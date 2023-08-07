iPhone 15 Ultra'ya ait kılıf fotoğrafları ortaya çıktı: Tasarım değişikliğini doğruluyor

Tam Boyutta Gör Majin Bu takma adını kullanan bir kaynak Apple'ın yakında piyasaya süreceği iPhone 15 Ultra'ya ait kılıfların fotoğraflarını paylaştı. Yayınlanan görüntüler amiral gemisi akıllı telefondaki tasarım değişikliklerine ilişkin önceki tüm sızıntıları doğruladı.

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Yayınlanan fotoğraflar sessize alma anahtarının yerini eylem tuşunun alacağını onaylıyor. Hatırlayacağınız üzere daha önce iOS 17 kodlarında bu konuyla ilgili bazı detaylar ortaya çıkmıştı. Kullanıcılar eylem tuşuna farklı işlevler atayabilecekler.

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Apple Watch Ultra'daki tuş gibi çalışacak

Söz konusu tuşun Apple Watch Ultra'da bulunan eylem düğmesine benzer şekilde çalışacağı bildiriliyor. Yeşil, siyah ve mavi renklerdeki kılıfların replika olduğunu belirtelim. Ancak orijinal Apple aksesuarlarına mümkün olduğunca benzediği iddia ediliyor.

Tam Boyutta Gör Bir başka detay serinin en üst modelinde Pro Max yerine Ultra isminin kullanılması. Her halükarda, iPhone 15 serisinin tanıtımına yaklaşık bir ay kaldı. Muhtemelen 13 Eylül'de akıllı telefonun hangi isimle karşımıza çıkacağını hep birlikte göreceğiz.

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iPhone 15 Ultra'ya ait kılıf fotoğrafları ortaya çıktı