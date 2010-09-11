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Apple: iPhone 4'teki sinyal sorunu ilk düşündüğümüzden daha küçükmüş

Apple yaptığı yeni bir açıklamayla, iPhone 4'teki sinyal sorununun ilk düşündüğünden daha küçük olduğunu söyledi.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
30,6b
1
58
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPhone 4'teki sinyal sorununu hatırlıyor musunuz ? Telefonunun etrafını saran ve aynı zamanda anten olarak kullanılan çelik çerçevenin bağlantı noktaları, sol el ile kullanımda avuç içerisinde kaldığı için iPhone 4'te sinyal kayıpları yaşanabiliyordu. Apple ilk günler göz ardı ettiği bu sorunu daha sonra, problemi aşmaya yönelik ücretsiz kılıf uygulamasıyla sonlandırmıştı. Temmuz ayında düzenlediği basın toplantısıyla kullanıcılarına ücretsiz kılıf vereceğini açıklayan Apple, memnun olmayanlara para iade seçeneği de sunmuştu.

Çıktığı günden bu yana milyonlarca adet satan ve önde gelen cep telefonu operatörleri tarafından ülkemiz pazarında da satışa sunulması beklenen iPhone 4 için Apple dikkat çekici bir açıklamada bulundu. iPhone 4'teki sinyal sorunun ilk düşündüğünden çok daha ufak olduğunu belirten Apple, ücretsiz kılıf uygulaması başladığından bu yana çok az sayıda kullanıcının bundan faydalanma ihtiyacı duyduğunu belirtti. Öte yandan Apple, ücretsiz kılıf uygulamasını 30 Eylül'de sonlandıracak ve o tarihten sonra satılan iPhone 4'lerde normal sözleşme şartlarına dönecek. Firma ayrıca anten kaynaklı sinyal sorunu yaşayanların AppleCare'ı arayarak ücretsiz kılıf talep edebileceklerine de ilgili açıklamasına yer vermiş durumda.


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p1sko 9 yıl
N82 min üzeri tanımıyorum :)
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resolstice 9 yıl
sony ericsson xperia serisi modellerine bir bakın derim. bazı marka ve modellerde sabit kalmayın...
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Mordeaur 9 yıl
Türk milletinin çoğunun ilk kıstası para. Her bir değerlendirme, yorum direk para üzerinden yapılıyor. Bundan öte bazı incelikler de var, farkında olmak lazım.
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Batuist 9 yıl
onca kullanım videosu yanlışmıymış yani.. demek kamera hatalı çekim yapıyormuş..
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Ermis1453 9 yıl
kullanim video lardaki gibi tutarsan sinyal dusuyor. ama normal kullanimlarda kesinlikle sorun olmuyor. 1 aydir kullaniyorum. hic sorun olmadi. onceki telefonum N97 is yerinde cekmeyen yerlerde i4 daha iyi cekiyor. sinyal seviyesi 1 cizgi olsada konusma rahat yapiliyor.
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alito 9 yıl
2700 lira verip ip4 almak bana göre akıllara zarar bir alışveriş olur. illa ip alacaksan git ip3 al. salak gibi gidip sorunlu bir cihaza 2700 bayılmanın zengin/fakir orantısıyla bir ilgisi yok ama bence aptallıkla çok ilgisi var.
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GoldPunch 9 yıl

alito

2700 lira verip ip4 almak bana göre akıllara zarar bir alışveriş olur. illa ip alacaksan git ip3 al. salak gibi gidip sorunlu bir cihaza 2700 bayılmanın zengin/fakir orantısıyla bir ilgisi yok ama bence aptallıkla çok ilgisi var.


2700 lira gerçekten abartı bir fiyat. Dünyanın en iyi cep telefonu bariz iPhone 4 olsa bile verilmez.
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DEsemi22 9 yıl

alito
2700 lira verip ip4 almak bana göre akıllara zarar bir alışveriş olur. illa ip alacaksan git ip3 al. salak gibi gidip sorunlu bir cihaza 2700 bayılmanın zengin/fakir orantısıyla bir ilgisi yok ama bence aptallıkla çok ilgisi var.

