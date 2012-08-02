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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple ile Samsung arasındaki davada 40'a yakın iPhone ve iPad prototipi ortaya çıktı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 San Jose'de görülen Apple ile Samsung arasındaki davada tanık sıfatıyla ifade veren Apple tasarımcısı Cheritopher Stringer, Apple'ın tasarım süreciyle ilgili bilgiler verdi. 

İfadesinde çok sayıda reddedilmiş iPhone ve iPad prototipine ait görselleri salondakilere gösteren Stringer, bu prototiplerden bazılarını mahkemede gözler önüne çıkardı. Apple'ın tasarım anlayışına ışık tutan bu prototipler Apple ile Sony arasındaki tasarım anlayışının benzerliklerini de göstermek bakımından da büyük önem taşıyor. Örneğin Apple Proto 87 kodlu tasarım, bu benzerliklerin en somut örneklerinden biri. Düz ve siyah metalik bir görünüşe sahip olan prototipte, tüm ana düğmeler cihazın yan tarafında yer alıyor.

Tasarım sürecinde yüzlerce değişik tasarımın masaya yatırıldığını belirten Stringer, bu süreç içinde bir tasarımın farklı yönleri ile tekrar tekrar gündeme geldiğini belirtti. Stringer'in mahkemede sergilediği tasarımlar arasında 32 iPhone ve 6 adet iPad prototipi yer alıyor.

Galeri görselleri ''The Verge'' sitesinden alınmıştır.

http://www.theverge.com/2012/7/31/3209913/apple-iphone-ipad-prototypes-new-samsung-trial-pictures Yorum Yaz
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CooL_ROMEO 6 yıl en beğenilen
1 telefon yapacaklar diye 40 tane prototip yapiyorlar , başka markalar ne yapiyor acaba ? Sürüyle telefon çıkarıyorlar ayda bir telefon atıyorlar ortaya
1 Yanıt Yanıtla +17
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Jül Sezar 6 yıl
Samsunga ekmek çıktı şimdi bu prototiplerden seçer seçer telefon çıkarır.
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Cefakar. 6 yıl
O değilde, Sony 2005-2007 arasında bu tarzda telefon çıkarmışmıydı?çıkardıysa da neden çok satmadı.Direk Apple'ı eleştirmeyin.Adamlar 30+ prototip yapmışlar.sonunda en uygununu seçip satmışlar...Adı üstünde prototip bunlar, ister uygulanır ister uygulanmaz.


Hayır Samsung'u da anlamıyorum.Durduk yere sony'i niye karıştırıyorsun.Sony nee Apple ne?iki şirketin tasarım felsefesi birbirinden farklı .Neyin kafasını yaşıyorsun e samsung?

Önce git de her ay dandik telefonlar çıkarmayı bırak,tasarım konusunda orijinal olun.Mesela s3 ün tasarımı gayet orijinal.Bu tarzda devam edin mesela.Artı şu plastik sevdasından vazgeçin.Çin pazarı telefonu değil bunlar.Mesela sıvı metalden üretin. Değilmi?


Uzun lafın kısası;Telefon şirketleri "Al birini,vur ötekine." mantığını uygulamaktan hiç çekilmiyorlar.Bu gidişle tadı tuzu olmayan antlaşmalara bitecek bu samsung-Apple savaşları...



Edit: Bana eksi oy verenler, bu metni bir kez daha okuyup şapkasını dizine alıp düşünmesi gerekir.Biz burda marka fanatikliği yapmıyoruz.Objektif bir şekilde konuşuyoruz.Amacın kendi mesajını beğendirmeye çalışmaksa,sizi canı gönlümden kınıyorum!
O değilde, Sony 2005-2007 arasında bu tarzda telefon çıkarmışmıydı?çıkardıysa da neden çok satmadı.Direk Apple'ı eleştirmeyin.Adamlar 30+ prototip yapmışlar.so...
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Angelica 6 yıl
saat basi apple haberi gormekten biktim. apple kac para veriyorsa 2 katini vercem acmayin artik su konulari.
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DH Misafiri 6 yıl
Herkes appleda calisiyormus arkadas nasil firmalarin nasil calistigini sapadanak cozmusler :) kimi insan oval tlf sever kimi kare kimi sekilli kimi beyaz kimi buyuk ekran kimi kucuk ekran.iphone tek cesit yapar samsung hepsini yapar.samsung modellerini dusununce adamlarin 1000 tane tasarimlari var demekki cunku bi okadar farkli modelleri var.yorunlara bakin bazilari su anki tasarim guzel demis bazilari baska begenmis. Yorumlqra bakinca insan neden turkler uretemiyor cok iyi anliyor.hayatimiz ayni pqrti tutar gibi seviyiruz herseyi...Fanlar sizi.
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DH Misafiri 6 yıl
Gerizklı misafirleri eleştirdim diye 4 gün forumdan uzaklaştırılmışım. Misafirler istedikleri gibi hakart, kfür, akıllarına ne gelirsen yazıyorlar, yılların üyesi onları eleştiremiyor. Helal sana donanımhaber.
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kain061 6 yıl
mesela nokiada prototip uretiyor bir tane seciyor:)iste size N9 ..sonra ya 30 tane daha prototip urettik ziyan olmasin diyor c3,c7,lumia mumia e7 vs vs suruyor kolay degil yuzlerce model piyasaya surmek:)
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Ciddiyetsiz 6 yıl
zaten diğer firmalar hiç prototip üretmiyorlar. direk 3B modelleyip olmuş bu diyerek piyasaya sürüyorlar. Apple 1 numara. ne Samsung ne Nokia ne HTC ne RIM prototip üretmekten habersiz. afedersiniz ama tasarımsa Nokia N9 hepsinden iyi. zaten tasarım üzerine aldığı ödüller de ispatı. maşallah bazılarının gözünde herşey apple herşey ios. anladık fahiş fiyata yada doğubanktan kelepir iphone aldınız kendinizi benim telefonum en iyisi diye tatmin etme peşindesiniz ama azalarak bitiniz bi zahmet.
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furky86 6 yıl Ciddiyetsiz
Ciddiyetsiz

