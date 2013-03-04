"Apple, iWatch'ı eksiksiz olsun istiyor"

Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı neredeyse kesinlik kazanan akıllı saat projesi iWatch'la ilgili yeni duyumlar gelmeye devam ediyor.

The Verge'in Apple'daki kaynaklarına dayandırdığı iki yeni iddiası Apple'ın iWatch tutkusunu, onun sadece 5.nesil iPod Nano ve kayışından ibaret olmaması için çalışmalarını ve daha da önemlisi projenin gecikebileceğini gözler önüne koyuyor.

İlk iddia iWatch'ın işletim sistemiyle ilgili. İlk zamanlar Apple'ın akıllı saatinin 5. ve 6. nesil iPod Nano'ya hayat veren oldukça kırpılmış bir iOS türevinin hayat vereceği konuşuluyordu. Ancak The Verge'in aldığı duyumlar işin öyle olmadığını gösteriyor. İddiaya göre Apple, iOS'in tam anlamıyla iWatch'da çalışabilmesin hedefliyor. Sistemi iWatch'a uygun hale getirmek için çalışan Apple mühendisleri, iWatch'a kısıtlı fonksiyonlar değil iOS'in sahip olduğu tün yetenekleri kazandırmayı hedefliyor.

Muhtemelen iWatch projesinin baş mimarı olan 5.nesil iPod Nano'da Apple, oldukça kırpılmış bir iOS türevine yer vermişti. Sistem kısıtlı özellikler sunmakla birlikte 3. parti uygulamalara destek veremiyordu. Fakat anlaşılan Apple, iOS'e büyük başarı kazandıran geliştiricilerin gücünü ve yarattıklarını gördükten sonra iWatch'ı da geliştircilerin marifetli parmaklarından çıkacak uygulamalarla zenginleştirmek istiyor.

İkinci iddia ise tüm teknoloji severlerin dert yandığı batarya konusuyla ilgili. Apple, iWatch'da en az 4-5 günlük pil ömrü sunmayı hedeflemek birlikte, şu anki prototiplerde bu hedefe ulaşılmış değil. Kaynakların ifadelerine göre mevcut prototipler 2 günde bir şarj edebilme ihtiyacı duymakta ki Apple mühendisleri, bu süreyi arttırabilmek için çalışmalarını sürdürmekteymiş.

İkinci iddia kritik, daha doğrusu birinci iddiayı göz önüne aldığımızda biraz çözümü zor gibi gözüküyor. Çünkü pil performansının başlıca parametrelerinden biri işletim sistemi ol. Dolayısıyla Apple'ın pil performansını istediği seviyeye çıkartabilmesi için önünde temelde iki çözüm duruyor: Ya iOS'i büyük optimizasyonlar ile iWatch'a uygun hale getirecek ki bu cihazın 2013 içinde lanse edilmesini kolaylaştıracak. Ya da pil teknolojisinde istediği pil ömrünü sunabilecek yenilikleri hayata geçirecek ki eğer teknoloji imkan vermez ise bir süre daha projenin hayata geçişi ertelenecek.

Apple, iWatch ile gerçek Apple TV'ye kıyasla iki kat daha fazla kar elde edebilir.

Bu öngörünün sahibi ise lüks tüketim malları üzerine uzmanlaşmış Oliver Chen isimli analist. Chen'in bu tespitinin dayanak noktaları ise TV pazarı ile saat pazarı arasındaki kar marjları. TV pazarının 119 milyar dolar büyüklüğünde, saat pazarının ise 60 milyar dolar büyüklüğünde olduğunu belirten Chen, konu kar marjları olduğunda ise saatlerin, TV'leri 4'e katladığını belirtiyor. Daha sayısal bir ifadeyle, TV pazarında kar marjı %15 iken, saat pazarında ise bu değer %60. Dolayısıyla Apple'ın her iki pazardan da %10'luk bir pay alması demek, saat pazarında 3,6 milyar dolar, TV pazarında ise 1,79 milyar dolar kar elde etmesi anlamına geliyor.