple CEO'su Tim Cook, firmanın bugüne kadar ki en iyi iPhone satış süreci yaşadığını kaydetti.





iPhone 4S'in Çin'de piyasaya çıkması firma için büyük önem taşıyor. Ülkenin önde gelen telekom operatörleriyle anlaşma imzalayan Apple iki yeni mağazasını da faaliyete soktu. Çin'e büyük yatırım yapan Apple'ın karşılığını hangi oranda alacağı merak konusu.





Ülkemizde de 16 Aralık tarihinde satışa sunulan iPhone 4S modelleri 2050 TL'den başlıyor.