zaten diğer firmalar hiç prototip üretmiyorlar. direk 3B modelleyip olmuş bu diyerek piyasaya sürüyorlar. Apple 1 numara. ne Samsung ne Nokia ne HTC ne RIM prototip üretmekten habersiz. afedersiniz ama tasarımsa Nokia N9 hepsinden iyi. zaten tasarım üzerine aldığı ödüller de ispatı. maşallah bazılarının gözünde herşey apple herşey ios. anladık fahiş fiyata yada doğubanktan kelepir iphone aldınız kendinizi benim telefonum en iyisi diye tatmin etme peşindesiniz ama azalarak bitiniz bi zahmet.

Bence de N9 super tasarım... Apple salakligina doymasın 4. Nesil İpod Nano tasarım olarak superdi, Nokia N9a hep benzetirim... Daha dogrusu Nokia N9 4. Nesil İpod nanodan esinlenilmis gibi gelir... Esinlendiyse de helal olsun valla tasarım budur...

Kısaca söylemek gerekirse Apple elindeki tasarımı kaptırdı

Edit: aynı sekilde panasonic eluga power... Meegoda destek konusu net değil (N9 icin), Eluga da android :s yoksa tasarım denildiği zaman gözümde bu ikisi zirvede
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E_Aydin35 6 yıl
Apple her zaman dersine iyi çalışıyor buna sözümüz yok ! :)
Bu dava ortalığı kızıştırıyor iyice ielride ne pis yada temiz çamaşırlar ortaya dağılıcak görüceğiz..
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pastadanadam 6 yıl
CooL_ROMEO

1 telefon yapacaklar diye 40 tane prototip yapiyorlar , başka markalar ne yapiyor acaba ? Sürüyle telefon çıkarıyorlar ayda bir telefon atıyorlar ortaya


Apple aralarında bir tane seçip çıkartıyor,diğer markalar ürettikleri tasarımları farklı farklı model olarak sunuyor bizlere.
Bence farkla seçeneklere sahip olmamız daha iyi.
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Cengiz Elektronik 6 yıl
Kısmet.
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Jül Sezar 6 yıl pastadanadam
pastadanadam

CooL_ROMEO

1 telefon yapacaklar diye 40 tane prototip yapiyorlar , başka markalar ne yapiyor acaba ? Sürüyle telefon çıkarıyorlar ayda bir telefon atıyorlar ortaya


Apple aralarında bir tane seçip çıkartıyor,diğer markalar ürettikleri tasarımları farklı farklı model olarak sunuyor bizlere.
Bence farkla seçeneklere sahip olmamız daha iyi.

Yok öyle birşey sadece apple değil her şirket her telefonu için ayrı ayrı prototipler yapıyor
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cumhurkey 6 yıl
hiçbirinin diğerinden farkı yok hepsi DİKDÖRTGEN kutu ve içinde ekran. Bazılarının kenarlarının oval olması dışında bir fark göremedim.
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Cefakar. 6 yıl
O değilde, Sony 2005-2007 arasında bu tarzda telefon çıkarmışmıydı?çıkardıysa da neden çok satmadı.Direk Apple'ı eleştirmeyin.Adamlar 30+ prototip yapmışlar.sonunda en uygununu seçip satmışlar...Adı üstünde prototip bunlar, ister uygulanır ister uygulanmaz.


Hayır Samsung'u da anlamıyorum.Durduk yere sony'i niye karıştırıyorsun.Sony nee Apple ne?iki şirketin tasarım felsefesi birbirinden farklı .Neyin kafasını yaşıyorsun e samsung?

Önce git de her ay dandik telefonlar çıkarmayı bırak,tasarım konusunda orijinal olun.Mesela s3 ün tasarımı gayet orijinal.Bu tarzda devam edin mesela.Artı şu plastik sevdasından vazgeçin.Çin pazarı telefonu değil bunlar.Mesela sıvı metalden üretin. Değilmi?


Uzun lafın kısası;Telefon şirketleri "Al birini,vur ötekine." mantığını uygulamaktan hiç çekilmiyorlar.Bu gidişle tadı tuzu olmayan antlaşmalara bitecek bu samsung-Apple savaşları...



Edit: Bana eksi oy verenler, bu metni bir kez daha okuyup şapkasını dizine alıp düşünmesi gerekir.Biz burda marka fanatikliği yapmıyoruz.Objektif bir şekilde konuşuyoruz.Amacın kendi mesajını beğendirmeye çalışmaksa,sizi canı gönlümden kınıyorum!
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bocekgrafik 6 yıl
Bazı prototipler, şimdiki modelden çok daha güzelmiş.
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mq1n 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


şu çok hoşuma gitti
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