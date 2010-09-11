Apple: iPhone 4'teki sinyal sorunu ilk düşündüğümüzden daha küçükmüş

iPhone 4'teki sinyal sorununu hatırlıyor musunuz ? Telefonunun etrafını saran ve aynı zamanda anten olarak kullanılan çelik çerçevenin bağlantı noktaları, sol el ile kullanımda avuç içerisinde kaldığı için iPhone 4'te sinyal kayıpları yaşanabiliyordu. Apple ilk günler göz ardı ettiği bu sorunu daha sonra, problemi aşmaya yönelik ücretsiz kılıf uygulamasıyla sonlandırmıştı. Temmuz ayında düzenlediği basın toplantısıyla kullanıcılarına ücretsiz kılıf vereceğini açıklayan Apple, memnun olmayanlara para iade seçeneği de sunmuştu.
Çıktığı günden bu yana milyonlarca adet satan ve önde gelen cep telefonu operatörleri tarafından ülkemiz pazarında da satışa sunulması beklenen iPhone 4 için Apple dikkat çekici bir açıklamada bulundu. iPhone 4'teki sinyal sorunun ilk düşündüğünden çok daha ufak olduğunu belirten Apple, ücretsiz kılıf uygulaması başladığından bu yana çok az sayıda kullanıcının bundan faydalanma ihtiyacı duyduğunu belirtti. Öte yandan Apple, ücretsiz kılıf uygulamasını 30 Eylül'de sonlandıracak ve o tarihten sonra satılan iPhone 4'lerde normal sözleşme şartlarına dönecek. Firma ayrıca anten kaynaklı sinyal sorunu yaşayanların AppleCare'ı arayarak ücretsiz kılıf talep edebileceklerine de ilgili açıklamasına yer vermiş durumda.
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2700 lira gerçekten abartı bir fiyat. Dünyanın en iyi cep telefonu bariz iPhone 4 olsa bile verilmez.
Yeter ha si böyle Yazanlar gerizekali aptal dir ok? Kullanin Sonra konusun parasi olan Alir. hic demez inan aptalik diye vs vs kiskananlar catlasin ve Eger iPhoneniz yoksa Burda isiniz ne sadece sen degil digerleride Baals kapiya.
osmanlı devletini araştırırsanız sanayi devrimiyle ne hale gemlmişti.
normal görüyorum fakat bir telefona alo demeye 2700 tl vermem şahsi görüşüm ama neden bazı arkadaşlar sanki kendilerine sövülmüş gibi iphone ailesinden gelmiş gibi kendilerini zannederek öyle yazılar yazıyorlar ki bu kadarına pess artık türkmü değil mi bir an şaşırdım. parası olan alır ama 2700 tl benim gözümde israf inan iphone 4 türkiyede 1 kişi bile almasın 6 aya o fiyat ne oluyor.
Yabancı sermaya boşuna gezinmesin satın alsın yabancılaşsın diye "Babalar gibi satarım" demişlerdi.
Ya da "Toprak sattıysak tutupta memleketine götürecek değil ya..." demişlerdi.
Bizimle onlar arasında ki fark ne?
Biz "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın deriz"
Onlar "Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için" derler.
O yüzden onlar "Yabancı Sermaye", biz "Hür iradeli milletiz"
Samsung Galaxy i7500
Piyasa Değeri 1000TL Civarı...
Çıkan Sorunlar;
Bluetooth 10sn'den Daha Fazla Açık Kalmıyor.
Telefon Yazılımı + PC Suite Güncellenmesine Rağmen PC İle Sync. Olmuyor.
Sim Kartınızdaki Numaralar Başka Bir Telefondan Kayıt Edilmişse, İmkânı Yok Tanımıyor.
KAYNAK : Bizzat Ben, Kendim, Şahsım...
Bu Arada Allah Belanı Versin Turkcell.
Telefonu Bir Akrabam Satın Almıştı. Kavga-Dövüş Geri Verdik.
Ne Satıcıları Ne De Bayileri Sattıkları Ürün Hakkında HiçBirŞey Bilmiyorlar.
Akrabam VINN Almak İçin Gidiyor TurkCell Shop'a. Amacı İstediği Yerrden PC İle İnternete Girmek. Satıcı Arkadaş "Al Abi İstersen Telefon da Verelim, Telefonu Bağla PC'ye İstediğin Yerden Gir Nete, VINN Fiyatına Bir de Telefopn Verelim" Diyor.
Gelelim Fasülye'nin Gazına...
TurkCell'in Sözleşmesinde "Sadece Telefondan Nete Girerseniz Bedava, PC'ye Bağlarsanız 3G Ücreti Girer" Yazıyor.
Ne Satıcı Sözleşmeyi Okuyor, Ne de Sattığı Ürün Hakkında 1 Bilgisi Var.
Bir de Satışın Üzerinden Daha 2 Gün Geçmişken "Geri Alamayız, Sözleşmeyi İmzaladınız, 1500TL Sözleşmeden Cayma Cezası Var, Ödemeden Anlaşma Fesh Olmaz" Demzler Mi..*::*?
Hani Bu Ülkede 15 Gün Memnuniyet Garantisi Vardı?
Artık Üst Düzey Yöneticilere Başvurarak Durumu Hallettik.
Kendi Gözleriyle Telefonun Sorunlarını Görünce, Bir de Ellerindeki Diğer Telefonları Deneyince "MECBUREN" Geri Aldılar.
ANDROID PİYASAYA İYİCE OTURMADAN SAKIN ALMAYIN. BENDEN SÖYLEMESİ.
budur