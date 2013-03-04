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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Apple, iWatch'ı eksiksiz olsun istiyor"

6 yıl
2,2b
1
79
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı neredeyse kesinlik kazanan akıllı saat projesi iWatch'la ilgili yeni duyumlar gelmeye devam ediyor.

The Verge'in Apple'daki kaynaklarına dayandırdığı iki yeni iddiası Apple'ın iWatch tutkusunu, onun sadece 5.nesil iPod Nano ve kayışından ibaret olmaması için çalışmalarını ve daha da önemlisi projenin gecikebileceğini gözler önüne koyuyor.

İlk iddia iWatch'ın işletim sistemiyle ilgili. İlk zamanlar Apple'ın akıllı saatinin 5. ve 6. nesil iPod Nano'ya hayat veren oldukça kırpılmış bir iOS türevinin hayat vereceği konuşuluyordu. Ancak The Verge'in aldığı duyumlar işin öyle olmadığını gösteriyor. İddiaya göre Apple, iOS'in tam anlamıyla iWatch'da çalışabilmesin hedefliyor. Sistemi iWatch'a uygun hale getirmek için çalışan Apple mühendisleri, iWatch'a kısıtlı fonksiyonlar değil iOS'in sahip olduğu tün yetenekleri kazandırmayı hedefliyor.

Muhtemelen iWatch projesinin baş mimarı olan 5.nesil iPod Nano'da Apple, oldukça kırpılmış bir iOS türevine yer vermişti. Sistem kısıtlı özellikler sunmakla birlikte 3. parti uygulamalara destek veremiyordu. Fakat anlaşılan Apple, iOS'e büyük başarı kazandıran geliştiricilerin gücünü ve yarattıklarını gördükten sonra iWatch'ı da geliştircilerin marifetli parmaklarından çıkacak uygulamalarla zenginleştirmek istiyor.

İkinci iddia ise tüm teknoloji severlerin dert yandığı batarya konusuyla ilgili. Apple, iWatch'da en az 4-5 günlük pil ömrü sunmayı hedeflemek birlikte, şu anki prototiplerde bu hedefe ulaşılmış değil. Kaynakların ifadelerine göre mevcut prototipler 2 günde bir şarj edebilme ihtiyacı duymakta ki Apple mühendisleri, bu süreyi arttırabilmek için çalışmalarını sürdürmekteymiş.

İkinci iddia kritik, daha doğrusu birinci iddiayı göz önüne aldığımızda biraz çözümü zor gibi gözüküyor. Çünkü pil performansının başlıca parametrelerinden biri işletim sistemi ol. Dolayısıyla Apple'ın pil performansını istediği seviyeye çıkartabilmesi için önünde temelde iki çözüm duruyor: Ya iOS'i büyük optimizasyonlar ile iWatch'a uygun hale getirecek ki bu cihazın 2013 içinde lanse edilmesini kolaylaştıracak. Ya da pil teknolojisinde istediği pil ömrünü sunabilecek yenilikleri hayata geçirecek ki eğer teknoloji imkan vermez ise bir süre daha projenin hayata geçişi ertelenecek.

Apple, iWatch ile gerçek Apple TV'ye kıyasla iki kat daha fazla kar elde edebilir.

Bu öngörünün sahibi ise lüks tüketim malları üzerine uzmanlaşmış Oliver Chen isimli analist. Chen'in bu tespitinin dayanak noktaları ise TV pazarı ile saat pazarı arasındaki kar marjları. TV pazarının 119 milyar dolar büyüklüğünde, saat pazarının ise 60 milyar dolar büyüklüğünde olduğunu belirten Chen, konu kar marjları olduğunda ise saatlerin, TV'leri 4'e katladığını belirtiyor. Daha sayısal bir ifadeyle, TV pazarında kar marjı %15 iken, saat pazarında ise bu değer %60. Dolayısıyla Apple'ın her iki pazardan da %10'luk bir pay alması demek, saat pazarında 3,6 milyar dolar, TV pazarında ise 1,79 milyar dolar kar elde etmesi anlamına geliyor.


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sinanx 6 yıl en beğenilen
Apple Samsung'dan sonra Rolex'i de karşısına aldı.
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efe7182 6 yıl Erkansins
erkank53

tutmaz bu olay. Daha once denenen android saatler piyasada beklenen etkiyi gosteremedi.

ipad den önceki tabletlerde tutmamıştı.
erkank53tutmaz bu olay. Daha once denenen android saatler piyasada beklenen etkiyi gosteremedi.ipad den önceki tabletl...
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Vasto Lorde 6 yıl Erkansins
erkank53

tutmaz bu olay. Daha once denenen android saatler piyasada beklenen etkiyi gosteremedi.

apple farkı var
erkank53tutmaz bu olay. Daha once denenen android saatler piyasada beklenen etkiyi gosteremedi.apple farkı var
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Rizeli55 5 yıl
Nasıl yaparlar bilmiyorum ama vücut ısıyla şarj falan olur ek bir pil vs istemezse o zaman rekor kırar...over kill olur...
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SaB0 6 yıl
Steve olsaydı eminim saat teknolojisine yön vericek bir buluş ile karşımıza çıkardı bu üründe.
Olurda sağlam bir şekilde çıkarsa, kesin alıcam. çünkü saat almıyorum bu ürünü bekliyorum duydugum günden beri.
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Dicklers 6 yıl
Acaba ne zaman piyasaya sürecekler.... ?
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a008mania 6 yıl SaB0
Sabotaj1148

Steve olsaydı eminim saat teknolojisine yön vericek bir buluş ile karşımıza çıkardı bu üründe.
Olurda sağlam bir şekilde çıkarsa, kesin alıcam. çünkü saat almıyorum bu ürünü bekliyorum duydugum günden beri.

çok doğru tespit..

owww its amaaazingggg


mesela saatin applecası şöyle olur...gün neden 24 saat...sıkılmadınızı mı...iwatch ile artık gün 20 saat (i-hour)....saaatler 100 dakika (i-minutes) ..bla...bla..saniye (i-seconds)

it is not a watch...it is i watch :))

completely new experience....gorgeus!!! isn't it simple...best watching experience ever!!
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Mr.Loney 6 yıl SaB0
Sabotaj1148
Steve olsaydı eminim saat teknolojisine yön vericek bir buluş ile karşımıza çıkardı bu üründe.
Olurda sağlam bir şekilde çıkarsa, kesin alıcam. çünkü saat almıyorum bu ürünü bekliyorum duydugum günden beri.

Saat teknolojisine yön veren vermiş zaten.
En basitinden Casio: saatteki küçücük alıcı dünyadaki 4 tane verici antenden sinyal alıp bölgeye göre kendini ayarlayabiliyor...
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multiTYRT 6 yıl
Saat alacağım, bunu beklediğim için GooKoo(tam hatırlamıyorum adını
) almadım. Bakalım beklediğime değecek mi?
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01.23 6 yıl
Satici varsa pm lutfen
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SiyahPelerinliAdam 6 yıl
Bu saatin teknik olarak eksiklerini nispeten kapatacak olan tasarımı olabilir. Zira saat, taşıdığınız telefondan, yada zamanı göstermesinden farklı olarak aynı zamanda bir aksesuardır. Şık olması onu değerli kılar. Apple gibi tasarım konusunda ince eleyip sık dokuyan ve Steve Jobs ile kaligrafi derslerinden doğan bir firmanın dizayn konusunda ne kadar başarılı bir iş çıkaracağını izleyip göreceğiz. Kimbilir belki de firmayı diğerlerinden farklı kılan bu özelliği Steve Jobs ile birlikte ölmüştür.
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Hsnyksr 6 yıl
Nasıl bir cihaz olucak cok merak ediyorum
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cod635 6 yıl
Vallahi beyler bu saat olayı müthiş fikir Apple yaparda kötü olurmu hiç düşünsenize wifi olan istediğin zaman haberlere yada telefonuna gelen mesajlara iletilere telefonu cebinden çıkarmadan ulaşabileceksin.Ya adamlar devrim yapıyorlar burda ise gereksiz falan gibi yorumlar var beyler saygı gösterin adamlar uğraşıyor. Allah nasip ederse ilk alanlardan olurum herhalde.
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tempestatem 6 yıl
Her apple konusunda fandroid saldırısı yeter be
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Hazan 6 yıl
Super olur. Ben alirim
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Onur__ 6 yıl

Saatte bluetooth olur da iphone ile sürekli eşzamanlı olursa müthiş olur. (Mirroring benzeri)
Tabiki notlar gibi, fotoğraflar gibi basit uygulamalar için mirroringten bahsediyorum.

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Mr.Loney 6 yıl Onur__
Onur__

Saatte bluetooth olur da iphone ile sürekli eşzamanlı olursa müthiş olur. (Mirroring benzeri)
Tabiki notlar gibi, fotoğraflar gibi basit uygulamalar için mirroringten bahsediyorum.



Telefonun şarjını yetirmek için bir taraflarımızı yırtarken ne diye bluetooth'umuz açık dolanalım
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Nerevarine 6 yıl
En az 4 inç.
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Buzmavili 6 yıl
fiyatı ortalama ne olacakmış?
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