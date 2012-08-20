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Apple, iPhone'da olduğu söylenen mesajlaşma açığı hakkında açıklama yaptı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız günlerde gündeme gelen ve tüm iPhone'larda yer aldığı belirtilen bir güvenlik açığı ile ilgili haberlere Apple'dan yanıt geldi.

''pod2g''  adlı jailbreak geliştiricisi tarafından ortaya çıkarılan durumun  iOS6 beta 4'te dahil olmak üzere tüm yazılımlarda yer aldığı belirtildi. Söz konusu açık sayesinde, giden cevaplama SMS'lerinde yer alan alıcı bilgisini değiştirmek mümkün oluyor. Apple, herhangi bir mesaj cevaplanırken mesajın geldiği ham kaynak yerine, SMS'lerde yer alan kullanıcı bilgilerini kullanıyor. Apple'ın kullandığı bu yöntem yüzünden iPhone kullanıcıları mesajın kimden geldiği konusunda yanılgıya düşebiliyor. 

Konuyla ilgili Engadget'a açıklama yapan Apple, kullanıcılarının güvenliklerini çok ciddiye aldıkları belirterek başladığı açıklamasında SMS kullanımı yerine iMessage kullanımını öneriyor. iMessage kullanılması durumunda, söz konusu açık yüzünden karşılaşılan yanıltma saldırılarından etkilenmeyeceği dile getirdi. Ayrıca Apple, SMS'in kısıtlamalardan dolayı sahte adres içeren mesajları herhangi bir telefona göndermeye izin verebildiğini belirtirken, SMS ile bilinmeyen kaynaklar tarafından yönlendirilebileceklerini ve bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Suçu kendi cihazlarından çok SMS sisteminde bulan Apple, bu konuda azda olsa haklı. Çünkü herhangi bir telefon kullanıyor olsanız bile tanıdık birinden SMS geldiğini sanmanızı sağlayacak birçok servis var. Bu servisler işletim sistemi ve operatör gözetmeksizin çalışabildiğini belirtmekte fayda var. 

http://www.engadget.com/2012/08/17/iphone-reportedly-vulnerable-to-text-message-spoofing-flaw/ Yorum Yaz
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savinelli 7 yıl en beğenilen
O zaman iMessage sistemini whatsapp gibi bie program haline getirip bütün platformlara yayarsın, sonra SMS yerine onu kullanın dersin. Sırf belli bir dönemden sonra çıkmış Apple cihazlarında kullanılabilir olan bir servis için nasıl SMS yerine bunu kullan denir ki? SMS in yaygınlığına whatsapp bile henüz erişemedi. iMessage nasıl erişsin? Açık ile ilgili haklı veya haksız diyebilecek teknik bilgim yok ama açıklama ben e talihsiz olmuş.
O zaman iMessage sistemini whatsapp gibi bie program haline getirip bütün platformlara yayarsın, sonra SMS yerine onu kullanın dersin. Sırf belli bir dönemden s...
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nkvelioglu 7 yıl
Burada S3 ün arkasında elma logosu olsa övüp bıtiremeyecek insanlar var. O yüzden böyle olmayanlar üzerine alınmasın. Ve millet de herkesi böyle sanmasın. İnsan gibi iki telefonun da birbirlerine göre + larını - lerini tartışın. Kimine bazıları - değil sorundur almaz. Kimi için önemli değildir alır. Ama avuç kadar metalden bir zamazingo için kalp kırmaya lüzum yok. Sidik yarışınızdan bıktım artık. Apple fan nedir? Budistler ineğe tapıyor diye gülüyorsunuz ama siz elmaya tapıyorsunuz. Fandrozort ne ya? Dikdörtgen şeklinde metal parçası için birbirinizi yemeye değer mi yahu. Ben de kendi fan clubumu oluşturuyorum o zaman. Fanxpressmusiczorttukolbastı. Gelen gelsin.
Burada S3 ün arkasında elma logosu olsa övüp bıtiremeyecek insanlar var. O yüzden böyle olmayanlar üzerine alınmasın. Ve millet de herkesi böyle sanmasın. İnsa...
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Joyeux 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

her zamanki apple stratejisi, bu firma kullanicisina her zaman sirtini donuyor ama bazi kullanicilar bunu hala anlayamadi..

