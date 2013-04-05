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Apple iPhone 5S'ye ait olduğu belirtilen yeni görüntüler ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
11,1b
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345
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple iPhone 5S'ye ait olduğu belirtilen yeni görüntüler ortaya çıktı
Haziran ayında tanıtılması beklenen iPhone 5S için yeni görüntüler ortaya çıktı. GSM Arena tarafından yayınlanan sızıntı görüntülerin doğruluğu hakkında henüz resmi bir bilgi olmasa da tasarım anlamında radikal bir değişiminden söz edebiliriz. Apple ile özdeşleşen ikonik home butonun kaldırıldığı iPhone 5S'nin prototipi aynı zamanda köşeden köşeye ekrana sahip.
Geliştirme çalışmalarının planlanan takvimin arkasında olduğu belirtilen iOS7 işletim sistemiyle geleceği ifade edilen iPhone 5S, aynı zamanda yerini alacağı iPhone 5'e kıyasla daha  hızlı bir işlemciye (A7 yerine geliştirilmiş bir A6), daha iyi bir kameraya, 128GB kapasite seçeneğine ve daha büyük bir pile sahip olacak gibi görünüyor.
iPhone 5S ile birlikte sadece home butonunun kaldırılması değil aynı zamanda işletim sisteminin klasik arayüzünün değişmesi de kuvvetle muhtemel görünüyor. iOS işletim sisteminin başına da Jonathan Ive'ı getiren Apple, 2007 yılından bu yana iOS işletim sistemi için en radikal değişiklikleri, 7 numaralı sürüm ile sunmayı planlıyor.
20 Haziran'da lanse edileceği konuşulan iPhone 5S'nin neler sunacağı şimdiden merak konusu.

http://www.gsmarena.com/exclusive_alleged_iphone_5s_prototype_pics_is_it_the_real_deal-news-5815.php Yorum Yaz
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Oziko 6 yıl en beğenilen
Biri tuvalet kağıdı rulosuna mı bastı?
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Zımparasız Pinokyo 6 yıl
Bu 5S olsun ben kendimi 1 ay çizerim bu forumdan.
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CodeX 6 yıl
Apple in diğer cihazlarına lafım yok ama bir daha iPhone çok zor alırım. Ucuz aliminyum ile enayi yerine konulduk.
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DH Misafiri 6 yıl
Bu haberin yalan olduğu sadece şu cümleden belli. Jonathan Ivy iOS işletim sistemiyle değil apple'ın endüstri ürünleri tasarımı bölümündedir. Elimizdeki cihazların tasarımı, çizimi, kısaca dizaynı ona aittir.
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seqret 6 yıl
Korkunç SAR değerini düşürsünler önce tasarımla uğraşacaklarına
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Aérosmith 6 yıl
Eğer tahmin edildiği gibi 5S modeli tanıtılırsa gelenek bozulmaz diyorum yani tasarım ve ekran boyutunda radikal değişiklikler olmaz. Gpu ve cpu da iyileştirmeler, iOS 7 ve önceki modeldeki problemler giderilmiş bir cihaz bekliyorum bu sene. İnternette dolaşan bu yeni tasarımları 2014 model iPhone'da göreceğiz büyük ihtimalle...
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sserdar93 6 yıl
Bana iPhone 5s degil de,6 cikacak gibi geliyor.hem de buyuk yeniliklerle.

Aslinda bir nevi de oyle olmak zorunda.diger marka akilli telefonlar son 2 yilda apple dan cok daha fazla adim atti.
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grezimonk 6 yıl sserdar93
sserdar93

Bana iPhone 5s degil de,6 cikacak gibi geliyor.hem de buyuk yeniliklerle.

Aslinda bir nevi de oyle olmak zorunda.diger marka akilli telefonlar son 2 yilda apple dan cok daha fazla adim atti.

önce 5s çıkıyor sonra 6 çıkıyor diye kesin diyenler çoğunlukta... 4, 4s, 5, 5s, 6 şeklinde devam daha olası...
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twitterfan 6 yıl
Bu haberin doğru olmadığı sadece şuradan belli; Jonathan Ivy iOS işletim sistemiyle değil Apple'ın endüstri ürünleri tasarımıyla ilgilenir. Yani kısaca elimizdeki cihazların çizimi, tasarımı, dizaynı ona aittir.
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Battı fish yan going 6 yıl fx57
fx57



 

 

Haziran ayında tanıtılması beklenen iPhone 5S için yeni görüntüler ortaya çıktı. GSM Arena tarafından yayınlanan sızıntı görüntülerin doğruluğu hakkında henüz resmi bir bilgi olmasa da tasarım anlamında radikal bir değişiminden söz edebiliriz. Apple ile özdeşleşen ikonik home butonun kaldırıldığı iPhone 5S'nin prototipi aynı zamanda köşeden köşeye ekrana sahip.

 

Geliştirme çalışmalarının planlanan takvimin arkasında olduğu belirtilen iOS7 işletim sistemiyle geleceği ifade edilen iPhone 5S, aynı zamanda yerini alacağı iPhone 5'e kıyasla daha  hızlı bir işlemciye (A7 yerine geliştirilmiş bir A6), daha iyi bir kameraya, 128GB kapasite seçeneğine ve daha büyük bir pile sahip olacak gibi görünüyor.

 

iPhone 5S ile birlikte sadece home butonunun kaldırılması değil aynı zamanda işletim sisteminin klasik arayüzünün değişmesi de kuvvetle muhtemel görünüyor. iOS işletim sisteminin başına da Jonathan Ive'ı getiren Apple, 2007 yılından bu yana iOS işletim sistemi için en radikal değişiklikleri, 7 numaralı sürüm ile sunmayı planlıyor.

 

20 Haziran'da lanse edileceği konuşulan iPhone 5S'nin neler sunacağı şimdiden merak konusu.

 

[galeri=819]


Nasil olurda adamlar yeni tasarladigi modele 30 pinlik giriş cizer? Hic mantiklimi haber yapmak bu gorseli?
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bellair 6 yıl
yamulma sıkıntısıda yok. direk yamuk geliyor oh
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hsyn238 6 yıl
yeni tasarım iphone 5'in ya aynısı yada biraz daha modifiye edilmişi olur.ayrıca haziranda yeni cihaz çıkarması pek makul gözükmüyor yine eylülde çıkarır.ipad 3'ten kısa süre sonra ipad 4 çıktı diye fazlasıyla olumsuz yorum yaşadı heleki iphone'da bir yılı geçmeden yeni cihaz gelmesi pek mantıklı gelmiyor.
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DeadPoets 6 yıl
Iphone'a verilen paraya acıyorum.
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Powerofdreams 6 yıl
Bence kökten değişimi 6 da yaparlar.Ben tasarımı beğendim. Beğenmeyenler, iphone 6 böyle çıksın kesin alırlar.Bilinç altında Apple olsunda taştan olsun diyen çok adam var
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DH Misafiri 6 yıl
ya okadra cok alıntı yapılıyorkı msjlar orjınelını okuyamıyoruz bı msj 12 defa okudum resmen yokmudur buna care donanım haber....????????
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