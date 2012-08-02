Apple ile Samsung arasındaki davada 40'a yakın iPhone ve iPad prototipi ortaya çıktı

Haber Editörü
San Jose'de görülen Apple ile Samsung arasındaki davada tanık sıfatıyla ifade veren Apple tasarımcısı Cheritopher Stringer, Apple'ın tasarım süreciyle ilgili bilgiler verdi.
İfadesinde çok sayıda reddedilmiş iPhone ve iPad prototipine ait görselleri salondakilere gösteren Stringer, bu prototiplerden bazılarını mahkemede gözler önüne çıkardı. Apple'ın tasarım anlayışına ışık tutan bu prototipler Apple ile Sony arasındaki tasarım anlayışının benzerliklerini de göstermek bakımından da büyük önem taşıyor. Örneğin Apple Proto 87 kodlu tasarım, bu benzerliklerin en somut örneklerinden biri. Düz ve siyah metalik bir görünüşe sahip olan prototipte, tüm ana düğmeler cihazın yan tarafında yer alıyor.
Tasarım sürecinde yüzlerce değişik tasarımın masaya yatırıldığını belirten Stringer, bu süreç içinde bir tasarımın farklı yönleri ile tekrar tekrar gündeme geldiğini belirtti. Stringer'in mahkemede sergilediği tasarımlar arasında 32 iPhone ve 6 adet iPad prototipi yer alıyor.
Galeri görselleri ''The Verge'' sitesinden alınmıştır.
http://www.theverge.com/2012/7/31/3209913/apple-iphone-ipad-prototypes-new-samsung-trial-pictures Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hayır Samsung'u da anlamıyorum.Durduk yere sony'i niye karıştırıyorsun.Sony nee Apple ne?iki şirketin tasarım felsefesi birbirinden farklı .Neyin kafasını yaşıyorsun e samsung?
Önce git de her ay dandik telefonlar çıkarmayı bırak,tasarım konusunda orijinal olun.Mesela s3 ün tasarımı gayet orijinal.Bu tarzda devam edin mesela.Artı şu plastik sevdasından vazgeçin.Çin pazarı telefonu değil bunlar.Mesela sıvı metalden üretin. Değilmi?
Uzun lafın kısası;Telefon şirketleri "Al birini,vur ötekine." mantığını uygulamaktan hiç çekilmiyorlar.Bu gidişle tadı tuzu olmayan antlaşmalara bitecek bu samsung-Apple savaşları...
Edit: Bana eksi oy verenler, bu metni bir kez daha okuyup şapkasını dizine alıp düşünmesi gerekir.Biz burda marka fanatikliği yapmıyoruz.Objektif bir şekilde konuşuyoruz.Amacın kendi mesajını beğendirmeye çalışmaksa,sizi canı gönlümden kınıyorum!