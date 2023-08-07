iPhone 15 Ultra'ya ait kılıf fotoğrafları ortaya çıktı: Tasarım değişikliğini doğruluyor

Yayınlanan fotoğraflar sessize alma anahtarının yerini eylem tuşunun alacağını onaylıyor. Hatırlayacağınız üzere daha önce iOS 17 kodlarında bu konuyla ilgili bazı detaylar ortaya çıkmıştı. Kullanıcılar eylem tuşuna farklı işlevler atayabilecekler.
Apple Watch Ultra'daki tuş gibi çalışacak
Söz konusu tuşun Apple Watch Ultra'da bulunan eylem düğmesine benzer şekilde çalışacağı bildiriliyor. Yeşil, siyah ve mavi renklerdeki kılıfların replika olduğunu belirtelim. Ancak orijinal Apple aksesuarlarına mümkün olduğunca benzediği iddia ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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