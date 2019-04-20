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Huawei ne kadar bağımsız bir firma?

Son dönemde yasaklamalar ile gündeme gelen Çinli Huawei tamamen bağımsız bir şirket olduğunu belirtiyor. Peki Huawei gerçekte ne kadar bağımsız? Detaylar haberimizde.
1 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD-Çin ticaret savaşlarında adı en çok ön plana çıkan şüphesiz Huawei oldu. Çin hükümetine çalıştığı ve veri sızdırdığı iddiası ortaya atılan Huawei, ABD dahil bazı ülkelerde kurumsal tarafta engellendi. Hatta operatör anlaşmalarından da yasaklandı.

Bağımsız mı değil mi?

Huawei bu süreç içerisinde kesinlikle Çin hükümetine bağlı olmayan ve tüm hisseleri 96768 çalışanının elinde olan özel bir şirket olduğunu sık sık dile getirdi. Bununla birlikte bazı şüpheler yok değil.

Sadece ağ ekipmanları odaklı çalıştığı ve ortakları adına mobil cihaz ürettiği dönemden akıllı telefon pazarının en çok konuşulan firması haline gelmesinde hükümet teşviklerinin büyük katkısının olduğu bir gerçek. Bunu Motorola’nın bir dönem satın alma planları yaptığı haberlerinden öğrenmiştik. Hal böyle olunca kimse emin olamıyor.

Ayrıca Bkz. "3 milyon dolarlık Fortnite World Cup Creative etkinliği başlıyor"

Vietnam Fulbright Üniversitesi ve George Washington Üniversitesi araştırmacıları bu şüpheye kafa yorarak Huawei’nin Sahibi Kim adıyla bir rapor yayınlamış. Raporda bazı soru işaretlerine dikkat çekiliyor.

Raporda Huawei’nin belirttiği gibi çalışanların sahip olduğu bir firma söylemi gerçeği yansıtmıyor zira hissedarlar sadece kar paylaşımı noktasında aktif. Mali ve stratejik kararlar alınması ise bambaşka bir konu.

Huawei markasının sahibi Huawei Investment and Holding adındaki holding yapısı. Kurucu Ren Zhengfei’nin bu holdingde yüzde 1.14 hissesi var. Kalan yüzde 99 civarındaki hisse ise Ticaret Sendikası Komitesi adındaki bir oluşuma ait.

Şirkette önemli kararları bu komite alıyor ancak komite kimlerden oluşuyor herhangi bir bilgi bulunamamış. Çin’de bu tür komitelerin hükümet ile sıkı bir bağının olduğu biliniyor.

Araştırmacılar Huawei’nin ne tamamen çalışanlara ait ne de tamamen komiteye ait bir firma olduğunu belirtiyor ve kesin bir sonuç ortaya koyamıyor. Sadece şüphelerin dile getirilmesi adına bir rapor olmuş. Huawei ise raporun tamamen yanlış tahminlere dayandığını ve yanıltıcı bilgilerle dolu olduğunu belirtiyor.

 

https://www.gizmochina.com/2019/04/19/huawei-not-owned-by-its-employees-state-ownership-likely-research-paper/ Yorum Yaz
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benhuraxu 1 ay en beğenilen
Ekrem senin apple ne kadar bağımsız?
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Xloud 1 ay
Apple'ın yönetim kurulundaki askeri düzey personeller ile ilgili bir makale de gelecek mi?
Yanıtla +24
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Arisaka 1 ay
Xiaomi ve Huawei piyasaya ağırlığını koyduğundan beri hep aynı boş muhabbetler. Çin hükümetiyle çalışıyor, verileri çine aktarıyor, bizi izliyor bla bla bla..
Google gibi yatak odamıza kadar girmiş bir şirket varken utanmadan verilerin çine aktarıldığından bahsediyorlar. Dünyada amerikan şirketleri kadar veri toplayan hiç bir şirket yok bunu bilmeyen de yok ama olsun samsung, apple gibi markalara 6000-7000 TL verince doğal olarak 3000-4000 TL ye aynı kalite telefonu kötülemek için bunları söylemek zorundalar normal karşılıyorum.
Xiaomi ve Huawei piyasaya ağırlığını koyduğundan beri hep aynı boş muhabbetler. Çin hükümetiyle çalışıyor, verileri çine aktarıyor, bizi izliyor bla bla bla..
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Sharparrow 1 ay
Dünya çinli şirkerlerden değil esas amerikalı şirketlerden korksun... Google insanların en mahrem bilgilerine dahi sahipken korkulması geren acaba huawei mi? Google apple Microsoft Facebook zaten dünyanın sülalesinin seceresini elinde tutarken huawei'e bu şekilde yüklenmek akıl tutulması aynı zamanda dünyanın aklıyla alay etmekten başka birşey değildir
Yanıtla +4
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Arisaka 1 ay
Xiaomi ve Huawei piyasaya ağırlığını koyduğundan beri hep aynı boş muhabbetler. Çin hükümetiyle çalışıyor, verileri çine aktarıyor, bizi izliyor bla bla bla..
Google gibi yatak odamıza kadar girmiş bir şirket varken utanmadan verilerin çine aktarıldığından bahsediyorlar. Dünyada amerikan şirketleri kadar veri toplayan hiç bir şirket yok bunu bilmeyen de yok ama olsun samsung, apple gibi markalara 6000-7000 TL verince doğal olarak 3000-4000 TL ye aynı kalite telefonu kötülemek için bunları söylemek zorundalar normal karşılıyorum.
Yanıtla +12
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benhuraxu 1 ay en beğenilen
Ekrem senin apple ne kadar bağımsız?
Yanıtla +33
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koyunsayar 1 ay
Ekrem doğruyu konuş sana sorum şu senin patronla Huawei nın patron aynı kişi değil mi!??
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homebird 1 ay
Apple ne kadar bağımızsa Huawei de o kadar bağımsızdır. ("Ulusal güvenlik" dediklerinde neler olacağını tahmin edersiniz)
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deoks 1 ay
Çinde bir firma ne kadar bağımsız olabilir ki zaten?
Yanıtla +3
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mehmedaltair 1 ay
Huawei'nin bağımsız olduğunu düşünen yoktur zaten. Çok değil bu adamlar 10 yıl kadar önce batmıştı Çin hükümeti tomarla para verip kurtardı tabii ki babasının hayrına kurtarmadı. Zaten yönetim kurulunun kimlerden oluştuğunun gizlenmesi bile başlı başına soru işareti.
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kraix 1 ay
Huawei'nin bir anda zıplaya zıplaya büyümesinde para baronlarının büyük desteği olduğunu düşünüyorum. Sebebi ise tüm avrupa'nın ve dünyanın bir çok yerinde network çalışmalarını, iletişim sistemlerini Huawei'nin yapmasından dolayı dikkatleri üzerine çekip bu para baronu olarak tabir edilen savaşlar başlatacak güçte kişilerin bu cevherde ışık görüp parayı akıttıkları yönünde bir hislerim her geçen gün artıyor nedense...
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Xloud 1 ay
Apple'ın yönetim kurulundaki askeri düzey personeller ile ilgili bir makale de gelecek mi?
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