Final Cut Pro ve Logic Pro, iPad'e geliyor: İşte fiyatı

- Final Cut Pro iPad uygulaması özellikleri
- Logic Pro iPad uygulaması özellikleri
- iPad için Final Cut Pro ve Logic Pro fiyatı
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iPad için Final Cut Pro ve Logic Pro, video profesyonelleri ve müzik yapımcılarına çalışmalarını kaydetme, düzenleme, tamamlama ve bitirme olanağı sağlayan kapsamlı bir araç takımı sunuyor.
Final Cut Pro iPad uygulaması özellikleri
Apple, Final Cut Pro iPad uygulamasına makine öğrenimini kullanan özellikler de eklendiğini söyledi. Örneğin; içerik üreticilerin yeşil ekrana ihtiyaç duymadan klipteki bir objenin arka planını temizlemelerine veya değiştirmelerine imkan veren Scene Removal Mask özelliği. Görüntüleri dikey veya kare gibi farklı en boy oranlarına göre ayarlamak için Otomatik Kırpma, arka plan gürültüsünü kesmek için Ses İzolasyonu, kullanılabilecek diğer özellikler arasında.
Logic Pro iPad uygulaması özellikleri
Dinamik filtreleme kullanan yepyeni ses tarayıcısı, müzik yaratıcılarının ilham anında üstün sesi bulmalarına yardımcı olacak. Ses tarayıcı, mevcut olan tüm enstrüman eklemeleri, ses eklemeleri, plug-in ön ayarları, denemeler ve döngüleri tek bir yerde gösteriyor. Kullanıcılar, herhangi bir sesi bir projeye dahil etmeden önce dokunarak ön izleyebilecek.
iPad için Final Cut Pro ve Logic Pro fiyatı
Apple, iPad için Final Cut Pro ve Logic Pro uygulamasını bir ay veya yıllık abone olanlara sunacak. 1 ay ücretsiz deneme mevcut. Sonrasında aylık 4.99 dolar, yıllık 49 dolar. Final Cut Pro, M1 çipli iPad modelleri ve daha sonra çıkan iPad’lerde, Logic Pro, A12 Bionic çipli iPad modelleri ve sonrasında çıkan iPad’lerde kullanılabilecek. iPadOS 16.4 sürümünün de yüklü olması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah