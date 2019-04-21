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Apple ikinci kez Swatch karşısında hukuki mücadeleyi kaybetti

İsviçreli ünlü saat firması Swatch’un kendisine ait popüler sloganları saatlerinde izinsiz kullandığını iddia eden Apple iki farklı ülkede dava açtı ancak ikisinde de haksız bulundu.
1 ay
4,8b
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8
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde patent ve teknoloji ihlalleri konusunda hukuk mücadelelerine tanık olduğumuz Apple, İsviçre’de ilginç bir dava zinciri içerisinde bulunuyor. Mevcut iki dava da firmanın popüler sloganları ile ilgili.

İkinci dava da başarısız

Apple’ın ünlü saat markası Swatch ile yaşadığı hukuk kavgasında popüler sloganlar söz konusu. Geçtiğimiz haftalarda sonlanan ilk davada Swatch saatlerinde kullanılan Tick Different logosunun Think Different sloganından esinlendiğini iddia eden Apple haksız bulunmuştu. Kararda Think Different sloganının İsviçre’de bir anlam ifade etmediği belirtilmişti.

Ayrıca Bkz. "Huawei ne kadar bağımsız bir firma?"

İkinci dava ise bu One More Thing mottosu ile ilgili. Steve Jobs’un efsane haline gelen ve halen Apple’ın etkinliklerde kullandığı One More Thing mottosunun, Avusturalya’da Swatch saatlerinde izinsiz olarak yer verildiğini iddia eden firma davacı olmuştu.

Swatch ise filmlerden esinlenen yeni saat serisinde bu sloganı; kült Komiser Columbo dizisinde geçtiği için kullandığını dile getirmişti. Hatırlanacağı üzere Just One More Thing tümcesi Columbo’nun en sık kullandığı tümceydi ve hatta Steve Jobs’un da bundan etkilendiği bir dönem iddia edilmişti.

Haliyle yapılan savunma sonrasında Avusturalya mahkemeleri Swatch’u haklı buldu ve Apple’ın mahkeme masraflarını ödemesi gerektiğine hükmetti. Kararda tümcenin sadece bir ürün için söylendiği ve sonrasında herhangi bir ürün ile ilişkilendirilmediği dile getirilmiş. Dava sonuçları muhtemelen kıyas olacak ve bundan sonra Apple sloganlarının özellikle yaygın bir anlam ifade etmediği ülkelerde sıkça kullanıldığına şahit olabiliriz.

 

https://9to5mac.com/2019/04/20/apple-swatch-one-more-thing-trademark/ Yorum Yaz
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Mianfei 1 ay en beğenilen
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Kerim5100 1 ay
Sloganlara ağlayacak kadar düştülerse satışlar gerçekten kötü demekki XD
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apulunas 3 hf.
yok o dik dörtgenimi çaldı, yok bu sloganımı çaldı. nasıl teknoloji firması bu arkadaş? havası spaceX'te yok ama patent ihlali için açtığı davalar ilkokul çağında.
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OverClocK1ng 1 ay
Epıl, dizide kullanılan bir iki kelimeyi de kendine mal etmeye çalışmış ama hakim yememiş...
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teknokaptan 1 ay
EYPIL :))
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Mr. Jingles 1 ay
İsviçreli saatçilerle başedemezsin Apple efendi.
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Askaparta 1 ay
Eypıl daha çok kaybecek.
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Kerim5100 1 ay
Sloganlara ağlayacak kadar düştülerse satışlar gerçekten kötü demekki XD
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transverse 3 hf. Kerim5100
Kesin satışları düşen Apple'dır :)
sammobile.com/...
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Mianfei 1 ay en beğenilen
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