Yeter ha si böyle Yazanlar gerizekali aptal dir ok? Kullanin Sonra konusun parasi olan Alir. hic demez inan aptalik diye vs vs kiskananlar catlasin ve Eger iPhoneniz yoksa Burda isiniz ne sadece sen degil digerleride Baals kapiya.
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Àhmet 9 yıl
Bu case programına keşke turkiyede dahil olsa bizde sipariş ederdik hemen..
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aspirin_00 9 yıl
devletimiz yabancı sermayenin iç piyasada kolay gezinmesin dye yüksek vergiler koyuyor
osmanlı devletini araştırırsanız sanayi devrimiyle ne hale gemlmişti.
normal görüyorum fakat bir telefona alo demeye 2700 tl vermem şahsi görüşüm ama neden bazı arkadaşlar sanki kendilerine sövülmüş gibi iphone ailesinden gelmiş gibi kendilerini zannederek öyle yazılar yazıyorlar ki bu kadarına pess artık türkmü değil mi bir an şaşırdım. parası olan alır ama 2700 tl benim gözümde israf inan iphone 4 türkiyede 1 kişi bile almasın 6 aya o fiyat ne oluyor.
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TuVNeRa 9 yıl

aspirin_00

devletimiz yabancı sermayenin iç piyasada kolay gezinmesin dye yüksek vergiler koyuyor

osmanlı devletini araştırırsanız sanayi devrimiyle ne hale gemlmişti.

normal görüyorum fakat bir telefona alo demeye 2700 tl vermem şahsi görüşüm ama neden bazı arkadaşlar sanki kendilerine sövülmüş gibi iphone ailesinden gelmiş gibi kendilerini zannederek öyle yazılar yazıyorlar ki bu kadarına pess artık türkmü değil mi bir an şaşırdım. parası olan alır ama 2700 tl benim gözümde israf inan iphone 4 türkiyede 1 kişi bile almasın 6 aya o fiyat ne oluyor.

Yabancı sermaya boşuna gezinmesin satın alsın yabancılaşsın diye "Babalar gibi satarım" demişlerdi.
Ya da "Toprak sattıysak tutupta memleketine götürecek değil ya..." demişlerdi.

Bizimle onlar arasında ki fark ne?
Biz "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın deriz"
Onlar "Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için" derler.

