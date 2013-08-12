"Apple ile Samsung, 12 inçlik tabletler üzerinde çalışmalar yapıyor"

Teknoloji dünyasına yön veren iki dev isim Apple ile Samsung, iddiaya göre, 12 inçlik tabletler üzerinde çalışıyor.

Digitimes’ın her iki firmaya yakın isimlere dayandırdığı haberine göre iki dev isim, tablet pazarında yeni bir Pazar yaratmak için yeni projelere odaklanmış durumda. Hali hazırda 9 ve 7 inçlik pazarlarda rakip olan iki dev isim, 12 inçlik tabletleriyle birbirlerine üstünlük kurma planları yapıyor.

İddiaya göre Samsung, bu konuda Apple’dan biraz daha istekli. Akıllı telefonlara olan trendle birlikte son tüketicinin bilgisayar gibi ürünlerden, daha temel işlevleri yerine getiren akıllı cihazlara olan ilgisini göz önüne alan Koreli firma, dizüstü bilgisayar satışlarını büyük ölçüde etkileyecek olmasına rağmen, 12 inçlik tabletle çok daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyor.

Diğer taraftan Apple ise konuya biraz daha temkinli yaklaşmakta. Özellikle 11 ve 13 inçte MacBook Air gibi çok satılan bir ürünü bulunması, Apple’ın frenleyen en önemli unsur. Ancak rakiplerden gelebilecek böyle bir hamle karşısında da Apple, hazırlıksız yakalanmamak için çalışmalar sürdürmekte.

Öte yandan Samsung ve Apple’ın yanı sıra diğer firrmalarında benzer çalışmaları olduğu ancak firmaların 9 ve 10 inçlik tabletlerin satışındaki zayıflamadan ötürü daha çok bekle ve gör stratejisini benimsedikleri düşünülüyor.

Hatırlanacağı gibi bir süre önce Apple’ın, Ar-Ge kapsamında 12.9 inçlik iPad üzerine çalışmalar yaptığı iddia edilmiş; hatta bu iddia üzerine bazı temsili görseller hazırlanmıştı.