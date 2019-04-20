Huawei ne kadar bağımsız bir firma?

ABD-Çin ticaret savaşlarında adı en çok ön plana çıkan şüphesiz Huawei oldu. Çin hükümetine çalıştığı ve veri sızdırdığı iddiası ortaya atılan Huawei, ABD dahil bazı ülkelerde kurumsal tarafta engellendi. Hatta operatör anlaşmalarından da yasaklandı.

Bağımsız mı değil mi?

Huawei bu süreç içerisinde kesinlikle Çin hükümetine bağlı olmayan ve tüm hisseleri 96768 çalışanının elinde olan özel bir şirket olduğunu sık sık dile getirdi. Bununla birlikte bazı şüpheler yok değil.

Sadece ağ ekipmanları odaklı çalıştığı ve ortakları adına mobil cihaz ürettiği dönemden akıllı telefon pazarının en çok konuşulan firması haline gelmesinde hükümet teşviklerinin büyük katkısının olduğu bir gerçek. Bunu Motorola’nın bir dönem satın alma planları yaptığı haberlerinden öğrenmiştik. Hal böyle olunca kimse emin olamıyor.

Ayrıca Bkz.

"3 milyon dolarlık Fortnite World Cup Creative etkinliği başlıyor"

Vietnam Fulbright Üniversitesi ve George Washington Üniversitesi araştırmacıları bu şüpheye kafa yorarak Huawei’nin Sahibi Kim adıyla bir rapor yayınlamış. Raporda bazı soru işaretlerine dikkat çekiliyor.

Raporda Huawei’nin belirttiği gibi çalışanların sahip olduğu bir firma söylemi gerçeği yansıtmıyor zira hissedarlar sadece kar paylaşımı noktasında aktif. Mali ve stratejik kararlar alınması ise bambaşka bir konu.

Huawei markasının sahibi Huawei Investment and Holding adındaki holding yapısı. Kurucu Ren Zhengfei’nin bu holdingde yüzde 1.14 hissesi var. Kalan yüzde 99 civarındaki hisse ise Ticaret Sendikası Komitesi adındaki bir oluşuma ait.

Şirkette önemli kararları bu komite alıyor ancak komite kimlerden oluşuyor herhangi bir bilgi bulunamamış. Çin’de bu tür komitelerin hükümet ile sıkı bir bağının olduğu biliniyor.

Araştırmacılar Huawei’nin ne tamamen çalışanlara ait ne de tamamen komiteye ait bir firma olduğunu belirtiyor ve kesin bir sonuç ortaya koyamıyor. Sadece şüphelerin dile getirilmesi adına bir rapor olmuş. Huawei ise raporun tamamen yanlış tahminlere dayandığını ve yanıltıcı bilgilerle dolu olduğunu belirtiyor.