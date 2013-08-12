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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Apple ile Samsung, 12 inçlik tabletler üzerinde çalışmalar yapıyor"

5 yıl
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28
iPad
Shady
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasına yön veren iki dev isim Apple ile Samsung, iddiaya göre, 12 inçlik tabletler üzerinde çalışıyor.

Digitimes’ın her iki firmaya yakın isimlere dayandırdığı haberine göre iki dev isim, tablet pazarında yeni bir Pazar yaratmak için yeni projelere odaklanmış durumda. Hali hazırda 9 ve 7 inçlik pazarlarda rakip olan iki dev isim, 12 inçlik tabletleriyle birbirlerine üstünlük kurma planları yapıyor.

İddiaya göre Samsung, bu konuda Apple’dan biraz daha istekli. Akıllı telefonlara olan trendle birlikte son tüketicinin bilgisayar gibi ürünlerden, daha temel işlevleri yerine getiren akıllı cihazlara olan ilgisini göz önüne alan Koreli firma, dizüstü bilgisayar satışlarını büyük ölçüde etkileyecek olmasına rağmen, 12 inçlik tabletle çok daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyor.

Diğer taraftan Apple ise konuya biraz daha temkinli yaklaşmakta. Özellikle 11 ve 13 inçte MacBook Air gibi çok satılan bir ürünü bulunması, Apple’ın frenleyen en önemli unsur. Ancak rakiplerden gelebilecek böyle bir hamle karşısında da Apple, hazırlıksız yakalanmamak için çalışmalar sürdürmekte.

Öte yandan Samsung ve Apple’ın yanı sıra diğer firrmalarında benzer çalışmaları olduğu ancak firmaların 9 ve 10 inçlik tabletlerin satışındaki zayıflamadan ötürü daha çok bekle ve gör stratejisini benimsedikleri düşünülüyor.

Hatırlanacağı gibi bir süre önce Apple’ın, Ar-Ge kapsamında 12.9 inçlik iPad üzerine çalışmalar yaptığı iddia edilmiş; hatta bu iddia üzerine bazı temsili görseller hazırlanmıştı.

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Baller Lifestyle 5 yıl en beğenilen killnOd
killnOd

Carmella

killnOd

12" lik tabletler piyasada tutunabilirlerse bu 14" in altindaki butun laptop netbook ve ultrabooklarin sonu olur.Ayni 5" ve uzeri telefonlarin yayginlasmasi sayesinde yakin bir gelecekte 7" lik tabletlerin yok olacak olmasi gibi.

Hepsinin ayrı bir işlevi var, bende macbook air ve ipad var, ikisini farklı amaçlar için kullanıyorum.

Hepsinin ayri islevi yok insanlar kendilerini bu sekil kandirip bol bol para saciyorlar.Zaten adamlarin amaclarida bu.Tabi cok parasi olan ve harcayacak yer bulamayanlar icin sorun yok ben hepsinden alir koleksiyon yaparim diyebilir , saygimiz sonsuz.Ben sadece kimsenin kabul etmek istemedigi bir gercegi dile getiriyorum.Butun apple urunlerindende alabilirsiniz.


ipadde age of empires nasıl oynayacam, bir anlatsana.
killnOdCarmellakillnOd12" lik tabletler piyasada tutunabilirlerse bu 14" in al...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
andrid laptop neden yapmazlar merak ediyorum şöyle marketten istediğimiz uygulamayı indirsek laptopa bide taşınabilirliği yüksek olup simkart takılsa on numara olur
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Mehmet.Akif 5 yıl
Klavye aparatı ile tam bir laptop olur bu. Bence iyi bir fikir. Apple yaparsa almayı düşünürüm.
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aycibin 5 yıl
12" bir cihaz kesinlikle bir tablet değil ultrabook olmalı.neden windows işletim sisteminin mobil işletim sisteminden üstün özelliklerinden yoksun olayım?çok saçma geldi.
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Leskodjer 5 yıl
Sanki laptop taşıyamıyorum diye ultrabook alan kaç kişi var, çantayı yüklenip laptop taşıyordunuz sizde. 10" kullanan isterse. 12"'de kullanır, taşımaya engel değil bu. He bence gerekli mi değil ama her malın alıcısı farklı saygı göstermek lazım.
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Elder Wand 5 yıl
12" çok ve gereksiz gibi.Yine de görmek lazım.
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TearsForFears 5 yıl
10 inç tablet canlı kanlı görmedim lakin 10 inç ile 12 inç arasında çok fark yok diye düşünüyorum.Tabi 12 inçten sonrasıda fazla büyük olabilir.12 inç tabletler 2500x1600(2k mı oluyor emin değilim) çözünürlük ile gelebilirler.
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burakesan 5 yıl
Psikolojik sınıra bakın. Kafayı iyi bozmuşuz...
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*GameOver* 5 yıl
12"
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efe7182 5 yıl
Benim gibi ipad i resim yapmak icin kullananlar icin cok iyi fırsat
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-BraveHeart- 5 yıl
Tablet ne için sizce??12" i kim yaninda tasiyacak
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ata350 5 yıl
İnsan mı kullanacak onu
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Guest-F8946C419 5 yıl -BraveHeart-
-İndependence-

Tablet ne için sizce??12" i kim yaninda tasiyacak


6 inçlik telefon taşıyanlar cevap verir sana.
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Guest-B61CB1CD0 5 yıl
Kimse kusura bakmasın ipad ( en azından 12"lik ) ve MacBook air ile yapacaklarınız arasında bir fark yok.
Oyun demeyin bana Macbok Air'de oynayabilcekleriniz kısıtlı.Ben bi oyuncu pcsi ve tableti tercih ettim. tabletin yhanına MacBook air veya ultrabook almadım.
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Baller Lifestyle 5 yıl Guest-B61CB1CD0
infinitycry

Kimse kusura bakmasın ipad ( en azından 12"lik ) ve MacBook air ile yapacaklarınız arasında bir fark yok.

Oyun demeyin bana Macbok Air'de oynayabilcekleriniz kısıtlı.Ben bi oyuncu pcsi ve tableti tercih ettim. tabletin yhanına MacBook air veya ultrabook almadım.

Oyun için özel topladığım sistemde var bf3 tarzı oyunlar için. Herşeyin işlevi ayrıdır.
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Zordion 5 yıl
Macbook Air ile iPad uygulamasi yazarsin, iPad'le onu kullanirsin. iPad ne kadar iyi olursa olsun tuketim agirlikli bir cihaz, bu konuda cok iyi. Ama uretkenlik konusunda MacBook Air'in tirnagi bile olamaz.

Yeni MBA'lerde HD5000 var, low-medium arasi oyunlar oynanabilir.

Konuya donersek, 13" bir iPad gereksiz buyuk olur, eger elimizdeki iOS kullanirsa. Ancak x86 tabanli, OS X kullanan bir 13" tablet cikarsa kullanisli olabilir. Surface Pro'ya da rakip cikar.
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CWaRRioR 5 yıl
Tablet demeye gerek yok. Klavyesiz laptop işte...
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erci501 5 yıl
toplam boyutu artırmadan sadece ekranı büyüterek yaparlarsa çok yerinde olur.
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