O yüzden onlar "Yabancı Sermaye", biz "Hür iradeli milletiz"
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xense 9 yıl
Ama bence bu 2.700TL lik fiyat vodafone, tükcell ve avea nın azının suyunu akıtmıştır. kafalarını duvarlara vuruyorlardır. şimdi ne planlar yapıyorlar operatörler inşallah 2.700TL lik fiyat baz alınarak ürün fiyatlandırma politikasına gitmezler yoksa. Bizde para cok 2.700'e bunlar alıyor diyip o fiyatlardan sunarlarsa halimiz harap. AT&T jb devam edicez. ayrıca bu ürün tükiye dışında böyle abuk subuk fiyatlara satılmıyor. nedir bizim bu çektiğimiz yaaa? bir ssd aldım amerikadan yarı fiyatına burda 120GB fiyatına amerikada 240GB alınıyor. Keza popcornlar öyle 310TL ye aldım a200 burda 499TL, az önce ebay'de bmw baktık 47.000$ sıfır 3.35d burda 76.000€ ayıp yaw. bu devlet bizi nasıl seviyor böyle?
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Devil01 9 yıl
Android Telefonlara da Fazla Güvenmeyin Arkadaşlar...
Samsung Galaxy i7500
Piyasa Değeri 1000TL Civarı...
Çıkan Sorunlar;
Bluetooth 10sn'den Daha Fazla Açık Kalmıyor.
Telefon Yazılımı + PC Suite Güncellenmesine Rağmen PC İle Sync. Olmuyor.
Sim Kartınızdaki Numaralar Başka Bir Telefondan Kayıt Edilmişse, İmkânı Yok Tanımıyor.
KAYNAK : Bizzat Ben, Kendim, Şahsım...
Bu Arada Allah Belanı Versin Turkcell.
Telefonu Bir Akrabam Satın Almıştı. Kavga-Dövüş Geri Verdik.
Ne Satıcıları Ne De Bayileri Sattıkları Ürün Hakkında HiçBirŞey Bilmiyorlar.
Akrabam VINN Almak İçin Gidiyor TurkCell Shop'a. Amacı İstediği Yerrden PC İle İnternete Girmek. Satıcı Arkadaş "Al Abi İstersen Telefon da Verelim, Telefonu Bağla PC'ye İstediğin Yerden Gir Nete, VINN Fiyatına Bir de Telefopn Verelim" Diyor.
Gelelim Fasülye'nin Gazına...
TurkCell'in Sözleşmesinde "Sadece Telefondan Nete Girerseniz Bedava, PC'ye Bağlarsanız 3G Ücreti Girer" Yazıyor.
Ne Satıcı Sözleşmeyi Okuyor, Ne de Sattığı Ürün Hakkında 1 Bilgisi Var.
Bir de Satışın Üzerinden Daha 2 Gün Geçmişken "Geri Alamayız, Sözleşmeyi İmzaladınız, 1500TL Sözleşmeden Cayma Cezası Var, Ödemeden Anlaşma Fesh Olmaz" Demzler Mi..*::*?
Hani Bu Ülkede 15 Gün Memnuniyet Garantisi Vardı?
Artık Üst Düzey Yöneticilere Başvurarak Durumu Hallettik.
Kendi Gözleriyle Telefonun Sorunlarını Görünce, Bir de Ellerindeki Diğer Telefonları Deneyince "MECBUREN" Geri Aldılar.
ANDROID PİYASAYA İYİCE OTURMADAN SAKIN ALMAYIN. BENDEN SÖYLEMESİ.
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xense 9 yıl
şimdi burdaki hata şu; sinyal sorunu olabilir bizde o ürünleri almayız video'da arkadaşın dediği gibi bekleriz. ama iphone alan nie salak oluyor o kısmı terbiyesizlik. şimdi seven var sevmeyen var. ben hayatımda hiç iddaa oynamadım oynamak ta ilgimi çekmiyor. simdi tüm iddaa oynayanlar salak gibi bir itham da bulunmak ne kadar mantıklı? ayrıca ürünün 2.700TL ile satılması doğal birisi erken davranıp ürünleri getirmiş (operatörlerden bile önce) ve fırsatçılık ile 2.700TL gibi bir fiyattan satıyor. peki kim alıyor? ürünü hızlı bir şekilde elde etmek isteyen ve 1500TL ile 2700Tl arasındaki farkı umursamayan adam alır. şimdi almak istersen 150.000$'a da iphone var. iphone seviyoruz diye gidip alacakmıyız? Ama alan var ki adamlar yapıyorlar. Şimdi güncel haberlerde gördüm windows mobile 7 takımı rakipleri için temsili cenaze töreni hazırlamış. 15 dk güldüm. Atı alan üsküdarı geçti siz töre yapın hala... :) yani işin özü forumda bazı kediler var uzanamayınca kaka diyorlar. ama biz kedileri severiz... :)
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lordrdley 9 yıl

xense

şimdi burdaki hata şu; sinyal sorunu olabilir bizde o ürünleri almayız video'da arkadaşın dediği gibi bekleriz. ama iphone alan nie salak oluyor o kısmı terbiyesizlik. şimdi seven var sevmeyen var. ben hayatımda hiç iddaa oynamadım oynamak ta ilgimi çekmiyor. simdi tüm iddaa oynayanlar salak gibi bir itham da bulunmak ne kadar mantıklı? ayrıca ürünün 2.700TL ile satılması doğal birisi erken davranıp ürünleri getirmiş (operatörlerden bile önce) ve fırsatçılık ile 2.700TL gibi bir fiyattan satıyor. peki kim alıyor? ürünü hızlı bir şekilde elde etmek isteyen ve 1500TL ile 2700Tl arasındaki farkı umursamayan adam alır. şimdi almak istersen 150.000$'a da iphone var. iphone seviyoruz diye gidip alacakmıyız? Ama alan var ki adamlar yapıyorlar. Şimdi güncel haberlerde gördüm windows mobile 7 takımı rakipleri için temsili cenaze töreni hazırlamış. 15 dk güldüm. Atı alan üsküdarı geçti siz töre yapın hala... :) yani işin özü forumda bazı kediler var uzanamayınca kaka diyorlar. ama biz kedileri severiz... :)



budur
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