Apple ikinci kez Swatch karşısında hukuki mücadeleyi kaybetti

Genelde patent ve teknoloji ihlalleri konusunda hukuk mücadelelerine tanık olduğumuz Apple, İsviçre’de ilginç bir dava zinciri içerisinde bulunuyor. Mevcut iki dava da firmanın popüler sloganları ile ilgili.

İkinci dava da başarısız

Apple’ın ünlü saat markası Swatch ile yaşadığı hukuk kavgasında popüler sloganlar söz konusu. Geçtiğimiz haftalarda sonlanan ilk davada Swatch saatlerinde kullanılan Tick Different logosunun Think Different sloganından esinlendiğini iddia eden Apple haksız bulunmuştu. Kararda Think Different sloganının İsviçre’de bir anlam ifade etmediği belirtilmişti.

İkinci dava ise bu One More Thing mottosu ile ilgili. Steve Jobs’un efsane haline gelen ve halen Apple’ın etkinliklerde kullandığı One More Thing mottosunun, Avusturalya’da Swatch saatlerinde izinsiz olarak yer verildiğini iddia eden firma davacı olmuştu.

Swatch ise filmlerden esinlenen yeni saat serisinde bu sloganı; kült Komiser Columbo dizisinde geçtiği için kullandığını dile getirmişti. Hatırlanacağı üzere Just One More Thing tümcesi Columbo’nun en sık kullandığı tümceydi ve hatta Steve Jobs’un da bundan etkilendiği bir dönem iddia edilmişti.

Haliyle yapılan savunma sonrasında Avusturalya mahkemeleri Swatch’u haklı buldu ve Apple’ın mahkeme masraflarını ödemesi gerektiğine hükmetti. Kararda tümcenin sadece bir ürün için söylendiği ve sonrasında herhangi bir ürün ile ilişkilendirilmediği dile getirilmiş. Dava sonuçları muhtemelen kıyas olacak ve bundan sonra Apple sloganlarının özellikle yaygın bir anlam ifade etmediği ülkelerde sıkça kullanıldığına şahit olabiliriz.