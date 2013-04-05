Apple iPhone 5S'ye ait olduğu belirtilen yeni görüntüler ortaya çıktı

Haziran ayında tanıtılması beklenen iPhone 5S için yeni görüntüler ortaya çıktı. GSM Arena tarafından yayınlanan sızıntı görüntülerin doğruluğu hakkında henüz resmi bir bilgi olmasa da tasarım anlamında radikal bir değişiminden söz edebiliriz. Apple ile özdeşleşen ikonik home butonun kaldırıldığı iPhone 5S'nin prototipi aynı zamanda köşeden köşeye ekrana sahip.

Geliştirme çalışmalarının planlanan takvimin arkasında olduğu belirtilen iOS7 işletim sistemiyle geleceği ifade edilen iPhone 5S, aynı zamanda yerini alacağı iPhone 5'e kıyasla daha hızlı bir işlemciye (A7 yerine geliştirilmiş bir A6), daha iyi bir kameraya, 128GB kapasite seçeneğine ve daha büyük bir pile sahip olacak gibi görünüyor.

iPhone 5S ile birlikte sadece home butonunun kaldırılması değil aynı zamanda işletim sisteminin klasik arayüzünün değişmesi de kuvvetle muhtemel görünüyor. iOS işletim sisteminin başına da Jonathan Ive'ı getiren Apple, 2007 yılından bu yana iOS işletim sistemi için en radikal değişiklikleri, 7 numaralı sürüm ile sunmayı planlıyor.

20 Haziran'da lanse edileceği konuşulan iPhone 5S'nin neler sunacağı şimdiden merak konusu.

http://www.gsmarena.com/exclusive_alleged_iphone_5s_prototype_pics_is_it_the_real_deal-news-5815.php