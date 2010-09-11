Apple: iPhone 4'teki sinyal sorunu ilk düşündüğümüzden daha küçükmüş

iPhone 4'teki sinyal sorununu hatırlıyor musunuz ? Telefonunun etrafını saran ve aynı zamanda anten olarak kullanılan çelik çerçevenin bağlantı noktaları, sol el ile kullanımda avuç içerisinde kaldığı için iPhone 4'te sinyal kayıpları yaşanabiliyordu. Apple ilk günler göz ardı ettiği bu sorunu daha sonra, problemi aşmaya yönelik ücretsiz kılıf uygulamasıyla sonlandırmıştı. Temmuz ayında düzenlediği basın toplantısıyla kullanıcılarına ücretsiz kılıf vereceğini açıklayan Apple, memnun olmayanlara para iade seçeneği de sunmuştu.

Çıktığı günden bu yana milyonlarca adet satan ve önde gelen cep telefonu operatörleri tarafından ülkemiz pazarında da satışa sunulması beklenen iPhone 4 için Apple dikkat çekici bir açıklamada bulundu. iPhone 4'teki sinyal sorunun ilk düşündüğünden çok daha ufak olduğunu belirten Apple, ücretsiz kılıf uygulaması başladığından bu yana çok az sayıda kullanıcının bundan faydalanma ihtiyacı duyduğunu belirtti. Öte yandan Apple, ücretsiz kılıf uygulamasını 30 Eylül'de sonlandıracak ve o tarihten sonra satılan iPhone 4'lerde normal sözleşme şartlarına dönecek. Firma ayrıca anten kaynaklı sinyal sorunu yaşayanların AppleCare'ı arayarak ücretsiz kılıf talep edebileceklerine de ilgili açıklamasına yer vermiş durumda.