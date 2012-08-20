Apple, iPhone'da olduğu söylenen mesajlaşma açığı hakkında açıklama yaptı

Geride bıraktığımız günlerde gündeme gelen ve tüm iPhone'larda yer aldığı belirtilen bir güvenlik açığı ile ilgili haberlere Apple'dan yanıt geldi.





''pod2g'' adlı jailbreak geliştiricisi tarafından ortaya çıkarılan durumun iOS6 beta 4'te dahil olmak üzere tüm yazılımlarda yer aldığı belirtildi. Söz konusu açık sayesinde, giden cevaplama SMS'lerinde yer alan alıcı bilgisini değiştirmek mümkün oluyor. Apple, herhangi bir mesaj cevaplanırken mesajın geldiği ham kaynak yerine, SMS'lerde yer alan kullanıcı bilgilerini kullanıyor. Apple'ın kullandığı bu yöntem yüzünden iPhone kullanıcıları mesajın kimden geldiği konusunda yanılgıya düşebiliyor.





Konuyla ilgili Engadget'a açıklama yapan Apple, kullanıcılarının güvenliklerini çok ciddiye aldıkları belirterek başladığı açıklamasında SMS kullanımı yerine iMessage kullanımını öneriyor. iMessage kullanılması durumunda, söz konusu açık yüzünden karşılaşılan yanıltma saldırılarından etkilenmeyeceği dile getirdi. Ayrıca Apple, SMS'in kısıtlamalardan dolayı sahte adres içeren mesajları herhangi bir telefona göndermeye izin verebildiğini belirtirken, SMS ile bilinmeyen kaynaklar tarafından yönlendirilebileceklerini ve bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.





Suçu kendi cihazlarından çok SMS sisteminde bulan Apple, bu konuda azda olsa haklı. Çünkü herhangi bir telefon kullanıyor olsanız bile tanıdık birinden SMS geldiğini sanmanızı sağlayacak birçok servis var. Bu servisler işletim sistemi ve operatör gözetmeksizin çalışabildiğini belirtmekte fayda var.

http://www.engadget.com/2012/08/17/iphone-reportedly-vulnerable-to-text-message-spoofing-flaw/