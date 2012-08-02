Apple ile Samsung arasındaki davada 40'a yakın iPhone ve iPad prototipi ortaya çıktı





San Jose'de görülen Apple ile Samsung arasındaki davada tanık sıfatıyla ifade veren Apple tasarımcısı Cheritopher Stringer, Apple'ın tasarım süreciyle ilgili bilgiler verdi.

Tasarım sürecinde yüzlerce değişik tasarımın masaya yatırıldığını belirten Stringer, bu süreç içinde bir tasarımın farklı yönleri ile tekrar tekrar gündeme geldiğini belirtti. Stringer'in mahkemede sergilediği tasarımlar arasında 32 iPhone ve 6 adet iPad prototipi yer alıyor.





Galeri görselleri ''The Verge'' sitesinden alınmıştır.

http://www.theverge.com/2012/7/31/3209913/apple-iphone-ipad-prototypes-new-samsung-trial-pictures

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İfadesinde çok sayıda reddedilmiş iPhone ve iPad prototipine ait görselleri salondakilere gösteren Stringer, bu prototiplerden bazılarını mahkemede gözler önüne çıkardı. Apple'ın tasarım anlayışına ışık tutan bu prototipler Apple ile Sony arasındaki tasarım anlayışının benzerliklerini de göstermek bakımından da büyük önem taşıyor. Örneğin Apple Proto 87 kodlu tasarım, bu benzerliklerin en somut örneklerinden biri. Düz ve siyah metalik bir görünüşe sahip olan prototipte, tüm ana düğmeler cihazın yan tarafında yer alıyor.