Tabii telefonlarına 1 yıllık güncellemeyi zor getirip kasasında ucuz plastik madde kullanıp cihazi aldiktan sonra kullanıcı destegini hiçe sayan firmalar degil cihazlarına 3 senelik yazılım güncellemesinden mahrum bırakmayan müşteri memnuniyetini her alanda kanıtlamış olan Apple Storelar ile satış yapan apple kullanıcısının sırtına donüyor degil mı? Bırakın Allah askına Apple kullanmasak bizi kandıracaksınız. Bu ne cekememezlik
DH Misafiriher zamanki apple stratejisi, bu firma kullanicisina her zaman sirtini donuyor ama bazi kullanicilar bunu hala anlayamadi.....
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Edmonton 7 yıl
3310 bir ironiydi, mesajım hakaret içermiyor. Yerli foruma sitem, genelleme. Bunları da anlayamamissin.

Konudan sapıyorsun.

Senin alıntıda kimsenin iOS'a hakaret ettigini de söylemedim. Bunu nerden çıkardın? Mesleğin ve egitim seviyen de beni ilgilendirmez. Seni tanımıyorum, bu yüzden kisisel yazmadım. Konu dahilinde, yaptıgım alıntı dahilinde yazdım. Sen buna rağmen bana cahil, ergen dıyorsun. Sen beni tanımıyorsun. Ben de seni.


Dediğim gibi Apple, açıklama gereği duymuş ve sadece kendi platformu ve kendi müşterilerine iMessage entegresini kullanmalarını istemiş. Sen ise bu basit açıklamadan yola çıkıp bu entegrenin generik uygulama haline getirilip değişik platformlarda geliştirilmesini böylece daha yaygın olacağını, dolayısıyla açıklamanın yerinde olacağını; herkezin kullanabileceğine değinmişsin.

Ama tekrardan; açıklama sadece bu sözde "açıktan" yola çıkıp, SMS yerine alternatif olarak kullanılan iMessage öneriliyor. Apple, kendi platformu ve kendi müşterilerine bunu öneriyor, 3310'lulara değil.

Ufacık bir açıklamadan yola çıkıp saptırman senin ön yargın, gece ile gündüz gibi apaçık bir açıklamayı bile anlayamamissin. İste bu yüzden firmalar açıklama yapmadan önce senin gibi kitleler için önceden derslerini, açıklama metni ve prova hazırlıyorlar. Sırf yanlış anlaşılma, saptırmanın önüne gecmek için. Ama gel gör ki senin gibiler tüm bu profesyonel çalısmalara rağmen yanlış anlıyor, olayı yanlış bir boyuta çekiyor, aklınca yersiz değerlendirme de bulunuyor.

iMessage ve iOS hakkında düşüncelerine deginebilirisin. Ama bu konu dahilinde, bu açıklamadan esinlenerek bu derlendirmelerini yapmak yersizdir. Sen açıklamanın talihsiz olduğunu söyledin, açıklamayı algılayamadan.

