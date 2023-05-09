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    Final Cut Pro ve Logic Pro, iPad'e geliyor: İşte fiyatı

    Apple, popüler Mac programları arasında olan Final Cut Pro ve Logic Pro'nun iPad'lere geleceğini duyurdu. Profesyonel uygulamalarla iPad'ler mobil stüdyoya dönüşecek.
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    Apple iPad Final Cut Pro & Logic Pro Tam Boyutta Gör
    Final Cut Pro ve Logic Pro, çok dokunma hareketleri ve makine öğrenimi özellikleriyle iPad’e geliyor. Video ve müzikle ilgilenen içerik üreticiler, 23 Mayıs tarihinden itibaren, App Store üzerinden iPad için Final Cut Pro ve Logic Pro aboneliklerini başlatabilecek.

    iPad için Final Cut Pro ve Logic Pro, video profesyonelleri ve müzik yapımcılarına çalışmalarını kaydetme, düzenleme, tamamlama ve bitirme olanağı sağlayan kapsamlı bir araç takımı sunuyor.

    Final Cut Pro iPad uygulaması özellikleri

    iPad için Final Cut Pro uygulaması Tam Boyutta Gör
    Apple, Final Cut Pro’nun iPad için tasarlanan yeni sürümünün yepyeni dokunmatik arayüz ile birlikte video yaratıcılarının yeni iş akışlarına erişmesine olanak tanıyan araçlar içerdiğini söyledi. Kullanıcılar, çoklu dokunma hareketlerini kullanarak zaman çizelgesinde gezinmek, klipleri yönetmek, hassas düzenlemeler yapabilecek. Apple Pencil’ı kullanarak doğrudan videoda çizim yapmasına ve yazmasına olanak tanıyan yeni Canlı Çizim özelliği de mevcut. Ayrıca HDR videoları görüntülemek ve düzenlemek için özel bir mod (Reference Mode) var.

    Apple, Final Cut Pro iPad uygulamasına makine öğrenimini kullanan özellikler de eklendiğini söyledi. Örneğin; içerik üreticilerin yeşil ekrana ihtiyaç duymadan klipteki bir objenin arka planını temizlemelerine veya değiştirmelerine imkan veren Scene Removal Mask özelliği. Görüntüleri dikey veya kare gibi farklı en boy oranlarına göre ayarlamak için Otomatik Kırpma, arka plan gürültüsünü kesmek için Ses İzolasyonu, kullanılabilecek diğer özellikler arasında.

    Logic Pro iPad uygulaması özellikleri

    iPad için Logic Pro uygulaması Tam Boyutta Gör
    Logic Pro iPad uygulaması da kullanıcıların tabletin dokunmatik ekranından faydalanması için çoklu dokunma hareketleri içeriyor. Sezgisel kontrollerin yanı sıra yakınlaştırmak için kıstırma, ilerletmek için kaydırma hareketleri, karmaşık projelerde çalışmayı kolaylaştıracak. İçerik oluşturucular, ayrıca Apple Pencil'ı kullanarak hassas düzenlemeler yapabilecek.

    Dinamik filtreleme kullanan yepyeni ses tarayıcısı, müzik yaratıcılarının ilham anında üstün sesi bulmalarına yardımcı olacak. Ses tarayıcı, mevcut olan tüm enstrüman eklemeleri, ses eklemeleri, plug-in ön ayarları, denemeler ve döngüleri tek bir yerde gösteriyor. Kullanıcılar, herhangi bir sesi bir projeye dahil etmeden önce dokunarak ön izleyebilecek.

    iPad için Final Cut Pro ve Logic Pro fiyatı

    Apple, iPad için Final Cut Pro ve Logic Pro uygulamasını bir ay veya yıllık abone olanlara sunacak. 1 ay ücretsiz deneme mevcut. Sonrasında aylık 4.99 dolar, yıllık 49 dolar. Final Cut Pro, M1 çipli iPad modelleri ve daha sonra çıkan iPad’lerde, Logic Pro, A12 Bionic çipli iPad modelleri ve sonrasında çıkan iPad’lerde kullanılabilecek. iPadOS 16.4 sürümünün de yüklü olması gerekiyor.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    D
    douradoluxurcars 3 saat önce

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    D
    DH Misafiri 3 saat önce

    ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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