Tekrardan, beni tanınıyorsun. Ben de seni. Kimseyi burda tanımıyoruz. O yüzden seviyeli yaklaşım. Lütfen...
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IgorStravinsky 7 yıl
Ciddiyim çivisi çıktı forumun her Apple,Android haberinde dejavu yaşıyorum. Artık tartışılan şeyler de aynı
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Amedra 7 yıl IgorStravinsky
Tolga*
Ciddiyim çivisi çıktı forumun her Apple,Android haberinde dejavu yaşıyorum. Artık tartışılan şeyler de aynı

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nurettinaz 7 yıl
Ben son kullanıcı olarak ios un açıklarını kendi farkettiğim açıklarını yazsam daha neler neler var
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This Time 7 yıl
Androidde o kadar acik varken , o kadar antivirus yazilimi cikarken birtek ios'da ki sms acigimi batti gozunuze ?

ki bu sms aciginin bize etkisi nedir ?

sifir
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muhamnet 7 yıl This Time
This Time

Androidde o kadar acik varken , o kadar antivirus yazilimi cikarken birtek ios'da ki sms acigimi batti gozunuze ?

ki bu sms aciginin bize etkisi nedir ?

sifir


maksat açık değil, verilen cevap...
konuşma açığı var dense o zaman "bütün dünya facetime kullansın, hem konuşur, hem görüşürsünüz" gibi komik ve bir o kadar saçma mantığa takıldı insanlar.
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nkvelioglu 7 yıl
Siz tartışmıyorsunuz. Sorun o. Şu an siz apple ve samsungu bahane ederek bırbirinizi aşağılıyorsunuz. Medeni insanlar gibi tartışabilseniz sorun olmayacak... Koyun Zemsung... cık cık cık
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lordrdley 7 yıl
Actim butun yorumlari okudum sikilmadan. bazen gulumsedim.bu ulkede bir seyi destekliyorsan zaten ruhunu adamalisin.birbirini doner bicaklari ile dogramalisin ki gercekten destekledigini gosteresin. Turkiye' nin onde gelen apple dergisinde yaziyorum (apple hayraniyim ama hatasi veya sevabinda hakkini veriyorum.)ve sizin kadar hater ve fan olamiyorum buna uzuluyorum. Kendi adima degilde sizin adiniza daha bir cok uzuluyorum. Apple veya Samsung'un %1 umrundaysaniz ben bogaz koprusune cikip essegim ben diye bagiracagim. Lutfen elestiri veya destek belirtecekseniz bu saygi cercevesinde olsun. Benim anladigim kadari ile haberde yazan sms zaten sorunlu bir sistem. Eski bir teknoloji ve bircok kisitlamaya sahip( sanki kendi herseyi ozgur kiliyor apple efendi) ve ios urunu olanlarin sms yerine imessage kullanmalarini tavsiye ediyor.hepsi bu.abartmayin lutfen. Ben yine ios umdan sms atacam yine mms atacam banane yahu. Zaten ios da problem varsa seve seve updateleyecek.sorun cozuldu hepinizi opuyorum. :*

İmla,karakter,devrik cumle hersey mevcut idare edin.:)

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2wicky 7 yıl
hepimiz sadece i-message kullanalım o zaman :)
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op.55 no.1 7 yıl
Tartışma baya büyümüş takip edemedim benim demeye çalıştığım şey dünyada iyi firma dene bir şey olmadıgı firmaların tek düşündükleri şey para müşteri memnuniyetinide daha fazla para kazanmak için sağlarlar su an baştaki firmalar Samsung android ikilisi olsaydı aynı şeyi onlarda yapacaktı.Bu arada benim telefonum Nokia tacbletim Apple kameram kanon konsolum Nintendo ve Microsoft dur yani bir markaya bağlı olmadığım için objektif yorum yazıyorum.
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dost1984 7 yıl
DigitalKral
Yaşasın GÜVENLİ ve STABİL IOS :

youtubede sesi çıkmayan videoyu kulağın dibinden izlenen telefonu niye kullanırlar anlamam. 5.0 yazılımından sonrada kulaklık ses çıkışlarınıda bozdular çöp oldu artık ios birtek kral oyun daki oyunlar gibi oyunları kaldı (istisna olanlar var robottada mevcut çogu) bakalım o nezaman bitecek
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lagionaire 7 yıl
Bilmem kac milyon kisi apple kullaniyor hepsini onune alip koyun diosun:) bizede koymak duser:)
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